親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

刺警後鄭嫌拒跟詐欺犯關同房 一個肉燥便當晚間9點吃光

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13商業周刊

10年前，鮮活曾因一場雪災差點倒閉，但黃國晃堅持少量多樣生產，隨著手搖飲再創高峰...
10年前，鮮活曾因一場雪災差點倒閉，但黃國晃堅持少量多樣生產，隨著手搖飲再創高峰，一舉成為果汁大王。(攝影者．陳宗怡)
分享
【文●陳承璋】

鮮活果汁1年可添加製成飲料達12.5億杯

一名嘉義高職老師棄教從商，20年後，竟成為全中國最大手搖杯果汁製造商。

他，是今年58歲的黃國晃，1998年在中國昆山創立鮮活果汁，去年，營收32億，每股盈餘（EPS）14.35元，雙創歷史新高。飛快成長，讓它股價直逼200元關卡，穩坐上市食品股王。

除了台商85度C、快樂檸檬、貢茶等，中國超過700個品牌都是它的客戶。在華東每6間飲料商就有1間使用它的果汁，放在全中國看，市占率也是第一；年產7萬5千噸的果汁，等於1年可添加製成超過12億5千萬杯的飲料！

1990年代末，手持教鞭的黃國晃，看見台灣手搖飲品牌快可立，進軍中國3年展店超過1000間；他心想，中國地幅廣大，手搖茶若想快速展店，原物料得仰賴中央工廠標準化供應，於是他放下粉筆，改操鍋爐賣濃縮果汁，想當他們的果汁供應商。

超強研發背後是零庫存制

起初，他的口碑在於客製化口味，聘請研發人員，替各個手搖飲品牌研發獨門果汁。各產地的檸檬、砂糖味道各異，一款檸檬依照產地就有10種以上的風味，透過各種組合，即便是檸檬百香汁，他也能延伸出上百種的產品。

然而，不斷研發新品，若新口味賣不出去，就會產生大量庫存，「當你看到賣不出去的果汁都堆在倉庫，那你還敢研發新品嗎？」黃國晃認為，企業創新最大的阻礙並非研發能力不夠強，而在於庫存的多寡，創新後如果賣不出去，這些庫存會讓企業不敢再研發。

因此，他在2008年即實施零庫存管理，引進豐田式管理的即時生產（Just in time），接單後才生產，生產後馬上送到客戶端，把庫存降到零。「他們的貨品從叫貨到貨品送達，只要5天時間，」在中國有689間飲料店的R&B巡茶總經理譚智文說。

鮮活接到客戶的單子，進入生產排程後，兩日內可生產完畢並出貨，每日至少有80張訂單湧進，大至數百箱，小至2箱的貨品都有，一條產線1日至少能換4次以上。

家訪使離職率僅同業一半

要做到即時生產，必須不停更換產線，這是非常繁複的工程。「這些都是我們百位年資8年起跳的資深員工操控，」鮮活總經理吳明憲說，鮮活能高效生產，是因為離職率很低，員工重複做同樣的事情已經數年。比如，清洗鍋爐換生產道、換貼標機等，老手動作比新手快3成，他們能在30分鐘內完成產線更換，同業至少要花1個小時以上。

又比如，要把果汁迅速送到各地客戶手中，考驗司機對運送路線的掌握，資深員工都有優勢。要做到即時生產，連產品裝箱、貼膠帶封箱，都是分秒必爭。

相較於中國同業離職率動輒30％，鮮活離職率僅15％，離職率低讓鮮活能打造經驗豐富的高效部隊，憑的是鮮活特殊的「家庭訪問」文化。

每年10月開始，各級主管啟動家庭訪問，比如，董事長家訪總經理，總經理家訪副總經理，依此類推。主管家訪每名員工有人民幣100元額度，買伴手禮到員工家中，拜訪父母，看看環境。如果員工老家在不同省分，主管還是要到租屋處拜訪。

這家訪文化，從黃國晃聘請第一名員工就開始實施。這與他的出身相關，擔任高職老師時，為了一些頭痛的學生，他會做家庭訪問，「學生抽菸喝酒，你只在學校管有用嗎？一定是要見父母了解原因啊！」

比如，許多員工是其他省分到昆山工作，員工回家伙食沒人照顧，或子女因父母工作沒人管。鮮活便加強伙食供應，舉辦廚師大賽，顧好員工肚子，還開設英文班、劍道班等，擔起幫員工小孩開安親班的責任。

研發前先訪店面、訪客群

「家訪文化」的背後，是凡事追根究柢的DNA，這不只用在管理員工，也用在了解客戶。

鮮活6成營收由中國經銷商貢獻，只要是經銷商的大客戶要推新品，研發部、市場部、業務部都會派員到經銷商客戶的店面，先看店鋪的客人族群，再看品牌調性，甚至私下到營業據點周遭分發調查問卷，分析該商圈的人流特性，找出適合該品牌的果汁。

黃國晃以中國手搖飲品牌喜茶為例，如果不到店面去看，怎麼知道它的客戶都是女性？而且她們不是去喝飲料，多半是去「拍飲料」，「如果你連外觀都調不好，那這筆生意就不用做了！」

而鮮活透過近800種不同產地的水果、砂糖等，10年來共累積1200多種風味的果汁。每年，他們所研發的新品達200種，是同業平均的4倍。

這也讓這家公司能每季更換口味，快速推出符合市場流行的果汁，建立競爭門檻。近年它從昆山出發，啟動天津與廣東的擴廠計畫，以高度客製化的能力，企圖做更多手搖飲料的果汁中央工廠。

分享

※本文刊登於《商業周刊》1651期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

會影響升遷的4件事》老闆在意，但不會告訴你：穿衣不得體、常常擺委屈表情 

沒安親班、沒長輩支援，澳洲雙薪家庭如何度過孩子暑假？一個旅澳教育者分享 

生一個孫子就賞媳婦2千萬，中國大媽去旅遊卻只肯花300元買茶...為什麼越有錢的人越吝嗇？

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

百年設計美學的誕生與冒險

2019-07-05 09:15

亞洲首星 劉韻棋 Vicky Lau 料理結合藝術

2019-06-28 09:49

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

為何經典法式甜點不是一個樣？歷久彌新、永不過時的秘密

2019-06-21 09:10

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:06

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

值得重新認識的 布根地酒鄉

2019-06-14 09:14

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:45

海上探險／全台唯一 獨木舟日出

2019-05-31 09:42

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:30

一日四季的北國魅力 冰島的瞬息萬變

2019-05-24 08:57

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

2019-05-17 10:42

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:34

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:35

遊戲股王淨利挑戰10年新高 《明星三缺一》推手營收砍半翻身記

2019-05-10 10:14

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

米其林等級精品 奢華魚子醬

2019-05-03 10:24

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 10:09
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 13:43

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top