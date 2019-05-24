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李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑霧重重

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41商業周刊

(來源．Dreamstime)
(來源．Dreamstime)
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【文●王姿琳】

34％基金經理人　採避險策略，創新高

又是美國總統川普（Donald Trump）害的！全球投資人又陷入進退兩難的困境。

5月13日，美國道瓊指數狂瀉617點，標普五百指數成分股市值蒸發6千5百億美元，新興市場更慘，MSCI新興市場指數週線重挫3.6％，吃掉今年來近半數漲幅。匯率方面，新台幣貶破31元，創2年3個月來新低價位，離岸人民幣（CNH）兌美元更貶破6.94，「破7」疑慮再度升溫。

金融市場動盪再起，就是因為川普調升中國輸美產品的關稅稅率，中國政府則祭出反制攻勢。外界估計，最快，須等到6月底G20的川習會後，美中雙方才有可能達成共識。

「唯一能確定的就是有『不確定性』，」元大寶華經濟研究院策略分析師顏承暉直言，他認為，到6月底前，投資人能做的，「就是避險，沒辦法順勢操作。」

最新出爐的美銀美林（BofA）基金經理人報告也呼應這個論點。該報告指出，管理全球近6千9百億美元（約合新台幣21兆5千億元）資產的經理人們，在資產配置上，已減持全球股票6個百分點，拉高現金比率外，更有34％採避險策略，避險比率創調查史上最高紀錄，甚至超越金融海嘯時期。

「日圓和黃金算是風險趨避下的好選擇，」富邦金控首席經濟學家羅瑋分析。

建10％避險部位

日圓看升、金價看漲6％

事實上，目前日圓零利率，融資成本相對便宜，過去1年半來，日本企業積極進行海外購併活動，亦有不少日本資金外流購入新興市場債券。但隨著貿易戰再度開打，恐拖累全球景氣表現，日圓開始回流日本，日本經濟新聞報導指出，日本企業正逐步出售海外資產，對日圓需求大增，「日圓今年一定走升，」他研判。

天達環球黃金基金經理人夏喬治（George Cheveley）觀察，當前黃金最大買盤來自新興市場央行，特別是俄羅斯央行，去年起陸續出清美國國庫券，改買入黃金做為外匯儲備。只不過，黃金開採速度，仍遠低於市場需求量，對金價有一定支撐，他估計，金價最高會到每盎司1350美元，距目前的價位，尚有約6％漲幅。

但，考量市場游資仍多，夏喬治建議，投資人資金不該完全撤出風險性資產，而應在投資組合中建立5％至1成避險部位，才有抵抗下檔風險的保護。

其餘90％資產操作

美元獲利了結、澳幣別碰

除了避險，其他9成的資產又該如何操作？

外匯分析師指出，國人向來喜愛投資美元、澳幣與人民幣，在貿易戰架構下，美元短線還有升值空間，但美國近來數據不佳，聯準會（Fed）還有降息可能，長線升值機率不高，建議投資人可趁此時獲利了結。

反觀中國，若放手讓人民幣貶值，反而會惹惱美國，也會有資本外逃的問題，研判中國政府應會出手穩住匯率，換句話說，人民幣應會在一定區間內盤整，幣值波動空間不大。

但澳幣就不同。管理約10億美元的AMP資本投資人公司動態市場基金主管奈米（Nader Naeimi）指出，澳洲通膨數據低迷，在房地產價格持續修正下，澳洲央行極有可能降息因應。再加上，澳洲出口大量資源給中國，兩國經濟關係緊密，一旦中國經濟放緩，澳幣也會受其影響而貶值，短期內看不到好轉跡象。

至於股、債市投資策略，顏承暉示警，全球央行還是釋出很多水位（指資金），「錢那麼多，資產水位都很高，這件事很危險。」Miller Tabak證券策略師馬利（Matt Maley）指出，美股已到可能回檔的時間點，投資人該思考的，不是股市會不會跌，而是會跌多少。

換句話說，「減股增債」才是接下來的主旋律。羅瑋認為，包括先進國家的公債、體質較佳的新興市場主權債及評等在A級以上的公司債，都是可考慮標的。

債券避經常帳赤字國

選新興國、A級公司債

其中，新興市場債券的挑選尤其重要。儘管5月起，菲律賓、馬來西亞等新興市場央行陸續降息，對債券價格有一定支撐，但仍須避開土耳其、阿根廷與印尼等經常帳赤字的國家，這些國家因外債占GDP比率較高，體質較脆弱，一旦遇上系統性風險，就容易發生全面崩盤的情況。

但羅瑋提醒，投資人更須特別留意的時間點，是第三季。重點有二：一、貿易戰將明朗化；二、觀察聯準會會議聲明，「7月和9月尤其重要，關鍵在Fed是否釋出降息的訊號。」羅瑋說。

若聯準會的聲明超級鴿派（編按：指不升息，甚至暗示可能降息），等於全球經濟復甦的火車頭也放緩增長腳步，如此一來，股、債市都已在相對高點的情況下，屆時，「現金為王」才是投資上上策。

※本文刊登於《商業周刊》1645期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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