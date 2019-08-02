親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

獨／保四女警跑步普測昏厥 送醫搶救未脫險

私菸延燒將軍升官大亂調！小英沒說的心結也現形...

「這設備到月球都能生產」女工產線消失了 揭秘關燈工廠

2019-08-02 09:03商業周刊

【文●黃靖萱 攝影●駱裕隆】

一場iPhone生產挪移的追蹤之旅，讓我們看到，當分散生產時代來臨，供應鏈開始破碎重組，台灣，卻仍被「集中」2字制約。集中在中國，集中在蘋果單一客戶，只跟隨手機景氣起落，只有一種生存解方：逐更便宜地區生產的「人口紅利」而居 ，只相信規模經濟。

那天我走進工廠，裡面沒有人，只有點點綠光(攝影者．駱裕隆)
那天我走進工廠，裡面沒有人，只有點點綠光(攝影者．駱裕隆)
分享

這一站，我們前進深圳。30年前，一個深圳的關外小鎮「龍華」，因為鴻海的進駐，高峰時帶進30多萬人在這生活著，形成全球罕見的巨型工廠。

這裡，曾是全球最吃人口紅利的聚落，如今，反轉卻最大。

神秘、封閉、森嚴的富士康龍華廠，曾被《華爾街日報》記者形容為紫禁城，不時，就有記者透過偽裝混入員工中，試圖潛進廠區一窺堂奧。甚至，想直擊從不對外人開放、有著數萬大軍在產線上組裝iPhone的真實面貌。

如今，看到這產線，你也許會失望。透過高度自動化設備，現在iPhone組裝線，從貼散熱片、鎖螺絲等程序都已由自動化設備接手，產線上的人剩約一半。

女工產線消失了

員工降9成，工廠照運作

光源僅剩信號燈，郭董拿手電筒巡廠

今年五月，郭台銘正全力競逐2020年總統大選的提名，當外界質疑，鴻海集團在中國的龐大事業，會讓他受制於中國，郭台銘卻回應，中國憑什麼綁架？「給我幾個月的時間，我一定會搬到更有競爭力的地方。」「因為鴻海的互聯網模式成形，燈塔工廠準備了1、2年。」

燈塔工廠，就是鴻海不受各地人力成本與能力限制，可隨時搬移的秘密武器。今年初，世界經濟論壇（WEF）公布最新一批「燈塔工廠」名單，全球已有26座燈塔工廠，其中，富士康是唯一的1家台商。所謂燈塔工廠，是指在工業4.0等尖端技術應用，能做為全球表率的領先企業。

商周團隊獨家走入龍華的燈塔工廠，這座大樓上方標著「E5」的白色廠房，經過安檢，通訊產品禁止攜入，一踏進門，廠區裡漆黑一片。郭台銘說，他來視察，還得拿著手電筒進來。這裡唯一的燈源，來自大小機台上發出的點點綠光，綠燈表示產線順暢正常運作中。

這條生產OTT電視盒的產線，從將300多個小零件打到印刷電路板上的表面貼焊（SMT）製程開始，之後再貼上散熱片、天線等，40多個零組件、機構件的組裝過程，全部都不假人手。最後，成品會自動套入透明塑膠袋裡，塞進由機器手臂自己折好的紙盒裡。

隔著玻璃，富士康工業互聯網（FII）總經理鄭弘孟，對著黑暗中作業的機台及手臂解釋，「像這樣子，我都可以搬去月球生產了，」他誇張的說。

「關燈」省人力、省空間

466億營收工廠，靠32人就撐起

過去，這整條產線的每道製程加起來，必須要318人，現在，只要32人。而這32人，多數時候不太需要動手，只要監督，在機器發出求救訊號時，再伸手排解。

工廠不須給工人作業的空間，也大大的節省產線空間，光是這個工廠，1年可以貢獻15億美元（約合新台幣466億元）營收，而若是過去大量人力生產的時代，營收頂多只有1/3。

自動化，省下的不僅是人力成本，關燈的威力還在於，機器能彼此溝通，辨識品質好壞，最後回過頭，再優化決策。

在這產線裡，SMT機器快速的打著件，電子零件必須靠著吸嘴來搬移，過去，它們固定每24小時、使用2萬8千次後，就必須停線45分鐘清洗更換。「這設備一條新台幣上億，每次停線換吸嘴，就是浪費工時耶，」鄭弘孟說。現在，鴻海監控吸嘴裡濾網的影像數據，分析過去的影像變化，知道到什麼程度，吸嘴的吸力開始下降，吸上來的零件會掉件，只要在這之前更換即可。他們發現，有時居然可以用了8萬6千次之後，再更換即可，因此又降低成本。

