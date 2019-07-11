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日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 15:30商業周刊

文字‧柯曉翔 攝影‧陳鴻文

星野集團於台中谷關的溫泉渡假村，在眾所矚目下終於開門迎賓。日式素雅空間，融入谷關的山水靈感，還不時可發現親切的台灣文化元素。這一次，我們從全新的角度發現谷關。

坐落於谷關山景，虹夕諾雅谷關雲霧繚繞(來源．虹夕諾雅谷關提供)
坐落於谷關山景，虹夕諾雅谷關雲霧繚繞(來源．虹夕諾雅谷關提供)
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6月底盛夏，台中谷關。日本星野集團（Hoshino Resorts）社長星野佳路正在主持日本傳統儀式「鏡開祈福典禮」。他拿起木槌敲擊酒桶，一時酒香四溢。員工以小木盒盛裝，獻給在場賓客。啜飲一口，竟不是意料中的日本清酒，而是原住民小米酒。

繼2017年旗下品牌虹夕諾雅插旗峇里島，這個擁有115年歷史的日本頂級度假旅館之王，進軍台灣。虹夕諾雅谷關1晚至少1萬8千元起跳，擁有3間臥室、可容納7位旅客的「森羅」房型1晚約5萬元起，是全台最貴的飯店之一。

星野集團過去曾把日式傳統旅舍搬進東京摩天大樓，也讓旅客臥倚湖畔賞富士山，體驗奢華露營的滋味，掀起許多話題。商周採訪團隊直擊虹夕諾雅谷關，看這回星野要變出什麼驚喜？

深入山林尋幽訪靜

從苗栗高鐵站（亦可從台中站出發）開車約1個半小時，步行穿過約50公尺、位於入口處的一片桂竹林，我們終於抵達。桂竹林隔絕外界塵囂，低調隱密，符合星野一向善用的「非日常」概念，捨去電視時鐘，創造旅客非日常生活的氛圍。

水之庭園裡，香杉高聳參天，蜿蜒水道流著涓涓細流，池畔蜘蛛百合綻放潔白的花。聽著流水聲，在發呆亭可坐上半晌。我繞到4樓的「風之間」中庭，庭園盡收眼底，襯著山景，像一幅山水潑墨。

雖是日式旅館，但在這兒，你可以找到隱身角落的台灣元素驚喜。大廳陳列的藝術品，靈感全來自谷關的山與水。其中日本藝術家成好打造的錫合金雕塑，呈現從溫泉表面蒸發舞動的水蒸氣。餐廳天花板懸吊國寶泰雅織藝大師尤瑪．達陸的織布作品，層層疊疊代表生命的循環，象徵泰雅族深信人最終回歸塵土，走過彩虹橋回歸祖靈之地。

融合台日頂級盛宴

拆解台灣、日本元素後重新組合的魔法，在餐桌上發酵。「我們使用台灣當地食材，但用上日本食器和料理技法。」料理長藤井俊輔對我說。他發現街上餐廳烹調鱘龍魚多以火鍋為主，決定以「南蠻漬」方法料理。鱘龍魚先炸過，再以醬油、高湯、醋與辣椒的醬汁醃漬提味，滋味酸甜。

星野帶進日本會席料理的文化，在旅客泡完溫泉後，端上一場盛宴。「用眼睛欣賞、以味道品嘗、感受料理的溫度，這是會席料理的重要元素。」藤井俊輔說。於是，我看到日本食器互相競美，前菜用鮮豔的有田燒，魚料理以備前燒呈現厚重感。一道寶樂盛，呈現八卦山、梨山與獅頭山等山景，紅色漆器裝盛生魚片，像座小山。

最初讓星野決定落腳谷關的關鍵，仍屬溫泉。「第一次來到谷關時，最讓我震驚的是溫泉的充沛水量，在日本幾乎找不到。」星野佳路說。每間樓中樓客房，樓下是無循環溫泉，一天可泡數回。

「我們希望旅客可以找到自己的特等席，擁有休息的地方。」總經理田川直樹說。我來虹夕諾雅谷關2回，每回都碰上下雨。最喜歡綿綿細雨後，山谷間雲霧繚繞。許多年沒拜訪谷關，這次，我找到新的欣賞角度。

※本文刊登於《商業周刊》1652期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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