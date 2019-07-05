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百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15商業周刊

【文字‧柯曉翔 圖片‧Shutterstock】

什麼是包浩斯？從蘋果、無印良品到歌手女神卡卡（Lady Gaga）的舞台服裝，都廣義涵蓋包浩斯的元素。1919年，誕生於德國小鎮威瑪（Weimar）的一間設計學校包浩斯（Bauhaus），紀錄片《世紀包浩斯》直指它是「充滿理想家、發明家以及夢想家的學校，夢想建造未來的聖殿、瘋狂的理想國。」時光快轉一百年，這個實體只存在14年的學校，已形成一門美學，至今仍影響世界。

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「那是德國威瑪共和的黃金20年代，從第一次世界大戰結束後的破壞狀態，積極轉向建設，並向威權挑戰。」實踐大學設計學院院長丑宛茹說。華特・葛羅培斯（Walter Gropius）說服當局將威瑪藝術與工藝學校與威瑪藝術學院，合併為包浩斯，並擔任首任校長。

台北歌德學院院長羅岩（Jens Rösler）說，包浩斯跳脫藝術階級性，打破藩籬，將藝術與工藝融為一體。根據《包浩斯關鍵故事100》一書，學生完成6個月預備課程後，就可加入工作坊，接受藝術家和技術人員指導。威瑪時期的工作坊包括陶瓷、版印、編織與壁畫。工作坊的學生助手不僅免學費，甚至可獲得薪資。

當時的包浩斯，是前衛創意碰撞的創造者社群。他們推出劇場節目、端出各樣材質的經典設計，甚至成立包浩斯有限責任公司，確立產品權利並有效行銷，為學校帶來收入。「包浩斯凝聚強烈信念，歷任校長的人脈與說服產業、取得政商資源的能力，都是包浩斯可以成功的原因。」平面設計師彭星凱分析。

包浩斯帶來許多革命性觀念。第一，忠於材質。台灣藝術大學設計學院院長許杏蓉說，包浩斯特別注重材料本質，呈現原始的面貌。例如馬歇爾・布魯耶（Marcel Breuer）打造世界第一張以鋼管製作的瓦希里椅（Wassily Chair）。《包浩斯關鍵故事100》提及，布魯耶從腳踏車把手那些「看起來很像通心粉的鋼管」得到靈感，將鍍鉻鋼管彎塑出椅框結構，只用幾條布帶，突出鋼管椅架，而非遮掩起來。

第二，少即是多。包浩斯第三任校長路德維希・密斯・凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）主張，好的設計應運用減法策略，除去多餘裝飾與象徵。例如密斯在1929年設計的世界博覽會巴塞隆納德國館，一塊屋頂、一片基座、幾個十字形鋼柱，極簡至極。

第三，形隨機能。「設計以使用、功能與製造為優先，是理性思考的結果。」成功大學工業設計學系助理教授陳璽任說。1925年，赫伯特・拜爾（Herbert Bayer）在擔任學生時開發通用字型（Universal Bayer）。他用幾何打造字體，字體擁有均等粗細，創造俐落排版。特別的是，通用字型只使用小寫字母。因為拜爾主張，人們講話也不會區分大小寫。作者艾倫・路普頓（Ellen Lupton）在《包浩斯ＡＢＣ》指出，「通用字型反映出19世紀文化價值觀崩解，以及一個嶄新且更理性的世界誕生。」

1926年德紹包浩斯大樓開幕，像是大型社會實驗的最高峰。包浩斯大樓成為一種整體藝術，由師生參與建築和室內設計。不對稱的主大樓由葛羅培斯設計，課堂座椅用上布魯耶的鋼管椅，禮堂覆蓋編織工作坊的鐵紗布料……「這是具有高效率的建築創作，也是師生合力完成的實驗。」東海大學建築系講師謝宗諺說。

如今包浩斯大樓是聯合國教科文組織世界文化遺產，幸運的參觀者甚至可在重建過的房間住一晚。想像一下，昔日學校生氣蓬勃，每月有化裝舞會，還慶祝金屬節。中原大學建築系兼任講師陳沛欣曾特地朝聖，「這是所有建築人的母校吧。」她說。

然而，德紹包浩斯大樓僅成立6年，就在右翼分子逼迫下關閉，遷往柏林，1933年更因納粹壓迫而永久關閉。但流亡海外的師生們，讓包浩斯的風格與精神往世界各地開枝散葉。「我佩服包浩斯勇敢創新，在政治、大眾品味與商業面向勇於冒險，具有執行理想的能力。」羅岩說。

「包浩斯的理念和社會是連結的，回應當時歐洲面臨的問題，用設計追求改變，讓社會變得更好。」彭星凱表示。包浩斯教會我們最重要的一件事，正如同《世紀包浩斯》紀錄片中所說，包浩斯是關於參與和同理心，關於用新想法挑戰現有一切的勇氣。

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※本文刊登於《商業周刊》1651期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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