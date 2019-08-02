神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

【文●黃靖萱 研究員●李大任 攝影●陳宗怡】

印度—甘吉布勒姆》蘋果首家印度直營店 用這座工廠換的！

38度高溫的烈陽，炙烤著距清奈逾50公里的甘吉布勒姆區（Kanchipuram），這裡是印度的「千廟之城」。

在富士康園區裡，只有iPhone組裝廠用鐵柵欄圍著，格外神秘。(攝影者．楊文財) 分享 facebook

4號國家公路上的喇叭聲不絕於耳，車子快速駛過，總是掀起滿天塵土。更糟的是，雨季遲遲不來，路邊黃土上看不見生機，水牛疲勞的癱坐。不安與絕望感瀰漫在空氣中。1小時顛簸車程後，左手邊才開始出現一座座沒有招牌的廠房、一整排連綿的貨櫃車，我們沒看見偌大的招牌，卻已進入一個神秘基地，見證一個特殊時刻。

蘋果高階手機iPhone X系列，即將走出中國。8月，在這個千年古城量產。

甘吉布勒姆，印度教的7大聖城之一，這裡曾是西元3到9世紀統治南印的帕拉瓦王朝（Pallava dynasty）首都，遺留許多古老頌詩描述的神廟。我們到達前夕，古城剛挖掘出一尊深沉在水中40年的神像，因為要移到陸地，而封城48天，車輛不得任意進出。

蘋果的iPhone真要在這個環境生產？一支手機的電子零組件數量上千個，涉及到超過200家供應商，一旦短缺一個零組件，就不能出貨，供應鏈複雜度遠高於鞋業與紡織業。

千里外拉貨變常態！

零件運送搭車再搭船

橫跨孟加拉灣，交期1天變1週

現在，蘋果卻決心展開這場長征，這場遷移，對台商是災難，還是契機？

商周團隊，兵分三路，從一支iPhone手機的移動之旅開始追蹤。蘋果供應商，都是台灣最頂尖的電子業者：從台積電、大立光到鴻海與和碩等，高峰時，它們占台股3成市值，是台灣製造業競爭力的關鍵指標，我們希望藉此調查，看見這個影響台灣未來10年最大變數如何形成，當習慣打群架的台灣供應鏈，被拆散打碎到世界各地後，我們得盡快找到出路方案。

商周獨家進入鴻海旗下富士康為蘋果生產手機的基地，眼前，該公司廠房被灰沙覆蓋，格外低調，就像這個蘋果手機最大組裝商重回印度時的姿態。

這裡曾是幫諾基亞代工的工廠，2014年，富士康因為諾基亞關閉工廠，資遣了相當多印度當地員工，當時，一度發生嚴重抗議、員工拒不關廠，雙方關係緊張。2016年，鴻海集團再回到印度，先選擇距老廠區3小時車程外的Sri City設廠生產。

現在，回到老廠區生產的iPhone已經在產線製造，員工約2000人。在廠房旁邊，吊車工人還在忙著加蓋手機品牌小米的零組件倉庫。富士康也在這裡幫小米生產內銷印度的手機，員工人數已達萬人，這是它協助小米站上印度手機龍頭的秘密基地。「小米多愛我們啊！沒有我們在地製造，它們無法滿足印度市場。它們要100萬支，我們做110萬支等著它，讓它能快速回應市場需求，」一位鴻海集團主管說。

但和富士康深圳龍華廠區最大的不同是，這裡方圓百里內，看不見零組件廠群聚，連集團自家的連接器、機構件等，都沒跟來。

富士康印度廠的零組件及半成品，多仰賴運輸距離5800公里外的中國廣東，這些零件得坐上船，穿越孟加拉灣，經歷約一星期的船期，才能到達印度第二大港「清奈港」，而從清奈到達園區，還需要約1小時的車程。即便是已經在印度設點的中國電池廠，也必須從2000公里外、印度首都新德里東南方的諾伊達（Noida），開著卡車走上3到4天運過來。連全球第一大印刷電路板廠臻鼎，董事長沈慶芳也對我們說，目前僅在清奈一帶選址中，最快明年才會量產，「我們是配合客戶去，做很少量、很少量，」他強調。

