非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

巴納吉（右）、杜芙若（左）是年齡相差12歲的經濟學家夫妻檔，杜芙若更是史上最年輕的諾貝爾經濟學獎得主。 分享 facebook 【文●馬自明】

諾貝爾獎得主「快閃店」實驗 幫4億人打敗貧窮

今年的諾貝爾經濟學獎，更像和平獎！得獎的3位經濟學家，都是掃蕩全球貧窮問題的英雄，他們是3位美籍印度裔的巴納吉（Abhijit Banerjee）、出生法國的杜芙若（Esther Duflo），以及克雷默（Michael Kremer）。

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「有超過7億的人口，僅仰賴極低所得過活，而每年約有5百萬名，未滿5歲的兒童死於疾病，這些疾病只需要便宜的療程，即可治療和預防，」瑞典皇家科學院認為，這3位經濟學家卻提供了可靠的答案，以最好的方式，緩解全球的貧窮問題。

9成家庭寧願喝髒水？

走進窮人生活才能問對問題

經濟學家通常窩在學校的研究室寫論文；但這3位經濟學家，卻邁出舒適的校園，走入全球最貧窮、最落後的國家，運用他們的實驗和分析的本事，讓上億名窮人，得到最有效的幫助。

巴納吉和杜芙若是麻省理工學院的夫妻檔，而克雷默則是哈佛大學學者。

他們3人的背景各異，但解決貧困的觀點卻一致：唯有走進窮人的生活，你才找得出最佳解方。

「明明花不到新台幣6元，就能買一大包淨水消毒劑，最窮的人都買得起，可是為何90％的非洲尚比亞家庭，情願喝髒水？」

「口服補充液幾乎免費，可治療痢疾，醫療所也拿得到，但為什麼每年仍有約150萬位兒童死於痢疾？」

「他們（窮人）被看成一群絕望的人，你給他們什麼，他們就會接受什麼，」巴納吉接受《華頓知識在線》訪談時指出，他們不接受援助機構的善意，是因為提供協助的人，其實不夠了解窮人的生活。

舉例來說，外界多以為落後國家的窮人偏愛看巫醫，是愚昧迷信，但巴納吉和杜芙若指出，在落後國家裡，公立醫院的醫護人員脫班情況嚴重，當民眾長途跋涉到醫護站，卻可能發現醫院根本沒開門；若改去私立醫院，又充斥沒有執照的「醫師」。

當公立、私立醫院都不可靠時，看巫醫，反而成為最合理的選擇。

快閃診所提高疫苗接種

透過小小實驗，找最適解方

「藉由窮人的生活與選擇，告訴我們如何對抗全球的貧窮問題。」合著《窮人經濟學》（Poor Economics）的巴納吉和杜芙若的研究，其實是達成2項目的：第一，檢視、評估國際援助計畫是否有效；第二，找出貧窮的癥結點，以更有效的方式，解決問題。

巴納吉和杜芙若運用隨機控制實驗（Randomized Controlled Trial），為窮人面臨的困境對症下藥。該實驗方法是將研究對象，隨機分成「實驗組」還有「對照組」，對不同組別實施不同的方法，比較效果的差異。

最經典的案例，是他們在印度拉加斯坦省（Rajasthan）的實驗。拉加斯坦省的預防接種率極低，接受完整預防接種（幼兒1歲前應施打的5種疫苗）的，不到2％。

為改善該狀況，首先，他們找出窮人不願接種疫苗的各種理由。第一，帶小孩來接種的家長，要在大太陽下，走好幾公里才能到醫護站，又累又花時間；第二，政府醫護人員缺勤狀況嚴重，民眾到了接種中心，卻經常撲空。

接著，他們設計類似「快閃店」的實驗。他們雇用護士，以摩托車代步，巡迴60個隨機選定的村鎮，開辦每月1次的診所，施打政府提供的疫苗，改採主動出擊，民眾不必再大老遠跋涉。

此外，他們又再設計一個組別：選擇其中一半的診所，在接種後，贈送父母一公斤的扁豆，以略施小惠的方式，試圖吸引心存拖延，懶得接種的人前來。

「快閃店」的實驗，果然獲得成功：完整預防接種率從2％，提升至17％，如果再加上贈送扁豆，比率更拉高至38％。可見，他們用略施小惠，促進需求的方法，是可行有效的。

治貧窮別想一勞永逸

拆成上百個小問題才能擊破

「我們的下一個目標，是讓印度一整個省，甚至更大的地區，都能把我們的方案，採納為政府政策，」杜芙若表示，最終目標推行到全印度。

克雷默也有類似的做法：他在非洲肯亞西部實驗時發現，平均給予每一位學生免費課本、提供校內餐點與金錢等獎勵，不如針對特定的貧窮學生予以協助，這樣的成效反而更來得顯著，錢更能用在刀口上。

諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）曾批評他們的方法，只能用在很特定的情況下，不保證可以適用到其他地方。

但對巴納吉等人，解決貧窮問題，本來就無法一步到位，必須將「貧窮」這個大問題，細分成各種小問題，再以無數個小小的行動，各個擊破，而改變需要有耐心。

「我認為，想要一勞永逸的解決貧困，只是一種幻想，」巴納吉表示，「解決貧困問題不能僅靠一次行動，我們可能需要走一百多步，每一步只要都走得正確，都可以達到某種效果。」

用科學讓脫貧更快速

240種實驗，幫助40國窮人

「有些人把它（貧窮）稱為一個龐大的問題，然後就下結論，說需要一個宏大的解決方法，如果這樣想，人們就會被這個問題的龐大程度，壓得信心全無，」杜芙若亦表示，貧窮不是「龐大的問題」，而是「一系列的問題」，必須用不同方法，解決不同的問題。

巴納吉和杜芙若在2003年成立貧困行動實驗室（Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab），擁有400多位員工，非洲、南美等地共7間辦公室，在全球40個國家，進行超過240種實驗。

根據他們的官網所述，藉由他們的相關研究，受到有效經濟援助的受益者，已超過4億人。這個數字，超過全球極端貧窮總人口數的一半。

「他們調查出的科學證據，可以使我們的扶貧能力更加有效。」慈善捐款超過350億美元、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）指出。蓋茲成立的基金會，也是該實驗室的幕後贊助者。

在巨大的貧窮問題面前，即使身為諾貝爾經濟學家，能做的同樣有限，不過他們花了十數年以上的時間，以每個微小實驗、行動，精準打擊每位窮人的問題，最終已凝聚成為一股洪流。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1666期。

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