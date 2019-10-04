從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

文●蔡靚萱

談治理，顧立雄3句離不開邏輯。如果說怪醫柯文哲用「It's science.」（這就是科學）管理市政，律師背景的他則是用「It's logic.」來管金融業。

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從一個沒有財經背景、被譏為「最黑的馬」的金管會新科主委，2年間，顧立雄用律師經驗治理金融，竟贏得業界掌聲。從最外行，到滿意度最高，他是怎麼做到的？

在監理面，「我最肯定他的，是他敢動保險業的根，」曾任金管會委員的交大財務金融研究所教授葉銀華說。

在開放面，一位金融科技業大咖說，過去接觸過的6任金管會主委中，顧立雄與前任主委曾銘宗對金融創新態度最開放，並列他的最愛。

就連藍營立委賴士葆最近質詢法務部長，也特別拿心目中的「好官」顧立雄出來對比，要他學著「政治少一點、專業多一點」。

「很可能是史上最好的金管會主委，」一位金融周邊機構董事長評價他。

逼保險業還錢給失聯保戶

「我是從消費者的觀點」

他到底做對了什麼？這天，商周採訪團隊，在顧立雄緊湊的行程中，於立法院質詢結束的午後，進行專訪。忙到沒時間套上西裝、打領帶，他以白襯衫現身見客。少了西裝遮小腹，失控的腰圍證實，他就任後胖了8公斤，並不是謠言。

他在金融監理面對保險業揮出大刀，最令人稱道。

近來最有感的，莫過於金管會勒令，要保險業者把失聯保戶的理賠金，全數吐出來。在過去，由於保戶搬家、移民、改名等原因，只要2年找不到人，這些錢都成了保險業者的收入。

「奇怪咧，你在收保費的時候，怎麼就不會沒有update（更新地址資料）。只有在付錢的時候，你就不知道要找？」顧立雄說，函令一發，短短數週內，失聯的100多億保險金，已經有80億找到人了。講到起心動念，「我是從消費者的觀點，哈哈哈哈哈哈。」連續6聲大笑，是他的招牌。

葉銀華細數他3大政績：為了避免保險業系統性風險，限期增資，這是強迫大股東掏錢；為控制海外投資風險，限制保險公司投資國際板債券比重，如此一來，限縮保單的利率，等於讓保單變難賣；為避免投資性的資金大量流向保險業，要求保單要提高人身保障比例，這麼一來，保單更難賣。

「這有動到保險公司獲利的根，但保險資產實在成長太快，這個必須要做。」他分析。

這些擋人財路的措施，是之前數任主委沒人敢做的。針對南山人壽的系統更換等亂象，金管會光是今年，就累計開出5460多萬罰鍰，刷新金融機構單年罰金紀錄；勒令南山董事長停職2年，也是史上最重罰則。

這難道只是「撿到槍」，門外漢較有膽？

對外強硬、對內謙卑

「我邏輯強，專業幕僚補足」

「當初他接任金管會主委，我也捏了把冷汗。」顧立雄好友、立法委員尤美女說，所有人都在看好戲，但他白紙一張，反而沒有包袱。

他倒是不覺得自己是個完全的路人甲。「第一，我是律師，我有長期的（法律訴訟）個案經驗，」他強調。的確，不論是股權爭奪戰、刑事官司上財務數字舉證，他老早就站過第一線，知道箇中「眉角」。

「第二個我的邏輯夠強，事理清晰，判斷事理之後就決定了。」他認為，邏輯、決斷，是當主委第一要務，專業則可由幕僚補足，「可以透過他們（指金管會員工）的專業來補足我的財務知識……，他們都是專業的！」

法律界都知道，顧立雄對年輕律師頗為嚴厲。「他在法律專業上很堅持、非常計較。」尤美女觀察，但金融不是他的專長，因此會謙卑一點、和善一點。

旗下官員也樂於長官對內謙卑、對外撿到槍，這正好讓幕僚可發揮專業。例如尋找失聯保戶發保險金，就是保險局提案、顧立雄馬上拍板。「我相信（3大政績）也是保險局提的，而他願意支持。」葉銀華說。

換句話說，這位金融菜鳥交出漂亮成績單，並不是有神秘的幕後高手指點，而是2個態度：一，能聽進專業意見；二，名律師身分讓他不怕卸任後沒舞台，也較放得開，敢得罪人。

一位退休的金融界高層私下評比，比起過去所有金管會主委，顧立雄施政時，顯然較沒有為個人職涯出路考量的「得失心」。

政治菜鳥當官，最怕進立法院。但他走立法院有如走「灶腳」（台語，廚房），遊刃有餘。他說，當律師就常常參與遊說立法，「我以前都是聽立法委員的，現在都是（被問）主委有沒有什麼意見，哈哈。」放下大律師身段，讓他與立委互動不錯。

金融監理、創新都做

業者：「他開放態度算積極」

「雖然他（顧立雄）還是有點意識形態，但他的態度是可以接受的。」國民黨立委費鴻泰難得對綠營官員給予正面評價。前陣子因為金管會發放純網銀執照，從開放2家變成3家全上，費鴻泰很有意見，把評審委員一一找來問明白。顧立雄一聽到風聲，立馬親自上門解釋，「他當金管會主委後，身段放滿軟的。」

