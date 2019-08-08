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看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51商業周刊

【文●張庭瑜、李玟儀】

平均不到20人團隊，台灣大搶兆元商機的武器

5G的資本戰爭，打得激烈，各大電信商陸續成立5G聯盟，而台灣大哥大除了拉進設備商諾基亞、手機廠Sony、三星等，這次，一群平均員工數不到20人的羽量級新創，加入行列。

台灣大總經理林之晨說，光是5G服務商機，就至少上看兆元。但這麼多垂直產業的應用，很難只靠電信業者單打獨鬥，這群新生力軍，是什麼背景，他們又是如何想出這些有意思的新應用？

綠創新花3年半與夥伴研發，讓智慧停車柱更省電、耐用，如今15分鐘就能裝好1台。(...
綠創新花3年半與夥伴研發，讓智慧停車柱更省電、耐用，如今15分鐘就能裝好1台。(攝影者．駱裕隆)
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現在，你走進上海商業儲蓄銀行的四個分行提款時，你可能不知道，攝影機正偵測著你是否緊張、心跳狀態不正常。若是，系統會通知行員出來關心顧客，是否可能受到詐騙匯款。

它用攝影機量心跳

連你是否被詐騙都知道

這是鉅怡智慧被選入台灣大哥大5G聯盟的關鍵技術。小小20人的軟體新創，能透過觀測臉部皮膚微血管顏色的變化，測出心跳，讓他們今年還獲得聯發科投資。

曾在聯發科任職18年、鉅怡智慧總經理黃仲賢說，現在常見的生理偵測技術，都是透過「接觸式」，例如戴上智慧手錶測量心跳，但是鉅怡是透過攝影機拍出的臉部影像，做「非接觸式」的生理偵測，好處是，可以省去昂貴、精密的醫療儀器。「我們6秒內就可以告訴你，你的心跳是什麼樣子，」黃仲賢說。

國外也有不少團隊在做影像偵測心跳的研究，如美國新創團隊Smart Beat，為預防嬰兒猝死症，推出偵測寶寶呼吸與心跳的攝影機與App。在激烈競爭下，比的就是誰的準確度高。目前，在靜止不動的情況下，鉅怡的技術所量測出來的每分鐘的心跳數，誤差為正負3，仍在提升中。

這項運用影像辨識心跳的人工智慧技術，最早由鉅怡創辦人、交大電機工程學系特聘教授吳炳飛開發。5、6年前，他帶著學生，從影像辨識疲勞駕駛的實驗開始做起，為了蒐集駕駛人臉部影像與生理的變化，他請學生下午3點從新竹出發，一路開車到南投，並在晚上9點前開回來，學生車上裝有攝影機、手指上戴著心跳測量器，真實記錄這6小時裡，在白天、晚上的不同光影下，臉部狀態與心跳的改變。

幾年研究，他累計了數百人次、近萬筆的數據，才做出這演算法模型。

有趣的是，這技術不只能應用在遠距醫療紀錄使用，還能運用在多種場景，如：在公車上偵測駕駛的疲勞程度。當5G時代開始，科技能同步傳遞更大量高畫質的影像畫面，且更快回報辨識結果，未來若要遠端即時看病，攝影機對著病人，醫生馬上就能知道心跳、血壓，讓未來的智慧健康照護，更快落實！

它打造智慧路燈、停車柱

抓違規、算停車費不需人力

一盞不起眼的路燈，未來功能無限。

路燈，不只可以當無線網路訊號的發射站，上面還能搭載各種感測器，監控空氣品質和車流，甚至能根據環境調整照明亮度。這不是未來世界，而是去年基隆長潭里導入智慧路燈的場景，參與者除了工研院，還有整合硬體的綠創新科技。

這只是開始，在綠創新的藍圖裡，未來，5G環境下，路燈也能變成科技執法的工具。只要將攝影機裝在本來就有電力供給的路燈上，當它偵測到車主隨意變換車道、越線停車、超速等違規現象，都能即時透過網路回傳至雲端，用AI分析影像後，自動開罰。過去，這得靠光纖才能做到，但透過5G的大頻寬特性，不用拉線也能做到相同效果。

綠創新只有20人，他們的核心技術在於整合力，甚至在路燈之前，他們也開發過智慧停車柱。

今年5月，他們拿下一個案子，香港電訊和法國交通票券商Flowbird簽約，2020年將在香港街頭布建逾1萬支的智慧停車柱，其中的硬體整合方案，就是由綠創新提供。

這座智慧停車柱，讓路邊停車不再需要靠收費員記錄和收費，而是透過柱子裡裝載的雷達和車牌辨識系統，自動計算停車時間和繳費金額，並整合金流後台，讓車主直接透過信用卡或行動支付繳費。

整合力，聽來抽象，但卻是讓事情發生的關鍵。

為了要讓硬體間能夠溝通，綠創新研發通訊技術，讓大量智慧路燈在Wi-Fi網路塞車時不會斷線、保持資料傳輸順暢。綠創新科技執行長蔡錦鴻舉例，傳輸資料時，當一條路徑被干擾，要自動找到下一條路徑，若沒設計好，就像讓3個人同時擠進只夠1人通行的橋，系統馬上出問題。這靠的是過去在校園導入智慧路燈的經驗，一步步試錯而來。

在5G時代，這些新創的創意，正讓我們身邊隨處可見的物品，能彼此對話。

它用3％成本做3D替身

一支手機就能拍立體影像

電影《復仇者聯盟4》裡，每位超級英雄身處不同地方，但他們的3D化身卻能同時現身，面對面開會。想要實現這場景，其中一個關鍵技術就是即時3D影像錄影。

過去，光是做1分鐘3D影像，至少需要24到60台攝影機、大量人力參與後製，耗時1個月製作、成本近新台幣百萬元，局限了應用領域。但現在，1分鐘3D影像，他們只需一台感測器，耗時僅1週至2週，成本更可壓在3萬內，等於僅約3％。

「我們希望，大家都可以很容易的製作3D影像。」年僅30歲、過去在美國主修電腦圖學的3D錄影系統新創實見（Aemass）共同創辦人吳哲安認為，3D影像絕對是下一代最重要媒體形態，像是VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、360度影片，都需要3D影像，但前提是，得讓這技術的門檻更低才行。

當5G時代來臨，無論透過手機或AR眼鏡，看到的3D影像，都可以更精緻、更擬真，大家會更習慣用3D立體角度看影片。

實見的技術不是採傳統動作感測，而是以AI演算法，取代昂貴的攝影機及後製。

以製作一段蔡依林跳舞的3D影像為例，他們只要先透過攝影機，經360度掃描建好蔡依林的3D模型，接著再用同一台機器錄製她跳舞，就算只錄到正面，也能靠AI演算法自動補齊沒錄到的細節，未來觀眾依然能360度欣賞蔡依林跳舞，大幅降低製作3D動畫的成本及時間。

如此，未來只要靠一支有深度感測鏡頭的手機，和實見的軟體，每個人都能輕鬆製作出3D影像。

現階段，則已有美國衛浴設備業者測試用他們的技術替商品建模，讓消費者只要將手機對準空間、點選商品，就能模擬商品擺在家裡的感覺，還能自由縮放商品大小、選擇觀看視角。甚至，未來還能替產品代言人建模，讓明星3D人偶站在產品旁介紹使用方法。

「這才是我們小時候想像中那種未來的科幻世界。」吳哲安說。

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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