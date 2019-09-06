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吃透抽「買一送三」超划算？網友曝：被店家坑了

用素樸釀出明媚 擁抱獨具一格道地風味

2019-09-06 09:35商業周刊

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【文字、攝影．林裕森】

比如波爾多的城堡酒莊，或如布根地的葡萄農莊園，在法國葡萄酒業中，真正頂級知名的，多是自擁葡萄園，自耕自釀的獨立酒莊。但香檳區卻是唯一的例外，最頂級知名的昂貴香檳，大多出自酒商之手，近年來即使略有轉變，如雅克賽洛斯（Jacques Selosse）等少數酒莊擠入名流，但仍僅是少數。只擁有10％葡萄園的酒商卻寡占了大部分的市場，甚至有高達2/3由4大釀酒集團所控制，而分布在300多個酒村中的1萬5千多位香檳區葡萄農，雖擁有90％葡萄園，但卻大多將葡萄賣給酒商，不自己釀造。

如此獨特現象在於香檳是一種非常適合資本集中，大規模生產的葡萄酒業，越大型的酒商越能保證穩定品質。香檳區位在種植葡萄的極限區域，寒涼氣候讓葡萄保持高酸低酒精，雖有利氣泡酒的釀造，但變化無常的天氣條件，10年之中常僅有3、4年的好年份，要維持品質，透過混調截長補短是最好的解方。酒商可廣泛採買不同品種、不同村莊的葡萄酒，也可以儲存不同年份的基酒供釀酒師調配，要釀成均衡多變的完美風味，比為自家葡萄園所限（無法採買葡萄彌補自家葡萄缺失）的獨立酒莊要容易許多。加上香檳製程複雜，窖藏時間動輒數年，需挹注高額資本。更關鍵的是，酒商長期以高價購買葡萄，葡萄農不須自釀就有高收益，自然不願改變。

然而，越來越重視風土特色和釀造者個性的潮流，終究還是影響了相對穩固的香檳酒業系統。雖然香檳酒商的調配優勢，既能建立穩定完美的廠牌風味，也可靈活因應市場喜好的變遷，但廠牌優先的前提，卻難以兼顧地方風土的展現，也很難在酒中保留人味和情感。

相較之下，沒有調配資源的葡萄農，反而可以跟土地與在地風土有更深的連結，即使有些不足或小缺點，卻可能因而留下手感，讓酒更有個性，更能觸動人心。這樣的轉變讓常暱稱為RM（Récoltant-Manipulant）的葡萄農香檳。在進入21世紀之際，開始有機會得到媒體和市場更多的關注，也吸引更多年輕的葡萄農投入自釀香檳的行列。

單一的美味價值

距離香檳區不遠的布根地，讓葡萄酒迷理解到，絕對的完美並不一定是唯一的美味價值，有時，保留單一品種或葡萄園的風土特色，會比釀出完美的風味來得重要。因為葡萄農香檳的發展，不再以工業化量產的完美和穩定為目標，讓香檳區出現更為多樣的風味。不同於大型酒商，許多酒莊無論所謂的好壞年份都會推出單一年份釀成的香檳，即使是礙於年份香檳必須至少3年瓶中熟成的規定被迫「無年份」的香檳，也常是以單一年份的葡萄釀成，讓每年天氣變化的獨特性得以保存。除此之外，單一產區、單一村莊、單一葡萄園、單一品種也一樣更常出現在RM香檳，而且也不再只限於名種、名產區或名村。

香檳最主要的3個品種中，酒體輕巧酸味強勁的夏多內和高雅內斂結構緊實的黑皮諾一直是2大明星品種，而較不受霜害威脅，種植最廣的莫尼耶皮諾（Pinot Meunier）卻常被視為次等品種。事實上，在寒冷的區段和較多黏土的葡萄園，莫尼耶皮諾卻常能有更好的表現，而且也更能釀成酒體深厚飽滿的獨特風味。近年來，酒迷們開始有機會重新發現莫尼耶皮諾的精彩處，正是許多葡萄農酒莊，如侯歇米歇爾（José Michel）和傑若姆培沃（Jérôme Prévost）等認真對待所謂「次等品種 」的成果。

香檳風土再發現

其實，少部分酒商也生產單一園香檳，如菲利龐娜（Philipponnat）的歌榭園（Clos des Goisses），但都屬稀罕特例，不過對葡萄農酒莊來說隨處可見。例如，塞德雷克布夏（Cédric Bouchard），酒莊雖然只有3點多公頃的葡萄園，但所生產的6款香檳卻全都是單一園。

雖然香檳區也有特級（Grand Cru）以及一級（Premier Cru）的分級系統，卻是以村莊為單位，相較布根地將村中每一片園做分級，著實不精確，原因在於這個有100多年歷史的分級，是建基在酒商跟葡萄農買葡萄的價格基準，特級村莊須付較高價格。對酒商來說，同村買來的葡萄常一起榨汁，細分葡萄園並無太大意義。但對葡萄農來說卻不一樣，每片園因山坡起伏和日照朝向，也因白堊土與黏土的比例，自有個性，有些互補可作調配，有些園則適合單獨釀造。

透過這些分布在香檳各區的葡萄農酒莊，我們開始發現酒村的不同特徵，也慢慢的，開始可以像布根地那般，從葡萄園風土的角度來理解。而當葡萄園成為香檳風味的中心，向來施用大量農藥，很少採用有機種植的香檳酒業，對於土地的態度開始有所轉變，採行有機種植的葡萄園逐漸增多。

雖然市場占比仍不高，但葡萄農香檳的新勢力已促成一場香檳革新，為這個早已是全球最精彩美味的氣泡酒產區，增添更多樣、更清麗明晰，也更親近土地的美麗風景。

什麼是RM

在香檳區酒業中，每一家香檳廠都有標號，由2個字母和1組數字構成。2個縮寫字母是用來區分不同性質的酒廠。用自有葡萄園葡萄釀造的香檳廠，其標號都以Récoltant - Manipulant的縮寫RM開頭，在香檳標籤上見此標號，即為自耕自釀的酒農香檳。若是可購買葡萄的香檳酒商，標號前會標示NM（Négociant - Manipulant），而香檳合作社標號則標註CM（Cooperartive de Manipulation），若僅是成品貼標則標為ND（Négociant Distributeur），由酒商代工的香檳則為MA（Marque d'Acheteur）。

酒廠標號只是生產模式不同，和品質並無關聯。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1660期。

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