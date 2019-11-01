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臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58商業周刊

【文字、圖片‧陶傳正】

尚吉巴（Zanzibar），

名字源於波斯語與阿拉伯語，

即黑人海岸；

擁有全世界少見的白色珊瑚海灘，

島上融合非洲、伊斯蘭、

印度文化為一大特色。

（圖．陶傳正）
（圖．陶傳正）
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在坦尚尼亞（Tanzania）看了16天的動物後，幾乎所有該看到的動物，都看到了。但我連看2個禮拜，還是無法分辨獵豹（Cheetah）以及花豹（Leopard）的不同。想到終於要結束我的非洲動物之旅了，心裡還挺快樂的。沒想到兒子在行程最後還安排到坦尚尼亞的一個小島──尚吉巴（Zanzibar）再待3天。我問他：「不會到那裡還要看動物吧？」他說：「不看動物了，到那兒去看人，而且是信伊斯蘭教的人。」

我一直以為北非人才信伊斯蘭教，沒想到坦尚尼亞居然也有回教徒，那不妨就前往一看吧。

沒半個小時，就飛到小島了！機場大廈就是個鐵皮篷子，好不容易等到地陪出現，看他滿臉笑容，似乎沒什麼尷尬。本來想問他為何遲到，後來看他的車是部新的日本車，而且有冷氣，就顧不得其他啦！大家擠進小車，還有4大件行李，就親親熱熱的往石頭城（Stone Town）去了。

我們住的塞雷納旅館（Serena Hotel）是非洲很有名的連鎖旅館，在這小島也是數一數二，所以大家聽到旅館就在石頭城也很高興。因為石頭城是此地的中心，當年阿拉伯人統治時，就是以石頭城為中心，而且後來又來了一大堆印度人。整個小鎮風格是阿拉伯混合印度，除了人外，都不像非洲。

抵達旅館後，發現還真的與先前所住的旅館不同。從大門口透過通道，可以看到後面就是蔚藍海洋。而且大廳桌上放了一壺飄來奇幻香味的咖啡，使我不自覺想起老鷹合唱團（Eagles）的加州（Hotel California）這首歌來。「Welcome to the Hotel California. Such a beautiful lovely place. Such a beautiful lovely place. 」

當天下午我們自由行動。先是觀察地形，發現石頭城還真不像非洲，有點走到阿拉伯國家鄉村小鎮的感覺，不論建築物及人民都像。因為女人都是穿阿拉伯服裝的，而且很多都只看得到眼睛而已。男人很多都是穿白袍，戴小白帽的。

走在小巷中，更感覺是阿拉伯，到了海邊又有點像加勒比海島國。因為年輕時，去過不少加勒比海國家賣貨，找不到生意，只好到海邊逛逛、看看海景、解解鄉愁。

沒來過的地陪

導覽香草集散地

第二天一早，地陪就來了，開車帶我們去看香草園。此地因為以前是歐亞香料集散地，所以種植了很多香料。沒一會兒功夫，就開到郊外了。顯然地陪也沒來過，到處問路，結果就有一堆人湊過來說：「我可以帶你去我的農場。」哪來那麼多香料農場啊？最後他用電話找到了接頭人，是個年輕人，我們跟著他就在樹林裡走來走去。看到一棵植物，不管是樹葉、樹皮、樹根或果實就拔一段，讓我們聞聞味道，然後告訴我們是什麼香料。

其中有的我知道，像是香草、肉桂或檸檬草等。也有一些我們從來沒有見過，而香味又有點熟悉的植物。當他告訴我們印度菜或泰國菜裡常加這些香料，我們才恍然大悟。

接著一堆小朋友出現了！我們也跟他們哈拉了一陣子，兒子可能剛當爸爸，所以挺喜歡跟小孩一起玩的，大家一起合照時，每個小朋友還擺出他們自己覺得最酷的姿勢。只有一個小朋友怪怪的，居然拿刀子做出割脖子狀！我看這小子，將來一定是個狠角色。

12歲小導遊

島上小眼瞪大眼

中午我們到一家地陪推薦的餐廳吃飯。2點半，地陪沒來，他12歲的兒子來了。他說是他爸爸叫他來帶我們去奴隸島（Slave Island）。這是我這一生第一次遇到才12歲的導遊。別無選擇，只好跟著走啦！到了海邊的碼頭，一艘小漁船已在等我們。話說奴隸島是當年歐洲人在非洲大陸抓到的黑人，就先送到此地關起來。然後等買主到這裡挑貨，再用船隻送到新大陸美國去賣。所以此地就是一個交易黑奴的地方。

一路上，因為小導遊都沒吭聲，所以我們也搞不清楚到底島上有什麼。等船夫示意我們到了時，因沒有碼頭，只好跳下水。幸好水不深，一腳就踩到沙灘，在水中沒走幾步就上岸了。上岸後找塊石頭坐下，先把腳上的沙給弄掉，再把鞋襪給穿上。再看看小導遊，發現他也在看我們，那我們只好自己當導遊啦！

島不大，但是上面有一個陸龜園，有上百隻的大烏龜。還從來沒看過這麼多，也這麼大的烏龜，平常看到的烏龜，最大像個鍋蓋一樣大，這裡的陸龜個個都有沙發大。看起來最少有200公斤重。

老美黑人祖先

部份來自監獄島

島上監獄遺址不大，我想這應該不是非洲唯一監獄島。因為當年美國大部分黑人祖先，都是被抓去的黑奴。數目驚人，怎麼可能都是從這裡去的。但追根究底也沒意思，黑人恨白人不是一點道理都沒有，還好我們介乎其間。不黑也不白，剛好。

晚上孩子們說想去夜市，我沒興趣，他們也沒勉強我。此地剛齋戒結束，可以大吃大喝慶祝一下。晚上，看到好多人朝海邊聚集。孩子回來後，問他有什麼特別。他說也沒什麼，就是大家擠在海邊，女孩著正式洋裝，男孩沒特別穿正式衣服。不過大家都很高興，原來他們這樣就很快樂！

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1668期。

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