1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

【文●黃啟菱】

每年運送藝品市值逾500億元

5月17日清晨7點，11位穿著黑色Polo衫的師傅，正忙著從南山廣場卸貨區，把一件件的畫作，搬到3樓展覽廳。師傅們戴上白手套，小心翼翼從箱子裡拿出畫作，2人從兩旁抬起畫，一人爬上樓梯、吊掛鉤，還有一人，站在2、3公尺遠的雷射水平儀旁指揮：「右鉤往上移2公分，左鉤往外移0.5公分⋯⋯。」

翔輝運通 董事總經理：黃澤民（右1）(攝影者．駱裕隆) 分享 facebook

這張畫，是藝術大師趙無極的油畫《他方》，價值約2億元，掛好之後，師傅們開始打燈，特意用黃光讓畫面觀賞起來的感覺更舒服。這是全球第三大的國際拍賣行富藝斯（Phillips）的拍賣前展覽，同場展出的，還包括奈良美智、安迪．沃荷等人作品，總市值超過9億元。

這群黑衣人，是翔輝運通的員工，近來台灣各式藝術展覽背後，最常見的神秘團隊。他們一手包辦藝術品的報關、運輸、布展與卸展，是這些藝術品的最佳「保鑣」。

「我們每年運送的藝術品，大約有3到5萬件，市值超過5百億！」翔輝運通董事總經理黃澤民說，翔輝去年營收逾2億元，是台灣專做藝術品物流中，規模最大的，包括蘇富比、佳士得、故宮博物院、台北市立美術館等單位，甚至元大文教基金會董事馬維建等蒐藏家，都是翔輝的客戶。

聚焦高門檻藝術物流

報關、包裝、布展全包辦

中華民國物流協會理事長王清風說，台灣物流公司有數千家，專門的藝術物流公司，卻只有十幾家，主因藝術品的總貨量不多，又常牽涉到包裝、報關等特殊環節，專業門檻較高，當然，藝術品價值高、運送風險大，相較起一般物流，它的獲利空間也較好。

黃澤民原本在外商物流公司工作，2005年加入翔輝，決定將業務聚焦在藝術物流，「我們一開始先鎖定公部門標案，在2007年，就拿下7成的公部門標案。」打出名聲後，再開始順勢搶入拍賣行、畫廊、博覽會、蒐藏家等市場。目前在台灣約有45個員工、香港則有15人。

翔輝能崛起，靠的是把「勞務」生意變「服務」，比如，它能處理大規模跨國運送藝術品。「我們在全球有近300個合作的物流agent（代理商），公司有5個人分時區在維持跟agent的關係，」黃澤民說，而且在台灣、香港都有自己的倉庫。熟悉跨國展覽的獨立策展人胡永芬說，在跟國外館方合作時，通常對方會有指定的物流公司，幾乎所有公司，翔輝都有跟他們合作，這讓展覽主辦者省下不少麻煩。

在整個運送過程中，處處都是眉角，都需要細工。

曾運米勒的《拾穗》

怕傷顏料，包裝用3層木箱

翔輝曾運過米勒的《拾穗》跟《晚禱》兩件名畫，「這類作品會訂製3層木箱，裡面還有緩衝材、發泡綿軟墊、海綿襯墊等等；畫包好了，還會用吸水紙、塑膠布、網袋，固定起來在飛機的行李盤，進飛機之後，再用扣環固定起來，這叫做『打盤』。」黃澤民說，打盤若沒做好，可能會因為飛行期間的震動，造成畫作上面顏料的損害。

為了分散風險，畫作要搭不同航班來台，落地後，翔輝再出動有溫控氣墊的卡車接畫，車內溫度保持在18到22度，避免太冷、太熱或大力震動，造成油畫上的顏料損傷。還得協調航空警察隊、國道警察局、台北市警察局等三方來押運。抵達展覽現場後，靜置24小時再拆箱，避免名畫因為壓力跟溫度的變動而表面龜裂。

拆開作品包裝之後，是另一個工的開始。

翔輝要掛畫，並負責打燈，翔輝最資深的員工陳益單，師承燈光大師何仲昌，他說明，打燈首先要看場地的牆面顏色，白牆不打白燈，以免刺眼，再是看作品顏色，通常深色作品打白燈、淡色作品打黃燈，如果是很大幅的畫，則用左燈打右邊、右燈打左邊，交叉呈現，讓觀賞起來的感覺更舒服。

富藝斯總監李美玲說，布展分秒必爭，因為展場的租金很貴，物流公司提供的布展服務與速度，會變得很重要。

客戶有私人蒐藏家

要派熟面孔，還得防滴汗

他們還有到蒐藏家家裡去運畫、掛畫的服務。陳益單說，有不少蒐藏家會每個月或每季更換展示在客廳的藝術品，事前，他們就得先跟管家確認所有細節。

在現場也有注意事項，「蒐藏家非常注重隱私，最好派熟面孔去，脫了鞋子也要戴腳套；夏天難免會流汗，毛巾要隨身，汗千萬不能滴下來！」陳益單說。

有時運骨董時，客戶會要求要先拜拜，這時就得朝展場外或家門口拜拜、燒銀紙。陳益單說，他也曾搬過被稱為台灣國寶的「柯象木乃伊」（編按：晚清人物，至今肉身不腐），像這種就要先擲筊，而且要戴醫療用乳膠手套，才能完全隔絕搬運者跟木乃伊，保護雙方，「所有的藝術品，都要當作自己的東西看待，有這個心態，才會做好。」

黃澤民細算，從接單到案子結束，總共有一千多個工作細節，「我們就把工作拆解做SOP（標準作業流程），把KPI（關鍵績效指標）訂出來，還轉化成教育訓練的內容。」

6年前開始，翔輝開始做「飯店服務」，包括寒舍艾美、寒舍艾麗、文華東方等等，都是它的客戶，這些飯店會定時更換展示的藝術品，翔輝就負責存倉、上架、清潔與維修等等，「如果（要掛的）比較高，就要出動高空作業車，整個外包給我們，飯店也比較方便。」黃澤民說，如今台灣飯店結合藝術的比例越來越高，這是成長中的市場。

每年加薪、分利

固守藝術物流根本：人

細膩的操作，需要高品質人力，黃澤民的做法是，分利。「我告訴大家，事情做好一點，從『勞務』進化到『服務』，大家的待遇，就能比同業高，每年都調薪，也有人年薪破百（萬元）！公司同仁的平均年資在8年到10年之間，流動率低於10％。」

為了深耕藝術圈，黃澤民不但自己持續蒐藏、在拍賣會中買畫，也將內湖的倉庫撥出空間來展示畫作，甚至在今年年初的台北當代藝術博覽會中，舉辦VIP之夜，邀請熟識的蒐藏家與藝術機構參與，展現人脈力。

當然，翔輝成在專業力，挑戰也在於專業師傅的斷層，黃澤民坦言，翔輝這幾年來已經陸續有3個人自己出去創業。為求因應，他一方面持續招募新生代培養；另一方面，也尋找新的獲利可能，例如把工作流程的內容更具體的輸出、商品化，這份工作流程教學，前陣子以人民幣1百萬元的價格，賣給中國的同業。

在翔輝的崛起過程中，看著同業開始做其他品項的物流、或者做起搬家業務，黃澤民卻沒有動搖過。對他而言，把別人不專注的小事，努力升級，就是機會；而把別人做不到的的事情，專心做好，則是利基，這是最寶貴的競爭力。

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※本文刊登於《商業周刊》1651期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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