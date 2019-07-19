親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

飛遍世界追求美食 熱愛食材原味

2019-07-19 09:22商業周刊

【文字•蘇曉音　攝影•王文廷】

因共同認識的侍酒師牽線，認識陳豪杉律師。初識之時，我以為高雄出生的他，對於「美食」會有很多來自小時候的記憶，但他回答出乎我的意料：「2002年，我正式成為一名執業律師，開始接觸葡萄酒，在一場餐酒會認識了葉醫師，在他的帶領下，我才開始領略食物之美，在那之前對食物只有填飽肚子的看法而已。」

振道法律事務所律師 陳豪杉(攝影者．王文廷)
振道法律事務所律師 陳豪杉(攝影者．王文廷)
分享

在與他一席話的剎那間，才發現原來每個人的味蕾都需要一把鑰匙開啟，而當年來台已20年的香港僑生葉醫師，就是陳豪杉的味蕾之鑰。自此他開始對美食產生興趣，展開對極致美味的追求，上班之餘，經常跟著美味到處飛，足跡踏遍世界各大洲。

說起陳豪杉的美食追逐經歷，香港味覺似乎是他旅程的主要嚮導，位在台北市中山區巷弄內的「Tutto Bello」，老闆梅文宇（Samson）也是從香港移居來台。從18年前進入美食世界後沒多久，陳豪杉就在朋友的介紹下來此用餐，被餐盤上食材的原味給震懾了，某年生日，梅先生還特地為他做「伊比利豬柳」，那軟嫩細緻的肉質，搭配簡單雅致的醬汁，讓他至今難忘，他說：「這裡的乳鴿、鵪鶉、鴨肉都處理得相當出色，那是我與伊比利豬肉在台的第一次接觸。」

這裡的乳鴿，一直都是饕客口中的極品，這天端出「乳鴿、黃金鴿腿、馬鈴薯與洋蔥果醬」著實令人驚豔。火候控制精準，讓全熟的鴿肉，依然保有粉紅色澤，一口咬下肉汁即流進喉間，鮮嫩的肉質，搭配煮得軟爛甜美的洋蔥醬與馬鈴薯，多層次口感在嘴裡合奏，讓人大呼過癮。

既然是跟著香港人的味蕾旅行，陳豪杉推薦的菜色裡自然少不了港味，同樣位在台北市中山區的「香港九記海鮮」也不容錯過。梅文宇說：「這家餐館在20多年前，是香港廚師下班後聚會的地方，何老闆的手藝獲得港廚共同認證。」翻開陳豪杉推薦的菜色，居然沒有龍膽石斑、龍蝦等高價海鮮，一道「XO醬百花釀油條拼三星香蔥卷」讓我好生驚豔，油炸功夫之好，不但沒有一絲油耗味，盤裡也無多餘的油，爽脆油條搭配蝦漿超夠味，蘸點XO醬煮成的醬汁，味道更濃郁。何老闆自創加了土虱魚肉與三星蔥的香蔥卷，香甜有味，在嘴裡越嚼越香。另外還有「南乳炸雞翼」也是一絕，味濃卻不死鹹，還能吃到雞肉的真滋味。

為了追求極致美味，陳豪杉也會搭飛機出國品嘗美食，連續獲得4年香港米其林三星餐廳「唐閣」，就是他經常週末特別飛去的餐廳。除了招牌「金錢鮮蝦球」外，他特別喜歡「三蔥爆龍蝦」，運用紫洋葱、青葱、乾葱3款不同的葱，高溫爆炒每隻約600公克的本地龍蝦，強調的是龍蝦的鮮味嫩口、葱的香味與熱騰騰的鑊氣，行政總廚黃智輝說：「這道菜要趁熱吃，因為夠熱才能襯出食材與醬汁的香氣，更能吃出鮮美濃郁。」

而「生炆斑頭腩」這道菜單上不多人點的菜，是陳豪杉的心頭好。黃智輝說：「懂得點這道菜的人，絕對懂吃，因為用了石斑魚最好吃的頭部與腹部，一個滑順帶咬勁，另一個則是油脂豐富。」用了港式海鮮料理經常使用的大蒜、柱侯醬調味，最能表現海洋鮮味。

除了台灣、香港以外，日本也是他經常造訪的國度，他說：「沒辦法，我太愛食材原味了，而日本料理對原味的尊重，讓我神魂顛倒，不飛去吃我會覺得渾身不自在。」他的美食旅程也遍及法國、西班牙、義大利等國，在他的字典裡「好吃，得送進肚子才能知真章」，為了美味他經常說飛就飛，從不遲疑。

將近20年的美食追逐生涯，陳豪杉心中有一套美味標準，他說：「食材品質是最重要的關鍵，接著是如何正確的處理、烹調，料理人對於火候的掌控也決定成品的好壞，這些基本條件都具備了，接著就要有廚師個人的創意，各項條件相輔相成，才能成就一道道美味佳餚。」

分享

※本文刊登於《商業周刊》1653期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

主管要你買咖啡還交代"On the double！"不是指咖啡加倍，而是...  

柬埔寨起薪5千，喝杯咖啡就花百元、貸款也要買iPhone...台幹看東南亞消費觀 

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅 

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 15:30

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

亞洲首星 劉韻棋 Vicky Lau 料理結合藝術

2019-06-28 09:49

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

為何經典法式甜點不是一個樣？歷久彌新、永不過時的秘密

2019-06-21 09:10

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:06

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

值得重新認識的 布根地酒鄉

2019-06-14 09:14

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:45

海上探險／全台唯一 獨木舟日出

2019-05-31 09:42

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:30

一日四季的北國魅力 冰島的瞬息萬變

2019-05-24 08:57

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

2019-05-17 10:42

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:34

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31
看更多

熱門文章

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-17 16:32

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

5G PCB潛力股要發動了

2019-07-18 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top