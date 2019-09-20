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晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41商業周刊

晶華董事總經理吳偉正（左1）整合飯店與賣場的貴賓服務部及租賃營運部門，貴賓服務部...
晶華董事總經理吳偉正（左1）整合飯店與賣場的貴賓服務部及租賃營運部門，貴賓服務部總監江淑芬（左2）還會陪客戶爬山，增進雙方情誼。(攝影者．程思迪)
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【文●韓化宇】

麗晶精品「飯店＋賣場」整合戰，業績2位數成長

一個1坪大，每天可賣500份的鬆餅攤，為何能讓晶華飯店的麗晶精品逆勢成長？

9月4日，位於台北晶華酒店地下1、2樓的精品賣場麗晶精品，舉辦年度封館派對「麗晶之夜」，晶華董事長潘思亮出席時透露，麗晶精品前8月業績，呈現2位數成長。週年慶期間，創3億5千萬元業績，較去年大幅成長25％。

相較麗晶精品業績火燙，周遭商圈卻顯蕭條。晶華旁邊的中山北路二段45巷，更是整排店面招租。

潘思亮突圍策略是：做好共享整合。它們推出Regent City，顧名思義，就是將台北晶華酒店與樓下2層樓的麗晶精品（晶華酒店與麗晶精品英文皆為Regent）整合在一起， 「以前晶華酒店跟麗晶精品是『一國兩制』，彼此獨立經營，這不能稱為一座城市。」3年前，接任台北晶華董事總經理的吳偉正說。

用排隊名店吸引貴婦

吃完鬆餅，再掃上千萬珠寶

一個鬆餅的故事，可看到他們如何做整合。

今年4月，晶華引進日本北海道高人氣厚鬆餅排隊名店椿Tsubaki Salon，引發極大話題，排隊人潮絡繹不絕，吳偉正說，椿Tsubaki Salon進駐後，晶華通知愛馬仕、香奈兒等精品店櫃姐，打電話給貴婦們：「我們有北海道排隊都吃不到的鬆餅，要不要來吃？」

貴婦上門後，晶華再協助櫃姐，把熱騰騰的鬆餅送到貴賓室，讓貴婦來場味蕾盛宴。

「很多貴婦飽足後，順便掃了幾百萬包包、甚至上千萬的珠寶！」吳偉正說，鬆餅，讓精品店有了更多讓客戶上門的誘因。「如果你只是跟貴婦們說：有新品到了，貴婦們不見得有興趣專程跑一趟；但跟她說：我們有北海道排隊都吃不到的鬆餅！她們就會心動。」

道理，聽來很簡單，但，不是每家飯店與賣場，都有這樣的操作力。

許多日本人氣餐廳，對於到海外展店，非常保守謹慎。

晶華邀請椿Tsubaki Salon來設櫃時，一開始對方因為不熟台灣市場，不敢輕易冒險。

晶華為了讓對方放心，跟對方說，你們只要派廚師來，其他場地空間、員工、食材、行銷等，全交給晶華負責。還讓它使用飯店採購系統，降低採購成本，也幫忙辦記者會、找部落客行銷，用飯店的資源，做它的強力後盾。

因生意太好，椿Tsubaki Salon決定12月起在麗晶精品開海外首店，有了這個「call客神器」，召集貴婦自然無往不利。

飯店為鬆餅店搞定物流，而鬆餅店，則為精品店導來了人流，這循環還沒結束。晶華酒店集團行銷公關部副總張筠表示，當麗晶精品的品牌、餐廳越來越豐富，原本在信義區逛街及用餐的貴婦會被吸引過來。他們在麗晶精品逛街，順便到樓上的晶華餐廳用餐，或做頂級Spa，貢獻晶華收入。

彼此加乘的可能，還有更多。

客房及餐飲的貴賓服務人員，平常透過跟常客互動，會知道他們喜愛什麼品牌，再請麗晶精品評估引進。像最近進駐麗晶精品的義大利「髒髒鞋」Golden Goose，就是飯店客戶看到韓國歐爸人腳一雙，才引進。將飯店客戶意見，變為麗晶精品的招商指南。

棄本位主義、互導人流

連房務員都幫賣場拉生意

晶華能做到這點，關鍵就是，先果斷的做組織架構的大重整，再讓每個員工明白，彼此導流，才能創造多贏。

2016年底，餐飲出身的吳偉正接管麗晶精品，並完全整合飯店及商場團隊，不只是對外的行銷公關、營運、貴賓服務，就連餐飲營運團隊、安全部、值班經理、公共清潔同仁都徹底的合併，整個晶華就是一個「城市」。

主事者自己都拋棄不同產業專長的本位主義後，現在，晶華客房部的櫃台人員以及打掃房間的阿姨，都有責任引導房客下去逛街購物，麗晶精品的同仁及品牌，也會把飯店的餐廳，當作他們吸引客人的武器。

這種概念，現在也被應用在有全台最強親子飯店之稱的蘭城晶英酒店上。

2009年開幕的蘭城晶英酒店，與購物中心新月廣場連結在一起，兩者同為宜蘭的環華豐集團持有。

環華豐集團總經理兼蘭城晶英酒店董事長吳聲怡表示，一開始，蘭城晶英在整合飯店與賣場資源，也是困難重重。她坦言，因為飯店與賣場，是2個不同團隊經營，大家各有本位主義。直到2016年，身為飯店負責人的吳聲怡，同時接掌賣場，整合才開始加速。

如今，入住蘭城晶英的家長，可以帶小孩到賣場廣大的空間參加親子活動；房客也可以免費到賣場看電影，增加了這個飯店品牌的吸引力。

有時候，打群架，不必外求。只要你肯跳下來去檢視自有的資源，你會發現，更多的商機可能，就在其中！

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1662期。

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