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遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05商業周刊

圖．Dreamstime
圖．Dreamstime
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【文●馬自明】

沒有自由，全球第三大金融中心地位立馬崩潰

10月的香港，因《禁蒙面法》宣布施行，全港18個區都激起民眾猛烈抗爭，遍地烽火。

曾預測金融海嘯的避險基金經理人艾斯曼（Steve Eisman）便認為，香港抗爭是全球下一個黑天鵝。這已不是一個城市、7百萬人的事，也不只是衝擊放在香港、近新台幣27兆元資金的事，更是影響全球經濟的事！

看法轉悲觀：「客戶會怕」

「中國不會允許它革命」

「我大概5點多提早下班，經過中環時，有人把掛在天橋的慶祝（中國）國慶橫布條拆下來，丟在地上，點火燒，大家跟著鼓掌歡呼，這簡直像革命起義的前一刻！」

我們專訪香港的避險基金經理人，正親歷這場動亂。10月4日下午3點香港政府宣布《禁蒙面法》（即「禁止蒙面規例」）前，他已嗅出大事不妙。

「香港政府在12點就有動作，宣布公務員先下班，要先逃了，」他推測，香港特首林鄭月娥早就料到，此新法將激起民眾劇烈反彈。

「就好像八號風球，颱風來了提前下班一樣，地鐵站擠得密密麻麻的，」該經理人指出，許多商場提前關閉，他住家附近，平時熱鬧，如今宛如死城。

10月4日晚上10點半，港鐵全線停擺。他在網路直播看到，地鐵門口遭丟汽油彈，燃起大火；中資銀行、星巴克及便利商店皆被砸毀。

過去3個月，《逃犯條例》激起反送中運動，內需崩潰，但不少金融界人士仍有信心，認為抗爭不會獲得民眾認同，1、2個月後就將平靜；可是，《禁蒙面法》後，該經理人悲觀認為，「看不到任何解方，暴力只會越來越激化，香港經濟前景將更惡劣。」

香港第二季經濟成長率為0.5％，今年恐將零成長。「PB（私人銀行）生意，1、2個月前，已剩不到一半，我的客戶還簽了保單、錢都沒匯，他們會怕，」某大型台資銀行香港分行行長認為，下半年的香港經濟成長，肯定陷入衰退。

「中國不會允許它（指香港）革命，再弄下去就是兩敗俱傷，香港國際金融地位會下降，中國經濟也會更虛，這樣下去，連中國房地產搞不好會再跌5成，」曾任職香港大型銀行的台灣金融高層告訴商周。

台灣亦難置身事外。金管會統計，台灣金融業在香港曝險超過1兆元。這些「曝險」，是台商的營運資金，也是你我買保險、買基金、買股票的錢。

據高盛推估，反送中3個月以來，香港資金流出約30億至40億美元至新加坡，只占香港本地美元存款結餘規模不到0.5％，幅度輕微。但《禁蒙面法》實施後，情況將大不同。

為何禁蒙面令人擔憂？

港府動用緊急法恐加深動亂

《禁蒙面法》是依《緊急情況規例條例》授權制定。儘管林鄭月娥在記者會上指出，引用規例並不代表香港進入緊急狀況，也就是並非戒嚴，試圖令國際社會安心。

但聽在金融界耳裡，擔心動亂升級，香港最寶貴的自由，將逐步淪喪。

「不像中國或台灣，香港沒有資本管制，」避險基金經理人指出，香港沒有「投審會」，資金移動便捷，要匯到新加坡同名帳戶，「咻的一聲，馬上就走了。」

這是為何香港能成為全球第三大金融中心，僅次紐約、倫敦。唯一能與香港比肩的，只有同樣沒有資本管制的新加坡。

「香港有股票、債券，私募基金等各種投資商品，新加坡只有不太熱絡的股市，債市基本上沒有，只是資金儲藏地而已，」經理人表示，資金移動目的不是儲藏，而是創造收益，香港金融地位比新加坡強，就是投資商品和資金保管結合得好。

如今香港金融界都在談：遊行不能戴面具後，下一步會如何？

他們擔心，第一，香港政府會不會管制通訊、資訊傳遞和媒體報導的自由？「金融市場在意的是資訊流通自由，你會讓我看不到我該要看到的東西，那我怎麼因應局勢布局？」避險基金經理人指出，「政府可能只是想對付老百姓，但這一點，卻會對付到金融業。」

第二，會不會調查香港政府定義中的「犯罪戶口」，凍結特定人員或機構的戶口和資產？「下一步這樣做，就是重大的訊號，」該經理人表示，凍結戶口和資產，要有正當的理由，「如果不是運用反恐、反洗錢的通則，就是做政治上的打擊。」這會導致人人自危。

第三，也是令金融界最害怕的，就是會不會管制資本進出？「資金那時會提前奔逃，香港後續就十分令人擔心了，」前述金融界高層認為，目前局勢看不出官民和解機會，有可能最終走至這一步。

「我們還可以是金融中心嗎？」香港議員朱凱迪曾對我們表達如此擔憂。對香港，自由不是縹緲的口號，而是經濟存亡的關鍵。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1665期。

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