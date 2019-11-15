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進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28商業周刊

當全球供應鏈因保護主義變得破碎，台達電副總裁蔡榮騰、研華執行董事何春盛等6位企業...
當全球供應鏈因保護主義變得破碎，台達電副總裁蔡榮騰、研華執行董事何春盛等6位企業家，認為應變之道是做出非你不可的價值。(攝影者．駱裕隆)
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【文●林洧楨、楊少強】

第三季GDP成長稱霸四小龍，真相卻不妙

台灣的經濟數字變好了嗎？下一步，台商該怎麼走？

今年第三季，台灣經濟成長率數字達到2.91％，是亞洲四小龍之冠。

然而，若細分主計總處的數字可知，GDP主要由民間消費、政府消費、資本形成（投資）、淨出口（出口減進口）四大項目組成。第三季台灣整體商品出口金額，其實是衰退，但因為商品進口衰退幅度更大，兩者相減後，使淨出口反逆勢成長，對台灣第三季GDP產生正面助益。

這代表，台灣第三季經濟成長率冠絕四小龍，不是轉單效應導致出口大增，而是因為進口大減。

在所有的數字中，只有「資通與視聽產品」及「電子零組件」，有受到轉單效應而出口大增，其餘都是衰退。

台商，還有一場硬仗要打，但，仗該怎麼打？

11月7日，商周與渣打銀行合辦的《贏戰碎鏈時代》論壇中，包含台達電副總裁蔡榮騰、研華執行董事何春盛、友嘉集團總裁朱志洋、中菲行資深顧問林天送、新漢董事長林茂昌、勤誠興業董事長陳美琪，這群企業市值超過六千億元的廠商，分享他們的做法。

路徑一》續留中國

但小心陸企危機下的反撲

中國正強化國進民退政策，意指中國國營企業將入場取代民營企業的角色。

全球第三大工具機集團、友嘉總裁朱志洋不認為，中國會因為國家干預，市場經濟因此失靈。他說，中國企業的狼性與應變力非常強，對國進民退會「上有政策，下有對策」。

他說，過去民營企業應用很多政府官員的關係，所以不強；但現在，他們知道政府關係不能用了，對策是要把自己身體、企業弄好，這反而成為「台灣企業要注意的危機」。

台達電副總裁蔡榮騰則建議，台商若仍要搶進，中國「下沉」市場是一大機會點。

下沉市場，是中國三、四線城市的消費市場，中國三、四線城市雖然月收入不到人民幣5千元，但普遍無房貸壓力，可支配所得比不輸一線城市。蔡榮騰認為，只要抓住居民務實購物需求的特性，就很有機會挖到小金礦。

根據渣打銀行高級經濟分析師符銘財的細算，中國已經占全球經濟成長貢獻度的3分之1，對台商而言：「你怎麼可能放棄中國這樣一個市場？」

全球出貨量最大的伺服器機殼廠—勤誠興業，中國產能貢獻8成營收，去年即便經歷貿易戰，但淨利卻創歷史新高。

路徑二》留在台灣

調體質、攻客製，到處黃金

勤誠興業董事長陳美琪說，一場戰爭，反而讓她看到「到處有黃金」。

她說，其實勤誠是家「只有工業1.5」的落後機殼廠，今年淨利大爆發，靠的就是管理財。4年前，她導入的精實管理是關鍵，此外，她經由重新檢視生產流程，發現過去36年砸下70億元，委外製作模具的結果，反而讓自己沒了核心模具能力，因此開始投資上海的模具中心，建立模具資料庫，把最難的東西化繁為簡，再透過數據彙整，做出差異化、客製化的服務。她說：「客戶要的東西，我們昨天就想好，有點寵壞客人。」

調好內部體質聽來很尋常，但「我們這樣投資最少，如果（一開始就）用最貴的機械手，（我們反而會）死得最快。」陳美琪說。

這些鋪陳，都是基本功。

另一家從工業電腦跨入智能系統的新漢，董事長林茂昌想做開放標準的工業4.0智慧控制系統，這能讓多達4、50種機械設備可以被串聯在一起，不須經營系統商，買家自己就能按照自己需求規畫設計，或調整自家工廠的工業4.0生態體系。

但為此，林茂昌犧牲每年EPS（每股盈餘）一半的淨利，投入研發，耗時3年多，「我說如果不是Co-founder（共同創辦人）的話，我這個CEO很早就被換掉了。」

然而，這個「剛進入收割期」的產品，已帶動新漢今年上半年淨利較去年成長近一倍。

路徑三》分散布局全球

小廠無法設廠，也能設據點

保護主義興起，供應鏈也變得破碎，台商不能只有中國，還必須發展其他市場，「未來布局分散」是一大趨勢。

然而，資源有限的小台商要如何挑戰全球市場？何春盛建議要先看哪個市場最大、最重要，不是選一個簡單的市場就好，就算沒能力設廠，也要設服務據點，貼近客戶才能了解需求，否則，「在雲端上做決策大部分都會失敗。」

何春盛說，要躋身全球前三大市場，必須有「仰攻」的策略，就像研華搶進美國時，發現台商搶不到當地一流人才，就會先找台灣留學生，再花時間培訓。

以上3條路，有資源的可以都做。但在場台商都有共識：若要做，就得深入做非你不可的事，才可能打贏戰爭。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1670期。

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