親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

何時投案？管浩鳴：考慮明年選後陳同佳再赴台

氣候復仇者聯盟：反擊川普「燃煤減碳」能源攻防戰

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02商業周刊

圖片‧積木文化提供
圖片‧積木文化提供
分享
【整理‧蘇曉音 文字、圖片‧積木文化提供】

生命與味覺之間的關係緊密，

然而放眼今日，

環境污染讓我們漸漸失去安心的食材，

料理也都追求簡便快速，

人們已遺忘「吃」的本質，

更不知如何才能活得更好。

日本國寶級料理家辰巳芳子，

提出她的看法與解方，

借用老祖先的智慧來因應。

2016年12月，滿92歲的我，原對料理沒有興趣，但在一場15年的肺結核大病後，漸漸找到樂趣。1972年，父親腦中風，在恩師加藤教導下，母親與我天天熬湯，才使父親生命得以延續，從此「湯」成了我料理中最重要的主題。

首先是培養敬畏之心，「敬畏」指「面對遠超過人類的力量，產生尊敬之念」，透過敬畏，人才能夠知本分，謹言慎行。「吃東西」代表領受其他生命，更該心懷敬畏，讓生存變得容易而食，也就是順應風土而食。

沒日沒夜工作的外甥寄住我家那陣子，春天某日，我做了「油菜花蓋飯」給他吃，因當令的油菜花能消除疲勞，而花苞是生命尖端，能為人體注入能量。當令食物會讓人感到生命的反應，就是美味的基本。敬畏就是對季節恩惠感到慈愛的心情，這樣的心情能夠調整身體結構，使生存更容易，與滋養生命息息相關。

接著就是感應力，相較熟知的感覺，感應指「受到外界的刺激，心靈得到深刻的感動」。無法感應的人，也無法感覺美味。只要持續認真面對季節恩惠的食材，就能磨練感應力，也是料理好處之一。

有了感應力後，需具備的是直覺，也可說是靈感，是經持續不斷練習後才具備的能力。而充實這些經驗檔案，需要時能立刻拿來用，就是直覺。

母親辰巳濱子在戰爭中的「法式鄉村麵包」是最佳例子。從未聽聞過法式鄉村麵包的她，在避難時經常製作烘烤，不但救了許多人，在防空洞裡也能抵擋飢餓；她擁有的經驗檔案，在緊要關頭能憑直覺做處理。最後，則是擁有溫柔的心，即是培養仁慈之心，這部分屬實際應用層面，容後說明。

整體來說，味道結構就是身體結構，味覺是為了撫育生命具備，是與生命直接相關愛的感覺。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1667期。

分享

【延伸閱讀】

月入10萬的副總經理，45歲被資遣後失業5年...中年求職者必須明白的殘酷事實

把中國當工廠的台商在敗退，為什麼把中國當「市場」的台商也失敗？

有點好就覺得棒，是印度的問題；一點點差就覺得爛，是台灣的問題

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

寵物險大復活！台灣寵物將比小孩多 鍵喚醒50億沉睡市場　

2019-10-18 09:02

究極食原味 在地職人柴燒精神

2019-10-18 09:08

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

4年前員工連mail都不會……寶島眼鏡數位轉型秘辛

2019-10-16 13:10

乘著東北季風秋遊南國 山巔海濱走跳屏東

2019-10-09 14:16

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

根藝術 讓國際驚豔的原生創作力

2019-10-04 12:16

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

這家店日本永旺、好市多搶合作 換腦先想怎麼賣 一隻植物蝦熱銷德、日

2019-10-04 10:31

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

找回逾2萬名沉睡會員 特力屋拉攏你家里長逆襲

2019-09-20 09:46

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

神氣小鎮展土地氣力 遶進北港

2019-09-20 09:38

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

用素樸釀出明媚 擁抱獨具一格道地風味

2019-09-06 09:35

上半年最熱門信用卡 連續120天每日迭代！

2019-09-06 09:35

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

在廢墟辦五星級婚禮！解讀君品「宴會Airbnb」大計

2019-08-30 10:16

大蘋果迸綻新葉 新建築浪潮席捲曼哈頓

2019-08-30 09:49

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

揭密Netflix首部台劇 一次想190個市場的固樁法則

2019-08-30 09:40

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

高雄遊艇王衝全球第5 為了留在台灣他分拆公司、砸錢10年拚品牌

2019-08-23 08:59

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52
看更多

熱門文章

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 08:56

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top