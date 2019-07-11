親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

IDF戰機起落架故障 迫降台中國際機場

孫協志離婚4年 爆秘戀小11歲夏宇童

需求下滑、對手爆多 它出貨還成長的秘密 國產混凝土賣贏台泥關鍵手段是「管司機」

2019-07-11 15:44商業周刊

文．黃啟菱

國產實業是全台最大 混凝土業者，市占達17％

吳志仁所處的內湖行控客服中心，可即時監控砂 石進港、混凝土出廠，甚至工地情況。(...
吳志仁所處的內湖行控客服中心，可即時監控砂 石進港、混凝土出廠，甚至工地情況。(攝影者．郭涵羚)
分享

再古老、再簡單的產業，只要你願意花心思了解客戶，還是有升級的可能，國產建材實業就是這樣的例子。

他們發現客戶的痛點，把心思花在交通運輸上，用「運鈔車標準」來高規格護送預拌混凝土，竟將台灣市占率從12％提升到17％，擠下台泥成為龍頭。

房市不景氣，台灣預拌混凝土的總出貨量，從每年近4500萬立方米，逐步下滑，去年為3900萬立方米，國產出貨量則成長，去年達660萬立方米，市占最高。第二名是台泥，去年出貨470萬立方米，其次則為亞泥、環泥等。

預拌混凝土公會理事長劉福財說，這一行是加工買賣業，成本幾乎完全受限於上游原料如砂石、水泥等供應商，因為進入門檻低、競爭者眾，對下游使用者也沒有完全的定價權，「這幾年房市又不好，出貨量少，幾乎是負毛利了！」

為求突圍，國產開始思考客戶還有什麼需求沒被滿足到，「我們發現，混凝土最重要的就是『安心』，畢竟它影響了建築結構安全與否，」國產營運總處總經理吳志仁說。

運混凝土跟運鈔一樣嚴謹

每車裝4台錄影機跟GPS

於是，國產開始做溯源管理，讓每一批出貨的混凝土都有身分證，只要掃描QR code連上網，就能看到砂石礦源、混凝土強度與灌漿日期、氯離子檢測等資訊，將這一套包裝成「安心建材履歷」，跟建商合作，變成房屋的賣點，目前已經推廣了1000個建案。

只是令人想不到的是，要做安心建材履歷，最關鍵的，竟是管司機。國產全省有28個預拌混凝土廠，有340輛預拌混凝土車、130輛砂石車，有近500名的「大車司機」，是全台最大規模。

吳志仁說，混凝土是種半成品，出廠後，到了工地，有沒有再加奇怪的東西，或是摻水，很難說，而這些都會影響安全性，一般人也難用肉眼辨識，「後來我們看到運鈔車，上面裝滿了監視器，靈機一動，決定在每台混凝土車上面，都裝4台錄影機，還裝了GPS（全球定位系統），全程監控運輸過程跟抵達工地後的卸貨情況。」

國產還成立行車控制中心與客服中心，監控傳回的資訊，就是要確保出廠的混凝土跟到工地後的混凝土，品質是一樣的。

防司機偷賣、打瞌睡

還能幫忙車禍自保、省油

「司機們一開始都很不爽，覺得我們是把他們當賊嗎？」吳志仁說，後來有司機發生車禍，公司在20分鐘內就把錄影畫面調給警察，司機們才發現，錄影其實也是種自保，就慢慢接受了。台灣大車隊總經理李瓊淑說，司機們普遍容易有情緒化反應，但也很有情有義，只要讓司機們覺得「大家是互相相挺的」，就比較好管理。

車隊管理不僅確保混凝土品質，也帶動了服務。工地常見的狀況，是急著要灌混凝土，但車卻還沒來，這時工地主任只要跟國產聯絡，客服看一下GPS，就能確認車多久會到。

吳志仁說，萬一客戶針對出貨品質或出貨量有疑義，監控資料調出來看，就很清楚了，「就像蔬果也會做生產履歷，我們以前是『從產地到廚房』，現在是直接『從產地到餐桌』。」

過去有司機偷賣混凝土、開車時打瞌睡等事情，也能有效預防，「預拌混凝土出廠後，要90分鐘內到達工地，才不會變硬，有GPS協助調度後，我們運送時間平均減少6分鐘，也省油，有司機1年省下了16萬的油錢！」吳志仁說。

展開顧問式行銷

拚客製化研發，取得話語權

從發現一般混凝土市場客戶需要的是安心，國產從而再了解客戶的特殊需求，就是特殊混凝土。它開始設研發中心，以九大類特殊混凝土為基礎，去延伸變化出數百種混凝土，甚至展開「顧問式行銷」，做業主的專業顧問。

例如，南山廣場當初在興建時，就要求抗壓強度特強的混凝土，要每平方吋可承受1萬2千磅、更勝台北101大樓的1萬磅，最後國產調配出強度可達1萬6千磅的混凝土，讓潤泰集團總裁尹衍樑也滿意。國產副總經理楊志強透露，像這樣的高強度混凝土，每立方米就可以賣1萬2千元，遠勝於一般混凝土每立方米賣2400元的價格。

客製化混凝土的毛利，是一般混凝土的2倍到3倍，但因為品管與製作技術的嚴苛要求，會發生產能損失的情況，出貨量占總出貨量的比率也很低。吳志仁直言，這對國產的業績貢獻並不大，但它的關鍵意義，在對營造業界彰顯國產的研發創新能力，取得話語權。

過去的混凝土，是「能硬就好」，今年65歲的國產，憑著做到Time to Market（即時上市）、Production on Demand（隨選生產），證明老產業也能有新面貌。

※本文刊登於《商業周刊》1652期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

出國該注意的「排隊」英文：台灣習慣用wait，美國、英國人卻聽得一頭霧水

海外工作最忌過客心態！他在越南看見：台幹不懂當地文化，卻嫌東南亞人懶散

創業維艱時，他借5萬放皮夾，現營業額破億...「裝久了就像」原來是有道理的？

分享

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

央行總裁楊金龍為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元！3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 15:30

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

亞洲首星 劉韻棋 Vicky Lau 料理結合藝術

2019-06-28 09:49

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

為何經典法式甜點不是一個樣？歷久彌新、永不過時的秘密

2019-06-21 09:10

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:06

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

值得重新認識的 布根地酒鄉

2019-06-14 09:14

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:45

海上探險／全台唯一 獨木舟日出

2019-05-31 09:42

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:30

一日四季的北國魅力 冰島的瞬息萬變

2019-05-24 08:57

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

2019-05-17 10:42

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:34

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:35

遊戲股王淨利挑戰10年新高 《明星三缺一》推手營收砍半翻身記

2019-05-10 10:14

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07
看更多

熱門文章

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top