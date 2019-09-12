大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

台灣大車隊董事長林村田（左3）調降收費搶客，並大找代理駕駛，硬槓台灣代駕。(攝影•許家華) 分享 facebook 【文字•韓化宇】

「我們資源這麼多，怎麼從第一名做到第二名？」

計程車龍頭台灣大車隊，為何跟一個新創網路公司卯上了？

7月底，台灣大車隊宣布，要把酒後代駕費用大砍一半，董事長林村田親自督軍，目標2、3年內徵2000多名司機。

一個新創公司：「台灣代駕」在台灣大車隊眼皮下，竟成為了台灣最大的酒後代駕公司，這對台灣大車隊是不小刺激。

「我們（大車隊）資源這麼多，不可能在交通領域做輸別人！」林村田接受專訪時說。

台灣酒後代駕萌芽，可追溯2012年。當時，在台北市政府號召下，20個計程車隊推出酒後代駕服務，但收費1000元起跳，價格偏高，等於民眾在熱炒店花400元吃飯喝酒，要花2.5倍價格找人幫自己把車開回去，導致使用意願低落。

想讓小黃司機多賺，成盲點

然而，這其實是極具潛力的市場。台灣代駕執行長劉子莊表示，台灣代駕趟數，每天只有近1000趟，但韓國光1天就有70萬趟。台灣人口約韓國一半，保守估計，每天應該有3萬到9萬趟的需求，依目前看來，還有極大的成長空間。

林村田保守推估，台灣1年起碼有4百萬趟的代駕需求，若一趟收費400元，1年有16億的產值，接近大車隊去年18億的營收。

林村田說，台灣大車隊很早就進入此市場，然而，大車隊剛開始發展代駕業務時，是小黃司機來兼差，因為他的初衷，是讓司機有更多的收入來源。

不過，這樣的操作方式碰到一大難題：當小黃司機暫停路邊載客去兼差代駕，送客人到家後，還要折回客人上車處去開自己的車，這導致代駕費必須依跳表車資收2倍的錢才合理。這是大車隊為何之前的代駕費用，要650元起跳。

台灣代駕策略則是仿效韓國，它聘用非小黃司機的代理駕駛，有職業駕照、良民證、無肇事紀錄以及5年以上駕齡，通過面試即可成為代駕司機。

兩方對決皆採外送平台策略

這些駕駛，如同騎著摩托車滿街跑的外送員，代駕或外送多半是他們工作之餘的兼差。他們不像小黃司機必須停下載客工作，去從事代駕，省去機會成本，自然能開出比計程車隊有競爭力的價格。

收費較低，也反映在業績上。台灣代駕目前每月可接約1萬4千趟訂單，台灣大車隊僅3000多趟，業績只有1/3。

林村田說，去年底看到自家代駕業績，心裡不解：「怎麼從第一名做到第二名？」擁有6、70名IT工程師，資源、先天條件兼具，怎會輸給一家新創公司？

林村田反省，過去，他太執著要讓司機多賺點錢，兼做代駕，導致收費太高，未站在消費者立場去想。這次，他把收費砍一半，從650元起跳降至330元，再大舉招募代理駕駛，目前已有400多名。

大車隊開始招募非小黃司機的代理駕駛後，等於要用對手的操作模式，與它開打。

「台灣代駕」強化App迎戰

對於大車隊誓言反攻，台灣代駕執行長劉子莊笑說：「歡迎！」他說，正著手規畫一系列的補貼政策反擊。

這場代駕龍頭之爭，除了比價格，還要比誰的服務較細膩、叫車流程較順暢。

大車隊計畫，請資深計程車司機訓練代駕司機的技術，提高車輛行駛穩定度，「如果司機一直急煞，走走停停，酒客很容易吐出來。」負責規畫大車隊代駕業務的專案經理陳心毅表示。

劉子莊則說，新創公司資源有限，他們會把資源鎖定在軟體及行銷上，尤其是讓App的介面很好用，因為酒客要叫車時，通常已暈頭轉向，如果他們用手機找代駕不順利，下次就不會用了。這也是Uber能以科技公司之姿勝出的原因。

大車隊大幅降價，宣示酒後代駕行業的競爭。林村田估算，目前酒駕市場1年約16億元產值中，假設大車隊拿下一半市占率，即8億元，再跟代駕司機抽20％的費用，就有1億6千萬元營收，數字雖然現在不大，但會是未來重要成長引擎。因為，媒合計程車收入受限政府管控計程車牌照數量，成長終究有限。

然而，相較日、韓及中國的酒後代駕已相當成熟，台灣仍在起步階段，消費者要接受代理駕駛的消費習慣，這取決於多重因素：如酒駕罰則是否夠嚴格，讓大家不再敢酒後駕車，或是，大家對代駕品牌已有信心，敢託付愛車，甚至於，酒後代駕的法規，是否夠明確，也是關鍵。若這些都到位，林村田說：「這塊市場真的不能小看！」

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1661期。

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