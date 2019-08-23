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一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52商業周刊

稽古準備中，將釜放在風爐上，靜心仔細確認有沒有置中。(來源．La Vie提供)
稽古準備中，將釜放在風爐上，靜心仔細確認有沒有置中。(來源．La Vie提供)
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【整理‧黃怡蒨】

 很多人會說日本茶道儀式太多，只是喝杯茶，為什麼要這麼麻煩呢？」

台灣唯一同時擁有4種日本傳統文化執照，日本裏千家茶道準教授鄭姵萱（茶名宗萱）：「但是在我看來，我們卻需要儀式感，因為這些儀式能使我們感覺幸福。」

日本茶道的儀式，會讓人屏住呼吸，眼神總落在亭主（茶事、茶會主辦人）身上，不敢亂動出聲，讓人忘卻所有俗事，專注著一種文化，專注著一種藝術，專注著一種美。原來喝茶也可以如此聖潔隆重，這種儀式感讓人嘆為觀止。

鄭姵萱認為修習茶道對生活的好處在於讓人在適當的場合，能做出適當的舉止、穿著，尊重自己，也尊重他人。茶道是一個完整的生活體系。她常跟學生說，不是來教室上課時才是「做」茶道，茶道很生活化，在生活中處處可以體現茶道精神。

一座建立、真誠款待

日本茶道的精神隱藏在許多細節之中， 其中最重要的就是「一座建立」及真誠款待的展現上。

一座建立的 「一座」，是指本席茶事所有參與者，「一座建立」，是說參與者的地位都是平等的，人們要相互尊重，創造、共享一個和諧的茶室氣氛，也是茶道4諦──和、敬、清、寂中「敬」的體現。

研習日本茶道多年的鄭姵萱，這些年來，透過稽古（傳統技藝的練習）與知識增加，發覺茶道培養的是全方位的觀察力與體貼心，亦即對客人的真誠款待之意。但她也認為客人若沒有受過茶道訓練，不明就裡，眼前只見到行禮如儀，或者當日心中另有雜事俗務，對主人的苦心視而不見，此皆無法達成前述的「建立一座」，主客互相完成美好茶事的精神。

把同樣的用語換個順序，也可以有不同的意涵，她解釋，例如「建立一座」，表示盡量做自己能力所及的事來招待客人，讓邀請者和被邀請者因互動往來，同時讓身心靈提升至舒服的狀態最是完美，雖然說起來簡單，實際力行卻是意外深奧。

用心體察、磨練5感

茶道在感官的運用是全方位的，眼、耳、鼻、口舌與肌膚，亦即我們知覺外界的「5感」。在茶道充滿「反覆」及「細節」的訓練中，可以不斷增進5感的敏銳，也能從感知的細微聲響中察覺茶事進行的節奏或亭主的心境。

鄭姵萱一針見血的指出，茶道老師通常只指點如何做，卻不解釋為何這麼做。因為「為何」需要各自下功夫，每個人有不同背景、千萬種想法，能在茶道中找到的「為什麼」也不盡相同，但其中的「為什麼」，極大部分是追求流暢、正確、順利而需要的「精準」。

因為沒有計時的工具，因此要仔細觀察蒸騰的水氣，間接推斷灶上的米飯煮熟的程度；沒有大火、中火、小火的控制開關，因而從炭的長短與分量來配合茶事進行的節奏；或將以往的經驗來推斷時間……，茶道雖有嚴謹的做法，卻沒有標準答案，用心觀察體會，就能找到屬於自己的詮釋。

這些在茶道中無論是有意識或無意識的五感刺激與訓練，長久下來也會內化為生活態度，幫助我們更清明、更敏銳的察覺事物的本質。鄭姵萱以《小王子》書中，一句狐狸對王子説的話：「重要的東西，並非眼睛所見，只有用心靈才能看得清事物本質。」來詮譯茶道之於5感的訓練。

茶道美學「真行草」

茶道也展現了日本人的審美意識。鄭姵萱在《茶道歲時記》一書中提到，真行草原指書法字體類型，據說是由奠定書法基礎的王羲之對於古代篆書、隸書，建立了真（楷書）、行、草3種形態，後來廣泛運用。

在書法普及的同時，將格式最高的「真」、變形後相對最簡約的「草」與位於中間的「行」，做為3階段的樣式表達用語，書法以外，花道、庭園、繪畫等領域也會看到。

茶道講究「格」。格，是層次、規矩，也是準則，兼含一切穿著打扮、行為舉止，也適用於所有茶道具，為日本人的行事準則，無所不在。在什麼樣的時機，應如何適當展現對客人的體貼關懷？在如何的場景，要怎麼恰如其分表達對亭主的敬意？這是一門變化萬千的學問，也是投入一生也無法窮盡的追尋，但其中有跡可循，亦即「格」，正是借用中國書法概念的「真」、「行」、「草」，來區分禮法的嚴謹程度。區分高低差異，不但產生變化旨趣，更能幫助身處其中的成員進入情景，明白自己應有的舉止。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1658期。

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