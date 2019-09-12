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鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 立刻拔刀相助

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49商業周刊

允強董事長張金鈺（左）隨時都帶著兒子張博凱（右）在旁見習，他說要給兒子做榜樣，早...
允強董事長張金鈺（左）隨時都帶著兒子張博凱（右）在旁見習，他說要給兒子做榜樣，早上7點半就來上班。(攝影•楊文財)
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【文字•黃靖萱　】

被16國告過，張金鈺在最慘反傾銷戰場存活

約好採訪這一天，到彰化高鐵站接我們的，居然是一輛灰色的保時捷。「後面那台奧迪A6，是我們另一個經理的，他來接客戶，」灰色保時捷的主人、允強副總經理詹烈麟說。

業務經理，由公司配車市價超過250萬元的奧迪A6？

不西進，只在台擴廠：

我1.5代，是拿刀殺出來的

原本，我們好奇一家數十年來堅持在台灣擴建，從不西進中國的傳統鋼廠，居然會成為台灣第一家大舉在土耳其投資的製造業。此刻，我們更好奇，這家低調公司的老闆，究竟是什麼樣的人。

允強，去年營收191億元，是全球第4、亞洲第一大不銹鋼管廠，排在它前面的，第1、3名都是義大利大廠，而第二名則是專門生產汽車排氣管的德國Fischer。舉凡在六輕等化學工廠看到的彎彎曲曲管線，或直徑2公尺的輸水大管，又或是廚房隨處可見的不銹鋼管，都是允強的主力產品。

「他們都超低調的，幾乎找不到人耶，」長年研究不銹鋼產業的金屬工業研究中心研究員林偉凱說。如此低調，公司裡的幹部，開的車卻一個比一個高調，在彰化的鄉間道路上，更顯突兀。我們才到達允強門口，大門正緩緩拉開，駛出一輛要價千萬元的賓利，原來是創辦人張清課正要離開。85歲的他，每天還是會進公司巡巡看看。

張清課早就已經交棒給兒子、現任允強董事長張金鈺。張金鈺自20年前接任總經理以來，允強從鋼管跨入鋼板，在台灣從一個廠擴大為4個廠，更跨出國門赴土耳其設廠。

「我不是接（班）啦！我是1.5代，不是二代。我也是拿刀殺出來的，」談到當年的擴張，張金鈺瞪大眼強調，「我爸做鋼管時，（1個月做）1000多噸，我接了之後做到1萬多噸，還做到鋼板。」

「我爸說，你會做（鋼板）嗎？就是不會做才要做啊。很少遇到像我爸這麼看衰我的，可是我就不服輸啦！」他說。

就是這種又衝又反骨的個性，允強才有今天的規模。

鋼鐵可以說是全球反傾銷戰爭中，打得最激烈的產業，「允強的鋼管，被16個國家告過，總之，每次被告都有我們家，」張金鈺說。當年，面對層出不窮的反傾銷調查及禁令，他決定擴大產品項目，跨入鋼板，用規模分散風險。比起鋼管，鋼板產品製程少，需求量也大，是最快擴大規模的方式。

做鋼板，被同業長輩罵：

賠錢賣就對了，我故意的

但15年前，允強的鋼板產品都還沒出來，父執輩的同業就打電話來罵他搶市場，反而激起張金鈺的鬥志。原本計畫跟鋼管一樣，主打外銷的鋼板產品，他卻用低於市場價格在國內賣。

「我就是要展現實力給你看，賠錢賣就對了，我故意的。」他就這樣殺了2個月，因為初期允強的產能少，虧損不如鋼板大廠嚴重，但卻殺出知名度，還讓他得到虎豹小霸王的稱號。「前輩我非常尊重，但做生意沒有什麼大小漢（台語：大哥小弟），不是你死就是我活。」

一位不銹鋼上游高層觀察，允強和彰源是台灣前2大鋼管廠，由於後者仍是創業者掌舵，保守經營下，2家從早年幾乎平起平坐，慢慢營業規模差距越拉越大。「但是允強父子也是很多衝突，老一輩的都不想擴張太快。」

直到今天，張清課仍不時會對兒子說，「夠吃就好了，不要做這麼大。」就連土耳其的土地尋找了1年，總算買成，董事會也已決議投資20億元後，張清課還是常忍不住問他：「一定要去嗎？」

