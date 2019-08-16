親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

批韓匪類被開除 國民黨高市黨代表敖博勝：藍色恐怖來了？

危城之夏，香港新史：因恐懼而不再純真的港人

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13商業周刊

【文●韓化宇】

母公司天蔥轉型時刻，竟發動董事大換血

這是堂價值超過12億的失敗學。

上櫃餐飲公司天蔥，旗下最知名品牌為Mr. Onion牛排館，前身是天母紅極一時的西餐廳「洋蔥」。全盛時期，天蔥達32家店鋪，首創500多元價格帶的排餐，可自由選擇沙拉、麵包等7種餐點，「高CP值」策略，讓天蔥迅速竄紅。

2014年，食安風暴最熾烈之際，天蔥逆勢於隔年風光上櫃，更是老牌餐廳走向資本市場的成功代表。

天蔥(攝影者．楊文財)
天蔥(攝影者．楊文財)
分享

今年8月8日，天蔥舉行股東臨時會，提前改選董事會，董事長盧俊賢憑藉股權優勢，大幅改組，由公司派全面掌握董事會。

團隊大改組，導火線，是逐漸下滑的業績。過去3年，公司營收下滑62.6％，淨利由盈轉虧，市值也從最高的14億7千萬，縮水為2億3千萬，每股淨值跌至5.64元，面臨被打入全額交割股的危境。

Mr. Onion從全盛時期32家店，到今年底預計縮減為7家，4年掛牌一場空。上櫃前，盧俊賢發下豪語，要讓天蔥年營收破10億、員工有錢賺，現在卻得從頭來，到底它經歷了什麼？

拚展店，培訓不足遭負評

2013年登錄興櫃前一年，它用百花齊放方式，在桃園、嘉義、台南、新竹、台北、台中、屏東等縣市大舉展店；2015年上櫃後，版圖擴及高雄、花蓮，店數升至32家，達到顛峰。

天蔥上櫃，本來就計畫借力資本市場的力量擴張，只是，為了追求快速成長，卻落入管理跟不上的陷阱。

一名前高階主管表示，當年碰到的最大問題，「就是展店太快」，光是2013年到2015年就開32家店，每店需要10到20位內外場服務人員，人才訓練速度跟不上開店速度，讓負評開始在網路上流傳，營收開始下滑。

營收衰，改做中餐董事反對

天蔥改選前有4席一般董事、4席獨立董事，這8席董事都是盧俊賢邀請來擔任，按理對公司的經營方向不會有太大歧見，未料，竟爆發董事會分裂。

盧俊賢說：「台灣餐飲市場已經是M型化發展。」像Mr. Onion這種中價位牛排館，定位很模糊。所以他主張轉型做中餐，於去年底成立港點餐廳「點八號」，但獨立董事弘鼎法律事務所執業律師鄭秀惠出具意見表示：「公司營運虧損的主要原因，是經營層的經營管理能力不佳、營運策略混亂導致……，應積極尋覓具備西餐品牌經營管理相關經驗的人才，來挽救公司的營運危機及活化品牌。」

董事會之間的不和諧，也會讓經營團隊難以施展，痛失不少人才。2017年到2019年上半年，短短2年半時間，天蔥走了11個高階主管，包含3個總經理、2個策略長，等於平均每3個月，就折損1人。

今年，天蔥又因為獨董與董事對公司的經營方向不認同，加上對減資有意見，讓公司決策「卡卡」，盧俊賢還為此召集臨時股東會，改選董事會，最後4董4獨董縮減為2董3獨董，並全換上公司派的人選，如此一來決策更順暢，但，也可能落入一言堂的局面。

這次天蔥大改組後，轉型中餐生意，是對是錯，仍需要時間驗證，並沒有標準答案。

盧俊賢的決策邏輯是，西餐並非台灣人主食，所以積極轉型中餐。然而，在成立「點八號」之前，2016年他曾引進號稱比「海底撈」更火紅的北京知名悶鍋品牌「黃記煌」，才開2年就撤櫃。

轉型，得檢視本業為何挫敗

全國商業總會品牌加速中心品牌長高端訓則認為，不管要走哪條路，問題的關鍵始終是「有沒有足夠的資金與人才做轉型？」如果跨足中餐體系，卻沒有擅長中式料理的廚師與研發人才，那轉型有何意義？

高端訓不贊成本業出現狀況，就另闢戰場，應回頭檢視，本業出現狀況的原因是什麼？他反問：「如果連擅長的西餐都做不好，做不熟悉的中餐不是更困難？」

他強調，台灣人對西餐的接受度是很高的，「西堤牛排1年可做20億營業額。所以經營狀況不佳，不完全是西餐市場的問題。」

如果再來一次，盧俊賢還會不會落入這些轉型陷阱？截至截稿為止，經多次聯繫，盧俊賢仍婉拒說明。

一名西餐同業說：「業績往下走的時候，如果資源多、底子硬的餐廳，可以透過再投資，創造新話題，重新擦亮品牌；但如果缺乏資源，就會撐得很辛苦。」

其實，我們多數人會計算轉型的失敗成本，卻常輕忽內耗的隱形成本。這個老餐飲品牌，用它的經歷，讓我們再度見識：轉型最怕的風險，不會來自對手，而是難以齊心的團隊；目標不一致的隊伍，永遠走不到任何地方。

分享

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1657期。

【延伸閱讀】

富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中100天，香港恐將上演「現代版天安門」 

出國用餐，喊waiter超失禮！3種英文稱呼冒犯外國人 

「台積電10年賺的錢，三星3年就賺到」在韓台人揭：撒錢求人才，吸乾後可能一腳踢開

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

我在義大利體驗你的日常 熱血社群挽救凋零南方小鎮

2019-08-16 09:07

小酌尋樂／飲一刻微醺 乾一杯日常

2019-08-08 15:57

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

創意台味別出心裁 復古玩出新花樣

2019-08-02 08:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:06

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

需求裂變越快越好？7大CEO教戰 平庸成長時代新破口

2019-07-26 08:55

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

飛遍世界追求美食 熱愛食材原味

2019-07-19 09:22

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 15:30

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

亞洲首星 劉韻棋 Vicky Lau 料理結合藝術

2019-06-28 09:49

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

為何經典法式甜點不是一個樣？歷久彌新、永不過時的秘密

2019-06-21 09:10

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:06

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

值得重新認識的 布根地酒鄉

2019-06-14 09:14

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top