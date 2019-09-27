無訊號部落 取之天地野外體驗

獵人們狩獵完快回到家之前，會隨興高歌一曲，通報家人豐收的喜悅。(攝影者．王文廷) 分享 facebook 【文●蘇曉音】

今年3月，我第一次踏進延平鄉，被這裡神秘的布農部落所吸引。但是當我正在山林間享受芬多精洗禮、拿起手機想打卡分享給朋友時，才發現根本沒有訊號，更增添的它的神秘。

跟著卡那歲工作坊第二代主人邱智偉的車子前進，繞過好幾個大彎終於抵達。原本在台南畜產試驗所上班的他，5年前帶著一家人回來。因住台南時，發現大兒子邱澄鎬會講台語，反而不會講母語，所以決定返鄉。現在一家人都盡可能以母語溝通，但也希望能找回以前的生活方式，這份初衷讓他在規畫體驗活動時，盡可能讓更多遊客透過實際參與，能更了解在地布農文化。

探訪族人水源寶地

山林體驗不單只是到山裡走走，他精心設計了「探訪水源地小旅行」。他說：「早期移居到此的每個布農家族，都會選擇適合居住的土地，靠近水源地就是主要考量之一；優先占據水源地的族人，就能擁有優先使用及管理權，非家族之族人若要使用必須徵得同意，可見水源地有多重要。我們家族的水源地，位在鹿寮溪支線野溪，那時有7戶邱姓族人居住，1930年代才完全搬遷到武陵部落。」

走這段山路時，邱智偉帶著兒子邱澄鎬、大女兒邱靖瑄一起，一路上他不斷的向他們訴說著家族的過去，我彷彿也跟著走讀了這段歷史。

延續傳統原民文化

和最初神秘印象吻合的是，到訪前幾天暴雨，溪水暴漲因此無法實際探訪水源地，留下再次造訪的伏筆。一行人來到邱智偉曾祖父留下來的工寮，過去主要提供獵人們存放戰利品，也可做為休憩、遮風避雨的第2個家，有著許多家族的回憶，也是見證布農狩獵文化不可或缺的一環。

回到工作坊，運用布農族人常食用的山羌肉、蝸牛肉、小芋頭等，大夥兒紛紛捲起衣袖做起野味披薩。最特別的是餅皮裡加了台灣特有的油芒，非常耐旱，即使在貧瘠之地都能生長。

除了現階段的體驗活動外，邱智偉還有個未完成的夢。他想復育自家山上的小米，回復以往的農耕生活；也還想修復山上的家屋，希望能夠讓孩子與這片土地有更多的連結，並回歸傳統的生活方式，讓孩子能夠將原民文化延續下去。

集結散落各地延青

這幾年，全球興起一股「地方創生」風潮，延平鄉公所秘書閻志瑋認為地方創生應該以文化發展觀光，並不是翻轉部落，以固有的布農族文化，從共生、共食、共享，3方面同步發展，才是長久之計。對於這塊土地有著相當濃厚感情的她，還以布農族神話故事中出現的山羌，做為返鄉與移居青年的象徵，成立延青聯絡網，將散落在各地的延平青年們整合起來，而邱智偉與烏尼囊多元文化工作坊的王朱孝賢都是這個組織的成員。

獵人的暗號與默契

在永康部落裡，有一間利用竹子以及茅草搭建而成的小屋，前方有一片小廣場，正是烏尼囊多元文化工作坊的基地。才剛抵達沒多久，主人王朱孝賢已搶下駕駛座說：「我帶你們去山上體驗布農獵人的日常，那才有趣。」話還沒說完，車子已經駛離小屋，往更高海拔的山裡開去。

到達後，目的地出現2位布農英雄，分別是胡明智及王秋雄，簡單的祭祀祖靈後，就領著我們往樹林裡走去，才到路口我就傻了，不知道該往左或是往右，胡明智指著地上摺下來的帶葉樹枝說：「有看到這樹枝上面連著葉子，上方壓了一塊石頭嗎？這就是獵人間的默契，之前經過這個路口的獵人留下訊號，告訴我們該走右邊這條路。」這一刻我更深刻體悟愛分享的布農族，即便在山林間見不到對方也不忘記留下訊息給彼此，這就是互助的力量。

在山林間，我們也跟著2位英雄做起陷阱，不過我們屬於幼幼班等級的程度，做的僅是「壓石陷阱」，是利用小樹枝、藤蔓與石板等現成的材料組成，用以捕捉野兔、果子貍等小型動物。王秋雄表示這是布農家族中，家中長子或長女在自家附近設置的簡單陷阱，因當爸媽不在家時，獨居家中的哥哥姊姊就得想辦法餵飽弟妹，他小時候就曾用重力陷阱，不小心捕到隔壁鄰居養的雞。

出征前的神秘禁忌

捕捉大型野獸，就得使用「縛足陷阱」，是在動物必經之路上挖個坑洞，將陷阱埋入，表面再鋪上枯葉，野獸腳踏進就被限制住。這天，我們並沒有製作這陷阱，但在路上遇見幾坨山羌排遺，還保持濕潤狀態，表示牠們才路過不久。跟著布農英雄的腳步走在獵人活動範圍內，果然有不同體驗。

神秘訊號也在布農獵人間流傳著，據說出門打獵前也有一些禁忌，那就是出發前，如果有打噴嚏或放屁，就是一種警告，一般來說必須晚幾分鐘再出發；還有出發前，如果遇到一種類似小黃鶯的鳥向左飛，也代表著不適合出門打獵。另外，假使前一天夢到不好的事，像是跌倒或發生意外，就代表隔天不適合打獵；如果已在山上狩獵期間，若作惡夢，則要盡快下山，返回部落。

布農祖先智慧結晶

布農獵人快到家時，通常會一起高歌，但是這歌曲其實沒有歌名，歌詞也幾乎都是虛詞，僅是一種呼喚，告知部落裡的婦女們有獵到獵物，請她們可以準備一些飯糰、小米酒前往迎接，也讓辛苦的獵人用餐。

布農族連食器都是就地取材，走到制高點（海拔921公尺）後，王朱孝賢把肉桂薑黃茶倒入竹杯，以竹條烤肉，用較粗的竹節做成湯碗，盛進樹豆排骨湯，還有塞進五穀雜糧做成竹筒飯，每項食器都是布農祖先的智慧，早期是部落裡最好的餐具，如今則是符合現代環保概念，又能凸顯在地特色。

改良獵人煙燻房

早期布農社會中，「英雄」具有相當崇高的地位，而且人人有機會當上，只要狩獵收穫最多的男子，就能成為部落英雄，因此山林間的狩獵場可說是布農男子的兵家必爭之地。當時為了保存獵到的大型動物，布農族獵人們發展出煙燻、烘乾、醃製等方式，創造出獨特的布農飲食文化。傳統中，獵人們會在山上建工寮，並在裡面搭個三石灶，除了取暖外，也會將獵物架於上方燒烤或煙燻，能夠減輕重量，也較利於保存，再帶回分享。

腦筋動得快的王朱孝賢，在自家山上結合煙燻與儲存室，搭建了間「煙燻房」，讓遊客體驗布農族保存獵物的方式，只是肉品從過去獵捕到的山羌、山豬等，改成市售的雞肉。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1663期。

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