對於這位非主流主委的操守，費鴻泰也給予肯定，說自己在財委會待久了，有什麼風吹草動，都會收到通知，有沒有牽涉到利益輸送等，都在觀察，「目前都還沒聽到什麼事情。」

除了金融監理被稱讚，「我覺得我金融創新也做得不錯啊！」顧立雄忍不住自己補充說，一上任就碰到監理沙盒修法，正好憑藉律師專長，在立法院折衝。「不用再回會裡研究，主委說這樣OK這樣就改了，」他強調，比起重開協調會曠日廢時，這麼一來，沙盒案只開2次協調會就過關。

他現在親自主持監理沙盒的每場審議會議，自評上任以來最大的成就，就是除了金融監理，也做到金融創新，連過去對金管會開放態度很有疑慮的科技業者，他自認「溝通也越來越順暢」。

「他的態度就是，只要你證明技術做得到控制風險、保障資安，那就同意（開放）。這個態度在台灣的官員裡面算是aggressive（積極）的。」一位金融科技業者說。

捨3000萬律師年薪從政

「好處是，決策影響很多人」

但顧立雄施政並非毫無爭議。包括純網銀執照發放後，提出「金金分離」政策，要求投資鉅資在純網銀的金融業者，不能派任有利益衝突的董事，排除了有實際經驗人才的參與，讓原本以為純網銀可豁免「金金分離」政策的業者，大罵遇到「詐騙」。

此外，金管會將五家「大到不能倒」銀行，列為系統性重要銀行，必須額外提列4％資本，也讓業者怨聲載道。

從2016年接下燙手山芋，在不當黨產處理委員會主委任內做出成績，到跌破眾人眼鏡接掌金管會獲得好評，他從色彩鮮明的「扁家御用律師」，變成藍委口中「政治少一點、專業多一點」的好榜樣，從政之路意外的漂亮。

只是，外界不懂，他在萬國法律事務所合夥人的年薪，至少有3000萬元水準，為何寧捨高薪蹚政治渾水？

答案是：影響力。「在公務部門好處就是，決策會影響很多人。」他說，如果做決定時夠平衡、夠慎重，可以對社會帶來很大的正面影響，「有政策的影響力，會很有成就感，律師就是（只能接）個案。」

胖8公斤恐是壓力肥……

「人生沒什麼簡單的工作」

至於金融財團勢力龐大，當主委該怎麼抵擋外力？他說，溝通，就是在心中拉一把尺，「對的就可以調，但不對的就……好啦，不要講了！」

其實，他常用當律師的詰問技巧，對業者不斷追問，從業者自述去判斷，對方要求是否有不合邏輯處；此外，律師擅長攤證據、攻防戰，這也讓他面對爭議問題時，容易下判斷。

身上多出8公斤肥肉，朋友認為他當主委開會吃太多便當，加上太太王美花升任經濟部次長太忙，沒時間盯他運動所導致。儘管訪談間他一派輕鬆，一不小心，他露了口風：「金管會主委不好當……，人生沒有什麼easy（簡單）的工作。」他悠悠吐出了這句話。

也許，便當只是代罪羔羊，顧立雄亮麗政績下那不可言說的壓力，才是造成壓力肥的主因。明年大選後，他是否繼續擔任金管會主委，雖有變數，但他這2年打出漂亮的一仗之後，未來應會繼續從政，將對個案的關注，延伸到更廣的領域。

講到開心處，顧立雄總是露出招牌笑容，瞇眼咧嘴，「哈哈哈哈哈哈」至少笑滿6個哈，搭配瘦長的臉型，像極了漫畫《名偵探柯南》中的一個知名角色──「沉睡的毛利小五郎」，這正是他在公益NGO（非營利組織）界的綽號。

身為大型法律事務所合夥人，賺大錢之外，顧立雄也用法律專業，長期參與NGO活動，多年在司法改革協會、台灣人權協會、婦女新知等組織出錢出力。

廢死聯盟執行長林欣怡還記得，營救蘇建和案，顧立雄擔任義務辯護律師，常常都是晚上下班後，召集大家到他的萬國法律事務所開會。由於他白天早已忙翻，到了晚上，大夥總見他講著講著，眼睛就閉起來了。「是真的累了、睡著了，」她說，但神奇的是，他總能在關鍵時間點醒過來，馬上發言、跟上討論。

就像漫畫中，小學生樣貌的柯南，每當需要用大人語氣做推理分析，就會麻醉毛利小五郎，假借他的身分破案。「NGO所有跟他共事過的人，都看過這類場景。」林欣怡笑說。

王牌律師時薪高昂，NGO怎麼負擔？「我們怎麼可能給他錢！連來演講的講師費，我們都會要回來的。」現在由於他擔任主委，林欣怡說，已經有好一段時間沒見到顧立雄，但是向他募款，是絕對要的，他也一定會給的。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1664期。

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