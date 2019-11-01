拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

根據麥肯錫報告，零工經濟翻轉勞動市場，影響遍及各行各業，就連高端金融服務也出現外包趨勢。圖為倫敦金融街。（攝影者．駱裕隆） 分享 facebook 【文●李雅筑】

歐美最少2成工作者的選擇

你準備好迎接，沒有雇主的時代嗎？

因應Uber、外送平台業者興起，讓有別於正職工作的零工經濟（Gig Economy）被大幅討論，但如果你認為，零工經濟僅牽涉司機、外送員等低門檻的勞務工作，那就錯了！

波士頓顧問公司今年發布「全球新自由工作者」調查，發現自由工作者已散布在科技、零售、金融等產業中，如金融業比例成長極高。

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依據麥肯錫報告，美國和歐洲共有1億6千2百萬人是自由工作者，約占勞動人口的2成到3成。比如，Google在全球的臨時工與約聘人員，已經比正職員工還要多。

什麼原因，讓大家更傾向拋棄老闆，成為個體戶？

斜槓當道！

不必正職，用專案媒合人才

首先，「斜槓人生」、「拿回生活主導權」等新職涯發展論述，吸引許多人加入自由工作者行列。「這心態會越來越強烈，」104人力銀行資深副總經理鍾文雄解釋，這讓年輕人選工作也跟購買基金投資一樣，想因應個人偏好，組合各種工作內容。

此外，對企業而言，人力媒合平台崛起，降低媒合成本，這讓企業在面臨缺工、勞動成本上升等挑戰時，對正職工需求下降，反而轉向與自由工作者合作。

在台灣，行政院去年底統計，從事部分時間、臨時性或人力派遣工作者有81萬人，占勞動人口約7％，是歷年高點。

無雇主時代的來臨，將會如何改變職場？

當公司正職工作職位變少，年輕人也喜歡用較自由的方式接案，公司會去修改組織設計邏輯，以混搭公司內外的人才。

過去，公司是用職稱來劃分工作職務，未來，將推出更多的「工作內容專案」以區分勞務，快速媒合工作者。

比如，品牌廠商想要深化數位行銷，以前的聘用邏輯是招募一組行銷團隊；現在，公司可細分工作內容，比如「拍攝數位廣告」、「舉辦消費者活動」，在人力平台找到更專業的自由工作者，然後讓這些人與內部的專案經理合作。

把工作內容重新切分定義，已成為趨勢。國內一家日系零售商，最近就在研擬發包相關政策，開始切分工作內容，讓員工能認領自己喜歡的工作，額外按件計酬，未來也不排除與外部人力合作。

該公司總經理觀察，不少年輕員工，擁有美術、拍片等專長，卻受制於原本職務框架，公司無法給予相應機會和報酬。他認為，「一個蘿蔔一個坑」的時代已經過去，企業主應該打破既有思維，懂得彈性運用人力配置。

企業文化崩解！

頭銜無用，員工不再假動作

當公司聘用大量自由工作者，甚至更極端的，讓旗下員工都改為承攬制，過去企業標榜的文化和忠誠度，將受嚴峻考驗。

全球最大管理教育機構美國管理協會，對此感受尤深。2年前，為迎合零工經濟趨勢，旗下大中華區域的顧問，全部從正職轉為按件計酬的承攬合作模式，如同美國既有做法。「一開始，雙方都很恐慌，我們害怕無法控管員工，員工害怕被我們掃地出門！」美國管理協會大中華區總裁高維新說。

他解釋，在轉型陣痛期，雙方都陷入過往的組織框架中，深怕失去彼此。但退一步想，隨著職場和薪資水平越來越透明，企業忠誠度早就崩解，就連最強調忠誠度的日本企業，也不再提倡死守在一家公司；相反的，如今企業更該關注的是，如何增加彼此信任度，促進彼此合作。

他們的做法是，將工作內容確實細分，例如，規定服務客戶的事前、事後工作，明定「好服務」的標準；在媒合顧問和評比成績的過程中，不談頭銜，只看績效。「對員工來說，公司是購買他的價值，不像以前僱傭制，可能會有人做『假動作』，現在一切很簡單，把眼前工作做好即可。」言下之意，過往許多企業內，藏有難解的人事陋習，如今員工得靠能力爭取薪水，他認為，這才是信任的基礎。

但他也坦言，這是雙面刃，為了搶到好工作，員工彼此關係可能更緊張，不適任員工，久而久之，被自動淘汰。

隱憂：不再學習！

勞資互動變少，組織難成長

長期來看，零工經濟帶來的深遠影響是，組織的學習驅動力恐怕停滯不前。

中央大學人力資源所所長王群孝解釋，企業的學習軌跡，多數是從領導者和員工之間的互動而來，這讓企業內部產生動態機制，可以一直演化變得更好。但當組織架構和企業文化崩解，隨之而來的最大挑戰，是如何創造出新的成長路徑。

王群孝認為，解決方式在於善用社群網絡。他舉例，台灣Uber司機、美食平台外送員都自主成立社群網絡，他們交換工作狀況、提升能力，還會約見面，滿足歸屬感，等於是在既有組織外，創造學習成長機會；當企業與他們合作，也將受益。

目前，多數企業面對零工經濟趨勢，還在起步階段。Google旗下的自由工作者，去年發起抗議，認為公司差別待遇，讓外界反思：公司該如何與他們共處？一名管理顧問就提醒：「當公司只是把他們當成短期人力、甚至是偶爾拿來救火，他們的表現，也將僅是差強人意。」

未來，零工經濟發展到極致，企業的兩難在於，在享有彈性人力的優勢時，會不會反而要負擔更大的溝通和管理成本，喪失零工經濟的意義？

這場變革，仍在持續演化。對企業來說，得扭轉思維，重新思考人力配置和管理的新可能。而個人工作者也得更自律，懂得自我提升，避免被淘汰。未來誰能正視這場新時代帶來的風暴，才有機會是贏家。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1668期。

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