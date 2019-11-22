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最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05商業周刊

輝達要從晶片廠跨界成為軟體商，分析師看好執行長黃仁勳的轉型大計，紛紛上調目標價。...
輝達要從晶片廠跨界成為軟體商，分析師看好執行長黃仁勳的轉型大計，紛紛上調目標價。(攝影者．楊文財)
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【文●張庭瑋】

營收跌，股價卻漲55％　輝達最佳CEO轉型做對什麼？

繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia），11月14日公布第三季財報，營收比去年同期下降5％，年增率已是連續四季下降。財報表現落漆，甫被《哈佛商業評論》選為最佳CEO的執行長黃仁勳，肩上究竟擔著多少挑戰？而他的應戰策略，竟然是：轉型為軟體公司！

過去1年，營運艱困：

虛幣爆礦災、AI市場遭搶

輝達過去1年真的過得很不好。德銀最近一篇研究報告指出，過去1年的眾多營運困境中，最嚴重的就是，加密貨幣挖礦需求銳減。

「加密貨幣狂歡後的宿醉，持續的比我想像中的還久。」黃仁勳去年曾無奈的在電話法說會上表示。

由於繪圖晶片特別適合用在加密貨幣「挖礦」，在2017年底到2018年初之間，比特幣等加密貨幣價格狂飆，導致晶片需求大增。CNBC報導，當時配備高階繪圖晶片的顯示卡，在市面上甚至一卡難求，讓股價已經被AI（人工智慧）晶片題材拱高的輝達，在去年10月1日達到股價顛峰289美元。

然而，危機就藏在繁榮中。去年底以來，加密貨幣挖礦潮退去，加上遊戲業務需求不振，讓輝達營運陷入低潮。

彭博分析，輝達個人電腦用繪圖晶片，在專業電競玩家間獨占鼇頭，這群人願意在電腦配備上投資大把銀子，讓輝達荷包賺滿滿。然而，今年超微（AMD）發行了更經濟實惠的繪圖晶片，威脅到輝達的優勢，讓遊戲方面業績復甦速度低於預期。

輝達公布第三季遊戲類（含加密貨幣）營收為16億6千萬美元，較去年同期衰退6％，占公司營收比率，也從以前的約6成，跌到55％。

於是，接下來的復甦成長引擎，希望就寄託在AI晶片市場了。

《紐約時報》分析指出，過去3、4年以來，黃仁勳成功將公司業務從遊戲拓展到AI，讓原本只用於遊戲的繪圖晶片，成為AI深度學習（Deep Learning）時不可或缺的晶片，被用於從大量文字、影像、語音資料中，「訓練」找出共通規則，是AI雲端服務資料中心（Data Center）的大腦。

然而，資料中心的大型客戶、營運商也紛紛切入研發AI晶片。Google已發布了三代自家AI深度學習晶片，包括阿里巴巴、亞馬遜、臉書也都鴨子划水著手開發類似晶片。大咖競爭者環伺的狀況下，輝達這塊市場已難逃被分食命運。而過去四季輝達來自資料中心方面的營收不佳，原因也包括，客戶擔心全球經濟放緩，而暫停投資。

為了維持優勢，輝達今年3月以公司史上最大金額的收購案，揭開了業務轉型計畫，用總價69億美元（約合新台幣2100億元）收購以色列晶片公司Mellanox。該公司擁有的技術，能加快繪圖晶片與資料中心其他設備之間的傳輸速度，此舉代表，輝達深知，在資料中心領域，自己的強項只在繪圖晶片，必須補足提供完整解決方案的能力。

CNBC報導，分析師普遍認為，儘管遊戲方面營收在短期間內難大幅反彈，但輝達資料中心業務，第四季表現值得期待。

早在2016年，黃仁勳就開始將輝達稱為「一家AI公司」，之後並多次在公開場合強化這一定位。如今，他讓這個定位更上層樓。

轉攻資料中心業務

分析師：輝達籌碼還很多

黃仁勳在電話法說會中首度指出，輝達不只是一家晶片公司，更已轉型為軟體公司。因為，公司切入的AI、資料分析、機器人、自駕車，還是遊戲、雲端繪圖運算等業務，都必須從功能強大的軟體起步，本來就不能只靠硬體來發揮性能。

「我們也是一家平台公司，」他強調，輝達不只具備軟體能力，所推出的解決方案平台，也廣泛受到代工廠、雲端服務業者歡迎。「身為一家有軟體實力的平台公司，毛利自然可以隨著時間逐步成長。」他自信的說。

這說法頗獲分析師埋單。落漆的財報發布後，分析師大多維持對輝達的買進評級，多家券商如美銀美林，甚至還上調目標價。

「繪圖晶片應用領域，未來5年只會增、不會減，輝達手上的籌碼還很多，」知名投資分析網站《The Motley Fool》甚至喊出，管它遊戲市場什麼時候復甦，只要看看雲端、AI運算能在各行業帶來的顛覆，想想自駕車、語音辨識商機，長線並沒有看淡的理由。

這也解答了這一個奇怪現象：連4季營收表現不佳，輝達今年來股價卻漲逾55％，勝過同期間標普五百指數的24％漲幅。獲《哈佛商業評論》選為年度最佳CEO的黃仁勳，果然非浪得虛名。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1671期。

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