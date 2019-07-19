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電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15商業周刊

《韓國先驅報》報導，韓國大型企業集團正轉換至緊急模式，對日韓間可能出現的情況，擬...
《韓國先驅報》報導，韓國大型企業集團正轉換至緊急模式，對日韓間可能出現的情況，擬定細部應變計畫。(來源．Dreamstime)
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【文●李玟儀】

韓國DRAM占全世界逾7成

一場可能牽動蘋果、台積電與鴻海等廠商的危機，正在約1500公里外的朝鮮半島爆發。

7月12日，韓國官員飛往東京和日本官員會面，卻受到日方「冷招待」，先前也傳出三星電子副會長李在鎔緊急飛往東京拜會供應商，一切都是為了讓占韓國逾21％出口產值的半導體產業度過危機。

時間回到7月4日，日本因為二次世界大戰時的徵用工問題與韓國談判破裂，因此限制光阻劑（Resist）、氟化聚醯亞胺（Fluorinated Polyimides）以及氟化氫（Hydrogen Fluoride）3項半導體、面板原料出口至韓國，必須經過3個月的審查。

少了光阻劑與氟化氫，韓國將無法製造記憶體，目前韓國三星、SK海力士2大廠的記憶體全球市占合計超過7成，如果少了記憶體，將影響手機、電腦到伺服器等終端產品出貨。

而一場貿易戰，真的會導致全球電子業斷鏈嗎？以下是日韓貿易戰的3大關鍵提問釋疑。

問題一》

韓國記憶體可能斷貨，間接影響全球電子供應鏈？

「（價格）可能回升，但程度不至於到斷貨，」一位台灣記憶體大廠技術主管研判，三星、SK海力士的記憶體庫存應超過3個月，也就是說，即使審核期最長3個月，他們仍有辦法支應需求。

台灣一家半導體廠總經理甚至認為，日韓貿易戰，反而替市場調整原先產能過剩、價格走跌的困境，成為三星拉抬記憶體價格的理由。

去年下半年，全球記憶體價格開始下跌，根據研調機構TrendForce統計，去年第四季DRAM（動態隨機存取記憶體）平均銷售單價跌幅將近8％，今年也連兩季下跌。7月10日剛舉辦法說會的南亞科，第二季毛利率34.9％，相較上一季減少5.8個百分點。「它（三星）少賣一點，（但）價錢高一點，獲利可能差不多。」該位半導體廠總經理表示。

至於台灣的華邦電子、南亞科等廠商，也可能間接受益，但台灣的記憶體產品不如三星高階，利潤較少。

前述記憶體廠技術主管補充，主要受益對象還是美光、東芝等國際大廠。「短時間內，大家供過於求的狀況會比較好，也許這一次（產業）下修週期時間會短一點。」

日前，韓聯社甚至傳出三星宣布取得此3種原料的應急庫存。短期內全球電子業應不至於上演斷鏈風暴。

問題二》

日韓貿易戰，中國將成最大贏家？

這次日韓貿易戰，許多專家學者分析，若韓國在全球半導體產業的市場受限制，中國可能乘勢而起。

但針對此說法，台灣記憶體產業普遍認為，中國記憶體廠的技術和良率仍和日韓有差距，短期內很難藉此機會獲利。一位台灣記憶體模組公司中高階主管表示，中國因產量和技術問題，「就算現在市況變好，也是大賠變小賠，不會賺錢。」

唯一有機會的是中國NAND Flash（快閃記憶體）廠長江存儲，該廠預定於今年底量產64層堆疊的3D NAND Flash，雖仍較三星、美光等國際大廠落後一個世代，但已開始向客戶送樣，即將量產，「現在有機會可以讓客戶提早驗證它的產品。」一位記憶體廠技術主管表示。

至於台灣，在NAND Flash領域因技術與量產時程落後，短期內不會受益。

問題三》

韓國面板供應將重創，影響蘋果手機出貨？

這次被日本限制出口的「氟化聚醯亞胺」是面板相關原料，外媒一度傳出韓國面板可能因此斷鏈。但經商周記者訪查，實際上這次被限制出口的原料，尚未正式使用在面板製程，該原料事實上是被混淆為另一種未受限制的面板製程關鍵原料「聚醯亞胺（Polyimide，業界稱PI）」。

市場研調機構IHS顯示部門研究總監謝勤益解釋，目前氟化聚醯亞胺主要只用來製造折疊式手機（OLED柔性面板）的「透明螢幕蓋板」，例如用於三星的折疊式智慧型手機。因此，外界原先認為的三星、LG面板供應將受重創進而影響蘋果供應鏈的假設，其實是一樁烏龍事件。

一場因政治事件而起的貿易爭端，究竟會是短期震盪，或演變成長期抗戰，觀察重點是7月18日前，針對日韓之徵用工事件，日本要求設置仲裁委員會，韓國是否回應；7月21日，日本國會參議院改選後，韓國是否提出反制，使事件升溫。

在各國保護主義越高漲，我們被世界任一個地方的舉措，影響速度也加快；風險控管，已是企業經營的新顯學。

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※本文刊登於《商業周刊》1653期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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