「我不是要夠吃就好，允強要繼續走的，有機會為什麼不去投資呢？」張金鈺說。

林偉凱分析，除了反傾銷稅的障礙外，歐洲對鋼品的進口也存在配額限制，允強選擇到土耳其設廠，一來除了該國鋼品進口量大外，還有它的樞紐位置，「允強意在歐洲市場，要做長做久做大，不得不到當地設廠。」

公開不給陸廠看的產線：

就是要二流機器做一流產品

鮮少受訪的張金鈺口才極佳，他罕見的敞開工廠大門，為我們解說他曾多次拒絕中國廠商來參訪的獨門產線。

工廠裡，一條像看不見盡頭、長達40公尺的製程，裡頭正以1萬度高溫，將已捲成管狀的不銹鋼焊接起來，從這裡焊完的鋼管，可做到完全無縫。這條製程裡，結合德國來的雷射焊接，也有義大利的切割機、刨光機等，將過去每段各自獨立的製程，組裝成可連續生產。

過去的製程是，焊接好長達6公尺的鋼管，必須再搬到工廠的另一頭做刨光，而且，切割差也沒關係，可在刨光的製程補救。

而這條連續產線，是張金鈺搬張椅子坐在產線邊上，盯著員工花了3個月打造成的。它難的是必須在所有製程都完成後，才能做最後切割，必須確保切割的品質，不能在已刨光完成的鋼管上留下痕跡。更難的是，只要有其中一段製程出狀況，就得整條停線。

「我們製造業，能贏人家的是什麼，就是縮短製程、縮短製程、縮短製程。」張金鈺強調，每少一個製程，就是節省幾塊錢成本。「允強就是要二流、三流的機器，能做出一流的產品，如果買一流機器做一流的產品，允強完蛋了，鐵定關門的，因為（成本）無法和人家拚嘛！」

「給越多，賺越多」

18％獲利分員工還配高級車

對每一道製程都斤斤計較，但當我們走出廠房，卻見到停車場裡一字排開賓士、奧迪等名車。

允強不只是將獲利的18％都分給員工，而且，眼前這些車都是給副理以上，尤其是負責國貿業務的員工配車，或是公司補助員工購買的車。「車都我選的，不然他們（員工）不可能敢選這麼好啦！」張金鈺說。

「張董跟我說，買好車，保護員工一家的生命，花再多錢都值得。」奧迪中區的經銷商和順汽車董事長廖祿彰說。他透露有次，允強員工的新車才剛買就出車禍，車全毀，但當員工說抱歉時，張金鈺回應：「我再換一台更好的給你。」

「我覺得就是要多給一點，我給越多，賺越多！這幾年我沒有因此賺少。」張金鈺說。由於中美貿易戰爆發，各國競築貿易壁壘，允強於是減少過於競爭且低毛利的鋼板裁剪業務，這也是他們雖營收衰退，但獲利水準仍能維持的主因。

雖在外人眼中，張金鈺是接班富二代，但他當時接下的其實是負債、有財務壓力的公司。那時，包括張清課在內的員林幫，在股市小有名氣，張清課還曾為了做股票，不斷買進生產PU皮的普大，沒想到買成最大股東，一度積壓太多資金，無法脫手，造成財務困難。

張金鈺從此告訴自己，絕對不玩股票。「就算你在這裡贏錢，這種錢也來得太快，（導致）一塊一塊賺的製造業，你一定會做不下去。」詹烈麟也說，張金鈺甚至不准公司的財務人員操作期貨及衍生性金融商品。

近來，不銹鋼的重要原料鎳價上漲，不銹鋼價也跟著水漲船高，有人認為可因此享受存貨價值上漲利益。但張金鈺立刻正色指出，「千萬不要去玩庫存，玩庫存的最後都會輸到脫褲。」因為早年是賣方市場，中、下游公司的規模，全賴能拿到多少上游原料，當時張清課等老一輩鋼鐵人，都會庫存大量原料，但當鎳價下跌，他們也曾因此受到重傷。

即將啟程到土耳其視察允強第一間海外工廠，張金鈺笑說自己比以前更認真了。另一個原因是，他要為已進入公司的兒子張博凱做榜樣。「我以前8點上班，現在都要在他之前上班，7點多就到。」這次採訪，張金鈺也是全程把兒子帶在身邊，不時就要他回答問題。

不甘於「夠吃就好」，張金鈺要打造更國際級的企業。「你看我們難道像是鐵工廠？雖然做傳產，但我就不要讓人家看衰小（台語：衰、倒楣）。」年近60歲的他，不減虎豹小霸王的豪氣。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1661期。

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