臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

【文字、圖片‧陶傳正】

尚吉巴(Zanzibar),

名字源於波斯語與阿拉伯語,

即黑人海岸;

擁有全世界少見的白色珊瑚海灘,

島上融合非洲、伊斯蘭、

印度文化為一大特色。

(圖.陶傳正)

在坦尚尼亞(Tanzania)看了16天的動物後,幾乎所有該看到的動物,都看到了。但我連看2個禮拜,還是無法分辨獵豹(Cheetah)以及花豹(Leopard)的不同。想到終於要結束我的非洲動物之旅了,心裡還挺快樂的。沒想到兒子在行程最後還安排到坦尚尼亞的一個小島──尚吉巴(Zanzibar)再待3天。我問他:「不會到那裡還要看動物吧?」他說:「不看動物了,到那兒去看人,而且是信伊斯蘭教的人。」

我一直以為北非人才信伊斯蘭教,沒想到坦尚尼亞居然也有回教徒,那不妨就前往一看吧。

沒半個小時,就飛到小島了!機場大廈就是個鐵皮篷子,好不容易等到地陪出現,看他滿臉笑容,似乎沒什麼尷尬。本來想問他為何遲到,後來看他的車是部新的日本車,而且有冷氣,就顧不得其他啦!大家擠進小車,還有4大件行李,就親親熱熱的往石頭城(Stone Town)去了。

我們住的塞雷納旅館(Serena Hotel)是非洲很有名的連鎖旅館,在這小島也是數一數二,所以大家聽到旅館就在石頭城也很高興。因為石頭城是此地的中心,當年阿拉伯人統治時,就是以石頭城為中心,而且後來又來了一大堆印度人。整個小鎮風格是阿拉伯混合印度,除了人外,都不像非洲。

抵達旅館後,發現還真的與先前所住的旅館不同。從大門口透過通道,可以看到後面就是蔚藍海洋。而且大廳桌上放了一壺飄來奇幻香味的咖啡,使我不自覺想起老鷹合唱團(Eagles)的加州(Hotel California)這首歌來。「Welcome to the Hotel California. Such a beautiful lovely place. Such a beautiful lovely place. 」

當天下午我們自由行動。先是觀察地形,發現石頭城還真不像非洲,有點走到阿拉伯國家鄉村小鎮的感覺,不論建築物及人民都像。因為女人都是穿阿拉伯服裝的,而且很多都只看得到眼睛而已。男人很多都是穿白袍,戴小白帽的。

走在小巷中,更感覺是阿拉伯,到了海邊又有點像加勒比海島國。因為年輕時,去過不少加勒比海國家賣貨,找不到生意,只好到海邊逛逛、看看海景、解解鄉愁。

沒來過的地陪

導覽香草集散地

第二天一早,地陪就來了,開車帶我們去看香草園。此地因為以前是歐亞香料集散地,所以種植了很多香料。沒一會兒功夫,就開到郊外了。顯然地陪也沒來過,到處問路,結果就有一堆人湊過來說:「我可以帶你去我的農場。」哪來那麼多香料農場啊?最後他用電話找到了接頭人,是個年輕人,我們跟著他就在樹林裡走來走去。看到一棵植物,不管是樹葉、樹皮、樹根或果實就拔一段,讓我們聞聞味道,然後告訴我們是什麼香料。

其中有的我知道,像是香草、肉桂或檸檬草等。也有一些我們從來沒有見過,而香味又有點熟悉的植物。當他告訴我們印度菜或泰國菜裡常加這些香料,我們才恍然大悟。

接著一堆小朋友出現了!我們也跟他們哈拉了一陣子,兒子可能剛當爸爸,所以挺喜歡跟小孩一起玩的,大家一起合照時,每個小朋友還擺出他們自己覺得最酷的姿勢。只有一個小朋友怪怪的,居然拿刀子做出割脖子狀!我看這小子,將來一定是個狠角色。

12歲小導遊

島上小眼瞪大眼

中午我們到一家地陪推薦的餐廳吃飯。2點半,地陪沒來,他12歲的兒子來了。他說是他爸爸叫他來帶我們去奴隸島(Slave Island)。這是我這一生第一次遇到才12歲的導遊。別無選擇,只好跟著走啦!到了海邊的碼頭,一艘小漁船已在等我們。話說奴隸島是當年歐洲人在非洲大陸抓到的黑人,就先送到此地關起來。然後等買主到這裡挑貨,再用船隻送到新大陸美國去賣。所以此地就是一個交易黑奴的地方。

一路上,因為小導遊都沒吭聲,所以我們也搞不清楚到底島上有什麼。等船夫示意我們到了時,因沒有碼頭,只好跳下水。幸好水不深,一腳就踩到沙灘,在水中沒走幾步就上岸了。上岸後找塊石頭坐下,先把腳上的沙給弄掉,再把鞋襪給穿上。再看看小導遊,發現他也在看我們,那我們只好自己當導遊啦!

島不大,但是上面有一個陸龜園,有上百隻的大烏龜。還從來沒看過這麼多,也這麼大的烏龜,平常看到的烏龜,最大像個鍋蓋一樣大,這裡的陸龜個個都有沙發大。看起來最少有200公斤重。

老美黑人祖先

部份來自監獄島

島上監獄遺址不大,我想這應該不是非洲唯一監獄島。因為當年美國大部分黑人祖先,都是被抓去的黑奴。數目驚人,怎麼可能都是從這裡去的。但追根究底也沒意思,黑人恨白人不是一點道理都沒有,還好我們介乎其間。不黑也不白,剛好。

晚上孩子們說想去夜市,我沒興趣,他們也沒勉強我。此地剛齋戒結束,可以大吃大喝慶祝一下。晚上,看到好多人朝海邊聚集。孩子回來後,問他有什麼特別。他說也沒什麼,就是大家擠在海邊,女孩著正式洋裝,男孩沒特別穿正式衣服。不過大家都很高興,原來他們這樣就很快樂!

※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。精彩全文,詳見《商業周刊》1668期。

