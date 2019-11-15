浪遊摩洛哥 迷走魔幻古城探索斑斕小鎮

圖片‧王文彥 分享 facebook 【文字、圖片‧王文彥】

紅色的城市、藍色的山城、白色的海港、黃色的沙漠。

走進摩洛哥，就像是進入一座彩虹下凡的國度，

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大至整片星空，小至一磚一角，

到處都讓人著迷，踏入就捨不得離開……。

從里斯本出發，飛越地中海後，在下午抵達馬拉喀什（Marrakech），它是擁有紅色城市稱號的摩洛哥大城。一到旅館，立刻拿起相機出門，行走在馬拉喀什的街道。

搖滾的光 藍調的城

摩洛哥最大的馬拉喀什傳統市集歷史悠久，其中的德吉瑪廣場（Jamaa El-Fna），更在2001年被列入世界文化遺產。漫無目的隨意走著，一路上被許多畫面吸引：光影、門窗、地磚，甚至是野貓，就這樣鑽入巷弄，走到不知方向，最後又順著陽光來到德吉瑪廣場。

樂手賣力的敲擊鼓、舞者跳著舞，還有牽猴的、弄蛇的；傍晚的陽光在烤肉攤的煙霧下，產生一道道金幕，罩在每個人身上，讓廣場頓時成了魔幻舞台。不過，我沒有拍下這難得的景象，因為這裡的人對相機十分敏感；加上剛到摩洛哥，還在適應生活節奏，就讓那幅畫面留在腦海裡就好，相信接下來的旅程，還會有許多精彩畫面。

在摩洛哥的日子，走過十來個大小城鎮，看過許多世界文化遺產。其中人潮也是風景的一環，特別是旅遊旺季。因此每天我會盡可能早起，在多數人未起床時，看看城鎮剛甦醒的模樣。

來到知名古城菲斯亦然，天色未亮前，就起床去看日出。果然是擁有9千多條巷道的古城，我一出門就失去方向，轉了好幾圈才找回方向感。街道雖昏暗，但我倒不擔心安全，這時只有早起工作的人與載運垃圾的驢子。

雖然一開始迷了路，但幸好走到山頂時，地平線剛露出魚肚白，魔幻時刻正要開始。有別於昨天日落時的人潮盛況，這時山頂只有另一人，身穿白色長袍，頭戴黃色大草帽。那人看到我，便過來打招呼，指向後方丘陵說，遠方的白色房子是他家。他每天走一小時來山頂禱告，待會要進城去兜售商品。

「Do you wanna see my work？」

聽到這句已不知聽過多少次的開場白，立刻知道接下來會發生的事。他打開袋子拿出毛毯，要我摸摸質料多好。我不停的說：「我不需要，謝謝你。」見我不想買東西，他改賣咖啡，從15迪拉姆（摩洛哥現行通用貨幣，簡稱Dh，迪拉姆兌新台幣約1 : 3.1）開始喊，隨著我越走越遠，一直降到5迪拉姆。

我往下走不再理他，太陽要升起了，我只想好好拍照。好在他沒再過來糾纏，因為出現兩個遊客，他又去追逐新對象了。日出後，拍了一些照後想換換角度。往上看，已不見他的蹤影，猜想他已進城了吧。不料我才往上走，就看到他再度出現，笑嘻嘻的往我走來。

他不死心繼續向我推銷，說今天沒賣出任何東西，沒錢買食物給家人。

「今天不是才剛開始嗎？」雖然內心覺得好笑，但他在晨光下的身影還滿吸引人。思索一下，拿出20迪拉姆，問他讓我拍幾張照可以嗎？他立刻答應，站得直挺挺露出僵硬笑容。

我比較喜歡他原本的狀態，便請他提起袋子，像平常上山的樣子就好。他露出為難的表情，說袋子很重，提起袋子時，露出缺門牙的咬牙表情十分有戲。拍完後他與我閒聊不少，帶我去更好的日出拍攝角度，和我分享早餐。他有4個小孩，2頭驢子與10匹羊；他說自從結婚後，就像坐監牢一樣。為了確定沒聽錯，我還問了他兩次。

離開時，我跟他說「Have a nice day！」在摩洛哥看到太多生活辛苦的人，我誠心希望他生活過得好。

他也笑著揮手說：「Goodbye, my friend.」

大家總說，買賣殺價的過程是摩洛哥人交友的方式，這次的確見識到了。

沒有網路 星星帶路

雖然在城鎮裡與當地人交手，發生不少有趣的事，但最難忘的還是在沙漠裡的經驗。在進入沙漠前，嚮導跟我講了圖瓦雷克人（Touareg）的故事。

圖瓦雷克是柏柏爾人（Berber）其中一支游牧民族，分布於撒哈拉沙漠周遭，以超強的跨越沙漠能力聞名。圖瓦雷克人終其一生都在沙漠間移動貿易，他們的駱駝商隊只在黑夜裡趕路；一來是晚上氣溫較涼爽，二來是白天的沙漠方向不易辨別，容易迷路。但在夜裡，他們能靠著星星指引方向。

我們在日落前抵達沙漠邊緣，有位圖瓦雷克年輕人與他的駱駝已在等著我們。騎上駱駝，搖晃的在沙丘陵線上前進，長長的影子落在金黃色沙丘上，從白天走入黑夜，也走進沒有手機訊號的世界裡。

抵達帳棚時，太陽已下山。這時颳起了風。黃沙在空中漫舞，視線都看不清，也被吹得整身沙。只能躲進帳棚，猜想整晚都得在帳棚中度過了。不過幾小時後，風聲漸歇，外頭恢復平靜。我走出帳棚，立刻被頭頂的星空震撼，瞬間可以理解早上導遊說的故事：「在夜裡走入沙漠，星星會為你指路。」

沙漠的星空如此燦爛耀眼，是黑夜的明燈。我就這樣，在星星無聲的陪伴下，於沙漠中待了許久，不捨得回到帳棚內。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1670期。

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