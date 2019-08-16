中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

【文●王姿琳】

破7了！8月5日，離岸與在岸人民幣匯價雙雙跳水，貶破「人行紅線」——人民幣7元兌1美元關卡。3天後，代表官方正式價位的人民幣兌美元中間價也正式破7，8月13日報價更低到7.0326，創2008年3月以來新低。

8月13日，官方正式價位的人民幣兌美元中間價報價來到7.0326的低點，創2008年3月以來新低。(來源．Dreamstime) 分享 facebook

場景轉到國銀的外匯交易室。今年以來，全球外匯波動率低，「客戶交易意願不高，沒有手續費賺，平常不來的外商還來拜訪，彼此訴苦啊！」一名外匯交易員苦笑說道。但上週，他們卻顯得興奮異常，「終於突破重要關卡，很Happy啊，終於有交易量了，不然一直卡死，都沒事做。」

雖然交易員樂得開心，但投資人的荷包，可就要傷心了。

根據央行統計，截至今年6月底，國內個人戶與企業戶的人民幣存款餘額降至2651億元，創下5年4個月以來的新低紀錄，顯示國內投資人早有警覺。

但，曾經在人民幣兌新台幣達4.5元以上、甚至在2015年達5元以上高峰時買進的投資人，現在都處於被慘套的狀態。

再加上，美國總統川普（Donald Trump）宣布，對中國輸美最後3千億美元的產品加徵10％關稅，對此，瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤認為，人民幣受到更多貶值的壓力，破7屬於市場正常反應。美銀美林（BofA）貨幣和利率策略師加格（Rohit Garg）更大膽預估，如果關稅稅率提升到25％，人民幣將有可能進一步貶破7.5元兌1美元。

定存，視有無虧損走下一步

換句話說，在美中貿易談判未果之前，人民幣還是趨貶走勢，在這種情況下，投資人該如何處置手中的人民幣？

「要從入手成本來看，」外匯專家李其展分析，當初換匯買在相對低點、手上人民幣仍賺錢的投資人，有兩個選擇：搶在虧錢之前出場，或是，還想繼續賺利息的人，就可以繼續定存。

原因是，雖然近年來受到人行降準影響，利率持續下調，但台灣各銀行仍陸續推出期間限定的高利定存專案，1年期仍有約2.5％至3％的利率，相較新台幣定存多出約1.5個百分點。一位銀行外匯分析師建議，一旦定存到期就轉存，仍有機會賺取利息，或是以利息彌補期間的匯損，「但就要有長期抗戰的準備，」他提醒。

至於帳面已呈現虧損的投資人，建議認賠殺出。李其展認為，當前行情波動正大，若任意變換幣別，容易被市場牽著跑，最好的方式，是將人民幣換回相對強勢且穩定的新台幣。

不過，根據過去經驗，只要市場全數看空人民幣時，容易出現一波反彈，盡量避免一次出清，而是將資金分3至4批出場，再靜待後續投資機會。

過去，國人喜好投資以人民幣計價的高收益債券，或是連結陸股的共同基金，這時也該重新檢視配置。

一位民營銀行財富管理主管指出，儘管高收債有較高的配息護體，但全球經濟成長趨緩，加上人民幣走貶，等於承受價格與匯兌損失，吃掉息收，反而得不償失，不如趕緊認賠殺出。

陸股共同基金則可視個人風險承受度，決定是否續抱。

陸股，積極股民可少量加碼

日盛中國戰略Ａ股基金經理人黃上修認為，Ａ股整體估值雖略高於年初低點，但已回檔至歷史相對低點位置，再加上，中國監管單位為了刺激Ａ股買氣，接連祭出降低轉融資費率、擴大融資融券股票標的數目、與取消最低擔保維持率的3道新措施，吸引增量資金入市，有機會刺激出動能。

有鑑於此，積極型投資人依然可續抱陸股基金，或用定期定額、分批布局的方式小規模加碼。選股的方向是，政策預期支持的內需消費股、估值偏低的龍頭股，以及有高股息保護的相關個股。

至於何時才能回頭再擁抱人民幣？「買空賣空是不用想了啦，現在不是好時機點，」外匯交易員直言。

李其展也建議多觀望，短期可從2個面向觀察。

第一，美中下一次談判時間點。川普在8月9日指出，他還沒準備好和中國達成協議，意味著雙方「信任已受到侵蝕」，若遲遲未有確切日期，等於人民幣利空加大；反之，若雙方確定見面，則有轉圜的餘地，市場會以利多視之，屆時再進場炒短也不嫌晚。

第二，從人民幣兌美元，與人民幣兌其他亞幣升貶幅度做判斷。外匯分析師指出，人民幣兌美元目前貶幅較深，兌一籃子股票（CFETS，人民幣匯率指數）還算是持平。然而，一旦後者也趨貶，等於兌亞幣也貶值的話，就是貨幣戰延燒開來，將引發亞幣競貶的惡性循環，連帶拖累股市與匯市，造成更大的風險。這時，抱緊美元、新台幣將是最好選擇。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1657期。

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