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長榮喊話快回家：今晚23時59分前回來 罷工改無薪事假

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09商業周刊

【文●楊少強】

52％美國民眾不支持川普連任

「成也中國，敗也中國」，這或許是美國總統川普的心情寫照。中美貿易戰讓川普聲威大振，但6月28日「川習會」，卻反映美國民怨四起，川普須速戰速決的壓力。這也將是他連任與否的最大變數。

這次「川習會」和以往不同的是：川普先主動放消息，中國等到3、4天後才確認。為何川普急著想見習近平？

6月18日川普宣布競選連任，但民調顯示他的起跑點已落後一截。美國國家廣播公司（NBC）與《華爾街日報》6月民調顯示，52％民眾對川普連任「非常不舒服」（very uncomfortable）。

「我可不是來輸的。」川普對2020連任信心十足，但前提是他先擺平貿易戰引發的民怨...
「我可不是來輸的。」川普對2020連任信心十足，但前提是他先擺平貿易戰引發的民怨。(來源．Dreamstime)
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對中國加關稅，美企喊反對

2016年川普能勝選，要拜關鍵搖擺州倒向他所賜。但財經網站CNBC引述民調，如今川普在佛羅里達、密西根、北卡羅萊納等搖擺州，都落後給民主黨對手。

民調落後原因，就是貿易戰讓民眾未見其利、先受其禍。首先是企業。6月17日至25日，美國貿易代表署舉行聽證會，邀請企業討論是否對中國加關稅，結果企業一面倒反對。

如New Balance在美國生產鞋子，他們從中國進口鞋底、鞋面等原料。該公司副總裁高曼（Monica Gorman）說，川普加關稅使原料成本上升，「傷害我們的營運能力。」

家電商耶迪（Yedi）銷售總監迪瓦赫里（Bobby Djavaheri）說，美國已不生產像氣炸鍋之類的家電，多從中國進口。川普對這些產品加關稅，全由美國進口商承擔。「這真讓人哭笑不得。」

除了企業，消費大眾也是受害者。時尚名牌勞夫羅倫（Ralph Lauren）代表，在聽證會上表示，加關稅導致他們的客戶「付的價格上漲，供應量減少。」洛杉磯快時尚服飾商Forever 21也說，關稅「不是由我們自己，就是由客戶負擔。」

關稅戰危及90萬個職缺

《紐約時報》今年6月引述研究，自2018年2月以來，美國受關稅影響的產品，至今價格已上漲近3％，而未受關稅影響者則下跌2.3％，每個美國家庭平均已經因為關稅而多付414美元。

這些增加的支出，大多花在一般生活用品。國家零售協會（National Retail Federation）研究顯示，若川普對中國進口品全面加關稅，美國民眾1年將多花44億美元買衣服、25億美元買鞋子、16億美元買家具。

這意味民眾能花在其他商品的錢減少，其他領域的工作機會將消失。穆迪分析（Moody's Analytics）經濟學家贊迪預估，美國將因此減少90萬個工作機會。

除了金錢損失，民眾連宗教信仰也受害。書商哈波柯林斯（Harper Collins）執行長修瓦德（Mark Schoenwald），在聽證會上表示，中國是全球最大聖經印製者，美國的聖經多是由中國進口。關稅導致聖經成本上漲，未來教堂恐怕買不起聖經，他稱此為「聖經稅」，「川普政府恐怕壓根兒沒想到關稅也會打擊聖經。」

救出口，首度來台促銷農產

還有農民。自2018年3月川普加徵鋼鋁稅後，各國對美國農產品展開報復，農民成為直接受害者。今年5月美國農業部宣布提供160億美元補助，甚至連台灣也成為美國農人的救命稻草。

美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley），今年4月率49位美國農產企業代表訪台，這是美國農業部首次籌組貿易代表團來台。

台灣是美國大豆、小麥的第8、第4大出口市場。美國農產品遭各國報復，連農業部也不得不組團來台促銷，這顯示川普即使嘴硬，實際上他的壓力並不小。

川普的支持群眾，以信仰基督教的白人藍領階層、農民為主。但中美貿易戰後，受害最深的就是這群人。民主黨總統參選人、目前民調第一的拜登（Joe Biden），今年5月就批評川普的貿易戰「完全搞錯方向」，「唯一受害者就是美國農民與工人。」此舉正是要收割川普貿易戰下的民怨。

距下次美國總統大選只剩不到1年半，這種壓力使川普須盡快解決中美貿易戰。就算不能馬上達成協議，也要塑造出能逼對方讓步的形象。這是本次「川習會」背後的潛在意義。

要選舉的人，一定比較急。川普過去擅長殺過頭、壓到底的商業談判手法，用在自家企業，可為達成長期目標而承受短期壓力，但如今用在相對弱勢的老百姓，短期選票效應就足以帶給他極大壓力。如CNBC評論：「川普必須設法從他自己挖的洞裡爬出來。」如何使民眾不因貿易戰失血過多而丟選票，這才是川普接下來的大難題。

※本文刊登於《商業周刊》1650期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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