全球供應鏈重組

製鞋、汽車業影響最大

中國接受人口紅利消失，拚技術紅利

另一座名為「B3」的刀具工廠，是龍華園區裡第二座關燈工廠，廠內1年生產出超過1千8百萬支刀具後，送到鄭州、觀瀾廠，再加工製作出供1億支iPhone使用的金屬邊框。透過機台上的傳感器，測量刀具的震動、轉速頻率等，鴻海就能提早預測刀具壽命，在此之前，自動搬運車就送來，並自動換上新刀具。

「鴻海一直是製造企業，現在要在這製造的蛋黃（核心）上，再加上蛋白，就是製造的科技，變成一家科技服務公司。」FII副董事長、郭台銘最倚重的智慧製造大師的李傑說。

我們好奇，依照此進度發展，iPhone何時可以做到全自動生產，全程不需要人力？

據了解，iPhone仍有一些精細部分，在機器上無法克服。例如，iPhone背蓋玻璃在不同光線照射下，反射的光都不太一樣，如果用機器視覺檢查瑕疵，可能要花很長時間，鏡頭得不斷轉換才能找到問題，這一點，機器比不上人眼。

此外，iPhone有不少小零件，得讓作業員拿著鑷子才能放入，機器手臂太大，目前還無法做到。

未來，如果蘋果要讓iPhone在全球分散生產，從設計圖開始，都得連動調整。

分散，是一種新能力，自動化技術，則是必備能耐。若你選擇不遷移，你就得面對，已經用自動化升級，降低成本的對手競爭。如果，你選擇全球布局，唯有善用自動化，才能降低當地人力管理成本，以抵消區域性生產調度零件時的運費成本。

好處是，機器人不會罷工，不用談判，可24小時上班，而且隨時可搬家。

這場科技進化，是一條不歸路。麥肯錫報告就直指：自動化將是降低勞力成本重要關鍵，影響最大的是如製造、餐旅、運輸與倉儲等產業，企業可就近提供服務，不須跨國生產後再運送，到2030年之前，全球商品貿易額預計年減1兆5千億美元至3兆美元。而3D列印科技的崛起，讓大家可以就地列印零件，提高客製化的可能，影響最大的產業，現階段看來是製鞋、玩具業，但後續則會是汽車、飛機行業等。

中國，已先接受人口紅利消失的事實。勤業眾信的報告指出，截至2019年，中國勞工每小時單位工資將分別是越南的177％與印度的218％。 這也是為什麼，中國在2013年已經躍升成為工業用機器人最大買家的原因。

最多5年大局底定

拋棄「集中」思維，敢移動才能存活

電子業走出中國，iPhone也正在遷移，童子賢回顧這趟長征，坦承這是不容易的決定，「現在講到越南、菲律賓（設廠）。但是對廠商最大的結是：『我怎麼召喚其他零件廠（過去）？』」「現在台商在東南亞的布局，有點像2000年前後台商在大陸（選擇生產基地）的六神無主。」大家不知道該怎麼移，更害怕這場移動，反而讓大家加速滅頂。

然而，我們始終得做出抉擇，美國、中國、印度等強權，都正促成各地在地製造大浪，這場全球供應鏈的重組，大約3到5年內，將會大局底定。

碎鏈，終會逐步在各區域中心集結，台灣剩下的時間並不多。

時勢，會主宰企業今日需要什麼競爭力，與你的競爭力，是否仍具價值。

昔日蜜糖，今日毒藥，這趟iPhone遷移之旅，正提醒著我們所有人：越早拋棄「集中」與人口紅利的思維，我們才可能走到未來。

※迎接碎鏈時代！iPhone移出中國追蹤之旅，請見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

分享

【延伸閱讀】

一支iPhone移出中國的追蹤之旅 碎鏈時代

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

一個考2次就放棄；一個中年失業、拚1次就考上公職！缺錢時要韌性，有錢時再任性

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

創意台味別出心裁 復古玩出新花樣

2019-08-02 08:55

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:06

需求裂變越快越好？7大CEO教戰 平庸成長時代新破口

2019-07-26 08:55

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

飛遍世界追求美食 熱愛食材原味

2019-07-19 09:22

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 15:30

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

亞洲首星 劉韻棋 Vicky Lau 料理結合藝術

2019-06-28 09:49

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

為何經典法式甜點不是一個樣？歷久彌新、永不過時的秘密

2019-06-21 09:10

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:06

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

值得重新認識的 布根地酒鄉

2019-06-14 09:14

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:45

海上探險／全台唯一 獨木舟日出

2019-05-31 09:42

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:30

一日四季的北國魅力 冰島的瞬息萬變

2019-05-24 08:57
看更多

熱門文章

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

【編輯室報告】韓國瑜會質變國民黨嗎？

2019-07-25 09:00

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

撥開菸霧 小英國安後院問題多

2019-08-01 08:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top