過去當天改設計，產線立刻跟上

現在供應鏈沒跟來，斷鏈風險飆升

iPhone的印度長征，乍聽很沒效率！其零件從下單到交貨的時間（Lead Time）被拉長，以前1天內能完成的交貨期，被拉長7倍以上。一位在印度設廠的國際品牌主管說，最大的挑戰是，「組裝廠搬廠，很多人（供應鏈）卻還沒跟上去，供應端到生產端變長鏈。」資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清補充，「供應鏈拉長後，存貨增加、運費增加，營運風險也增加，以前供應商在附近，斷鏈就算了，現在斷鏈可不簡單，你知道那有多大的風險嗎？」

過去，蘋果在中國的供應鏈，幾乎都在24小時車程之內可達處。曾經，蘋果在最後一刻更改了iPhone的螢幕設計，新的螢幕面板就在當天午夜運達中國的工廠。一位工頭叫醒了宿舍中熟睡的8000名工人，每個人發一塊餅乾和一杯茶，半個小時內，就可在崗位上就位，開始長達12小時的工作，把每一塊塊新螢幕鑲嵌到手機上。蘋果創辦人賈伯斯曾說，iPhone不在美國組裝，原因不是成本，而是亞洲工廠生產速度快，能兼具經濟規模與靈活性。

2012年時，蘋果就試圖在美國德州奧斯汀建立組裝Mac電腦的工廠，根據《紐約時報》報導，當時組裝電腦時，人們才發現電腦組裝要用的一款螺絲釘供應不足。過去，在中國，一短缺零件，大家就能當天供貨，但在德州，一切都行不通了。最終，一顆螺絲釘，讓這款美國組裝的Mac推遲上市了數個月。

複製中國那套穩死！

天天接駁，送上千工人回家

戒規模思維，「印度是工廠遷就人」

上述斷鏈風險，會在印度上演嗎？目前蘋果與小米的供應鏈並未完全相同，若蘋果仍要沿用原供應商，勢必仍得經歷一段過渡期，這或許也是，此生產線只是小量生產的原因。印度手機品牌圈傳言，原本鴻海集團初期為iPhone X系列規畫了2條產線，但目前只先開了1條，也就是1個月的產能僅約6萬支，這僅不到小米的1/10。

長征的風險還有，過去管工廠的邏輯得全改。

中午接近1點，廠區門口，員工一批批下了白色的交通車，工廠裡的女性超過95％，年輕的臉龐，穿著鵝黃、豔紅、桃紅、天藍等色彩豐富的印度傳統服裝紗麗。每到交班時間，園區裡的人就開玩笑稱可以看到「三千佳麗」。我們問了旁邊的人：她們，為何都要坐巴士來，為什麼這裡沒有如富士康深圳龍華廠的規模：光是當年自建員工宿舍，就超過30棟，有一整排的美食街、有銀行、郵局，還有醫院……，食衣育樂住行全包，自成一個逾30萬人的城鎮。

在地人卻對我們說，別想複製中國！原來，印度雖是超過13億人口的國家，但光是官方認定的語言就有22種，連文字都不同，出了家門到另一個邦，可能就像出了國，看不懂也聽不懂其他語言。所以，印度人缺乏流動性，不像中國，廣大的農工民為了討生活，可以不遠千里到城市打工，城市人力供應充沛。

「在印度，必須是『工廠去遷就人』，要先調查該地可用人力有多少。」台灣貿協駐新德里辦事處主任吳賀彬舉例，當年諾基亞就有慘痛經驗，他們規模太大，導致後來招工距離遠至100多公里，每天要派交通車到100公里外載工人，成本很高。在這裡，連蓋一座有2萬人的工廠，都很困難。「如果把在大陸那套動輒數10萬人的工廠規模，帶到印度來，穩死的，」吳賀彬說。

