遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

《要塞英雄》不只在現實生活中舉辦玩家聚會，遊戲裡也能辦虛擬聚會、音 樂會，創造了新形態社交方式。圖為它今年1月在澳洲舉辦的實體活動。(來源．Dreamstime) 分享 facebook 【文●蔡靚萱】

全球網路普及率達51％首度過半

人稱「網路女王」的米克（Mary Meeker），今年第25年發表年度網路趨勢報告，果然，又是逾300頁「磚頭」等級的超厚報告。

米克在摩根士丹利擔任網路產業分析師時打響了名號，尤其年度趨勢報告預測精準，已經到了「喊水會結凍」的程度，她離開KPCB創投後，今年初創辦了創投公司Bond Capital並擔任合夥人。

每年這時候，粉絲、讀者瘋狂轉發報告的同時，往往一邊讚嘆她「真的很準」，一邊感嘆讀不完。不想漏掉網路產業的關鍵轉變？就讓商周精選她畫重點的幾家新創公司，用實際例子來介紹女王所看到的趨勢。

影像編輯CANVA

美圖App走出自學設計新路

過去幾年，網路從文字進化到有圖有真相，再演變到App美顏美肌功能，現在又進化到：讓使用者自己動手修圖講故事。米克觀察發現，人們越來越常透過自學、或是使用容易上手且功能強大的線上設計工具，來編輯圖片或影片，用於跟朋友溝通、說故事。

歡迎來到「一圖抵千言」的時代！澳洲獨角獸（估值超過10億美元）CANVA受惠這個趨勢快速崛起。這家公司由澳洲西澳大學學生兼平面設計老師柏金斯（Melanie Perkins）在2012年創立，一開始是為了能提供學生線上編輯畢業紀念冊的工具，並由此延伸創立CANVA，讓不具備設計知識的用戶，也能輕易設計出高水準的圖像。這家公司不但在創立2年後，使用者人數就突破百萬大關，更早在2017年下半年就開始獲利，成了一家罕見的賺錢獨角獸。

《要塞英雄》推手EPIC

互動遊戲，蛻變新社交網絡

《要塞英雄》（Fortnite）這款2017年上線的遊戲，與傳統遊戲最大的不同，就是互動。遊戲中的「大逃殺」模式，每一局有100人互相廝殺，直到剩下最後一人為贏家，可以單獨、也能跟朋友組隊一同參戰。曾創下同時間上線逾1千萬人的紀錄，目前全球註冊玩家已超過2億5千萬人。

米克分析，這樣的互動遊戲，等於是即時與朋友一起玩遊戲＋聊天＋觀賞影片，幾乎是全方位的社交。而美國市調網站SurveyMonkey的調查更發現，50％青少年玩家表示從遊戲中學到團隊合作技巧、44％在網上交到好友、40％因此改善了溝通技巧、39％因此跟兄弟姊妹感情更好。米克大膽預測，互動式遊戲有機會形成新的社交／交友網絡，甚至重塑未來人們休閒、甚至合作解決問題的方式。

東南亞最大叫車平台Grab

推行動支付，變銀行勁敵

當大多數人都沒有銀行帳戶、所在村莊離最近的銀行要走上一天，這時，叫車司機也可能搖身為銀行櫃員。東南亞最大的網路叫車平台Grab，如今更進一步成為銀行的挑戰者。

米克分析，東南亞只有約27％成年人擁有銀行帳戶，缺乏跟銀行往來紀錄的人，無法貸款做生意或買房。早期透過Grab叫車的人，大多使用現金，該平台在2016年推出GrabPay行動支付錢包，使用者可以透過銀行櫃台、ATM、雜貨店、甚至由司機協助儲值。

要知道，Grab有高達1億4千萬用戶、280萬名司機，一舉解決銀行開戶難、據點少的問題。人們除了用來付車資，更用來做彼此的小額支付工具，這些使用紀錄更讓他們能從銀行借到錢。

現在Grab還推出保險，並與萬事達卡合作推出預付卡。這些努力，讓GrabPay去年交易金額年成長高達3倍！

數據分析Looker

讓雲端上的AI說白話文

米克撰寫報告時，還沒預料到，今年6月上旬Google就宣布以26億美元購併Looker，成了Google史上購併金額第4大的娶親對象。Looker做的是商業智慧（Business Intelligence）生意，也就是讓AI分析結果，不再只有工程師看得懂，而能以簡單易懂的圖表，讓AI說白話文。

米克觀察，若將企業運用消費者行為數據的方式，分為4階段，1980年代以前，商業成功法則是由人類觀察來改善客戶使用經驗；90年代，網路開始產生行為資料，用於改善使用體驗；2000年代，網站、App透過內建使用者資料蒐集工具，主動取得數據回饋網站設計；現在，越來越多業者將資料蒐集、分析、AI運算搬到雲端，更講究能即時回饋分析結果。

Google收購Looker，就是為了讓自家的雲端分析結果，也能讓一般人秒懂。

印尼電商龍頭Tokopedia

解新興市場物流難題典範

趨勢報告指出，美國電商零售市場成長已趨緩，去年成長率降為12.4％，但美國以外，尤其新興市場正蓬勃發展。米克留意到，印尼最大電商平台Tokopedia解決物流難題的經驗值得參考。

根據亞洲開發銀行的數字，轄下有1萬7千個島的「萬島之國」印尼，物流成本比重是全東南亞最高。而Tokopedia竟能管理遍布在各島上的近6百萬商家，做到近7成訂單能在當日或次日送達。

Tokopedia讓商家、個人可以在平台上開店，當觀察到店家因為運費太高而流失訂單時，該公司決定與各地區的倉庫、物流業者合作，並將貨品需求分析結果免費提供給小商家參考，鼓勵商家在倉庫預存貨品，有效降低運費與增加配送涵蓋率。

目前該平台已做到全國配送涵蓋率93％。每年新加入商店家數成長超過100％，未上市估值達70億美元。

徵信調查Checkr

共享經濟更熱，催生新服務

別以為共享經濟已成過去式。米克發現，美國共享經濟用戶過去兩年成長一倍，共享經濟的自由工作者人數，去年也成長了22％。其實，這段期間美國經濟大好、失業率下降，為何還有越來越多人願意兼差打工？背後原因包括：可拿第二份薪、工時彈性等。米克認為，這代表零工經濟（gig economy）大潮流方向已確立。

其中，專門提供求職者徵信調查的新創公司Checkr，成了共享經濟的「首席安全官」。它透過AI運算，為需要大量雇用自由工作者的優步（Uber）、Lyft、Instacart等業者，提供快速可靠的人資背景調查，甚至在這些人受查核通過、開始送餐、開車後，仍定期更新是否涉及犯罪行為。對求職者也有幫助，Checkr能排除忘繳罰單等微罪前科，避免誤刪潛在的優質工作者。

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※本文刊登於《商業周刊》1649期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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