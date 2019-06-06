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從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59商業周刊

(圖．Dreamstime)
(圖．Dreamstime)
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【文●蔡靚萱】

全球稀土70％產自中國

才不過2週的光景，「稀土」這2個字在Google搜尋量大爆發。

金融市場高度戒備，因為，它是攸關智慧型手機、電動車等高科技業興衰的關鍵原料。

在美國對華為實施出口禁令後，中國先是由國家主席習近平視察江西稀土礦；接著，國家發改委宣稱，若讓中國的稀土製品被用於打壓中國發展，中國人民「會不高興的」；官方新聞媒體《人民日報》更刊出評論，強調用稀土反制美國是：「勿謂言之不預！」（意指：別說我沒警告你。）事實上，今年6月1日起，中國對美國發動關稅報復行動生效，進口中國關稅由10％提升到25％的產品，就包含了稀土。

而美國國防部則早在去年嗅出危機，呈交報告警告美國國防工業對中國稀土高度依賴，近期又再度送出有關稀土的秘密報告，內容包括藉產業刺激方案減少對中國稀土的依賴。

所謂稀土，就是週期表中的鈧、釔及鑭系元素共17種金屬。傳產、電子業都少不了稀土，雖用量極少卻很關鍵，有「工業維生素」之稱。

稀土在煉鋼時用於精煉脫硫，煉油時用於催化，在製作鋁合金、鈦合金等領域也不可或缺。在高科技領域中，包括面板與LED（發光二極體）的螢光材料、玻璃鏡頭拋光、半導體製程，甚至國防工業中製造導彈、雷達、衛星及雷射等，都需要稀土元素。

美國製造外移

進口稀土，去年遠低於日本

尤其，電動車中的電池、馬達，以及風力發電風機，都需要釹鐵硼永久磁鐵，是最大需求來源，目前使用量以每年6％的速度穩定成長。

中國是全球稀土的最大供應來源。美國地質調查局統計，去年全球生產約17萬噸稀土，高達7成來自中國。其實，稀土不算稀有，中國稀土礦藏也只占了全球總量約37％，但提煉過程容易汙染環境，許多國家寧可選擇自中國進口。

中國獨大地位，的確有實力發動稀土戰，但施行起來難度卻很高。根據聯合國貿易統計資料，美國去年稀土進口金額約8百萬美元，遠低於日本的3億美元。

中國限制稀土出口

傷各國零組件廠，更傷陸企

主要因日本身為高科技零組件供應大國，而美國早已將電子製造業外移，進口的大宗反而是煉油廠所使用的廉價、容易製造的稀土催化劑。

換句話說，中國限制稀土出口，恐怕得把科技供應鏈上的各國零組件廠商先打擊一遍，才傷得到美國，中國自家業者也將受創。

史上首次稀土禁運戰，發生在2010年，中國因釣魚台爭議，限制對日本出口稀土。日本稀土需求約占全球4分之1，幾乎仰賴進口，被中國這麼一驚，積極布局因應策略。已開發出用於硬碟、馬達的替代材料或稀土減量技術，在印度、哈薩克開採稀土，去年更在南鳥島附近的太平洋海域發現海底稀土，估計蘊藏量可供應全球400年以上使用需求，正由日本國營企業、豐田等公司組成聯盟，研究開採技術。

台灣呢？工研院材料與化工研究所副組長曹申指出，台灣的稀土使用量不多，主要集中在永磁馬達以及半導體拋光所需的鈰，這2種稀土在中國產業鏈完整，台灣經濟規模小，加上稀土生產過程環保問題多，業者並無意投入。

在中日大打稀土戰時，當時蒙藏委員會（現改制為文化部轄下蒙藏文化中心），因與外蒙、內蒙有文化往來，曾主動牽線蒙古礦源，對台灣稀土上下游業者提供協助，更攜手工研院，贊助北科大進行稀土研究、成立了稀土產業聯盟。

聯盟成員、北科大材料及資源工程系副教授余炳盛分析，台灣不容易再開採西南沿海稀土礦，目前產學合作重點放在發展資源回收再生技術。

曹申回憶，中日稀土戰時，曾有美國業者大幅投入設廠開採，因中國收手而破產，也有台商在高價時囤了大量稀土而損失慘重。「川普的貿易戰法如打擺子，」他觀察，這次業者寧可採取觀望態度。而台灣未來要不要比照日本、美國把稀土列為戰略物資？以補貼扶植方式來面對經濟效益不足的問題，並在環保考量中讓步？也將是一大兩難議題。

※本文刊登於《商業周刊》1647期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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