印度罷工是常態

郭董想巡廠，還得等工人抗議完

甚至，印度罷工新聞屢見不鮮。據說，有次鴻海集團創辦人郭台銘要到印度工廠視察，但當地工廠正在罷工，員工只能硬著頭皮問郭能否改期再來。

但，蘋果的征途，沒有回頭路，比起回歸美國製造，它有更多「印度製造」的壓力。

現在，蘋果在中國手機市場已趨近飽和，再加上中、美貿易的摩擦，都對iPhone不利。據市場調研機構Canalys統計，今年第一季，iPhone在中國出貨量年減幅度高達3成。相比下，華為反而逆勢成長4成。從摩根大通到花旗等券商，都下調蘋果今年的財測。

然而，面對印度這個全世界最有潛力的手機市場，蘋果市占連前10名都排不上，當地販售的高階iPhone，因為得加上2成關稅，幾乎為全球最貴。以iPhone XS為例，印度官網報價相當於台灣4萬5千元起跳，比印度人半年平均收入還高。

去年，韓國總統文在寅還邀了印度總理莫迪，一起參加三星在印度興建、號稱全球最大手機工廠的開幕，雙邊的友好關係，加上三星還宣布要在印度製造高階旗艦機型Galaxy S9和Note 9，都加深蘋果被邊緣化的危機。

「你看蘋果這3年在印度的發展，沒有一件事順利。」一位在印度多年，熟知手機產業的台商說。全球主要城市都有開設直營店的蘋果，一直無法在印度展店，因為印度政府非常堅持，蘋果得落實本地採購零件的原則，iPhone必須有30％以上的本地成分（local content），才會被放行。即使，蘋果在印度設立了第一個海外研發中心，緯創又已在印度組裝舊款iPhone，政府仍然否決。這次，蘋果將高階iPhone交由鴻海在地組裝，承諾持續帶進相關供應鏈後，蘋果已經確定將在孟買開出第一家直營店。

一座廠，換一家直營店；用工廠，換市場。印度政府的態度，就是未來各國彰顯保護主義的縮影。

分散製造巨浪來了！

中國是集結大規模製造最後一波

台商還能死守「有規模就能贏」嗎？

過去，中國是全球製造工廠，一地生產，出貨到全世界。現在，中國世界工廠角色褪色，加上各國政策拉力，將導致全世界會出現更多的區域性工廠，比如在東南亞的印尼，或是鄰近美國的墨西哥，甚至是印度。「（中國）這是地球上大規模製造業集結的最後一波，這個現象消失以後，分散式製造就會抬頭。」和碩董事長童子賢說。

屆時，我們買到的iPhone，可能在離我們更近的地方生產，不一定能更便宜，因為供應鏈碎掉，過去因群聚而產生的效率與成本優勢不再，但有機會依照在地需求去客製化。

這場移動，將重新定義各國的競爭力。

一份勤業眾信的製造業研究報告直指，2020年，印度將成為全球製造業競爭力第5名，在2016年時，它連前10名都沒有進入。

但另一個令人心驚的數字是：台灣製造業的排名，卻將從第7，倒退到第9。

倒退，是因為多數人不願離開中國嗎？一位蘋果零組件供應鏈董事長，被問及為何不跟隨長征時，比著自己的小指頭對我們說，「比起來，用海運的運輸成本根本是小事。」他說，「ODM（設計代工）分散了，但我們零組件的上游零件，還是都來自中國，上游怎麼可能分散呢？上游廠就像大型化工廠一樣，設備投資很大，產線不能移動，越集中生產越有效率，成本越低。」

台商，仍深信集中一地有大規模，就能繼續贏，但在供應鏈被打碎的碎鏈時代，這假設仍然成立嗎？

翻開蘋果供應商清單，蘋果公布的前200家供應商，中國有40家，台灣則占47家，趨勢是，中國這幾年一直成長，台灣則在下降中。這場長征，會讓台商被加速取代嗎？

我們進一步前往和碩位於印尼巴淡島的新生產基地，尋求答案。

※迎接碎鏈時代！iPhone移出中國追蹤之旅，請見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

分享 facebook

【延伸閱讀】

一支iPhone移出中國的追蹤之旅 碎鏈時代

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

一個考2次就放棄；一個中年失業、拚1次就考上公職！缺錢時要韌性，有錢時再任性