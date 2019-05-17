2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

(來源．繽紛設計提供) 分享 facebook 【文．李佳芳】

2019年米蘭國際家具展商周從設計趨勢，到空間的策展操作，以及會外展凝聚多方討論的永續議題；從家具代理商、室內設計師以及建築師的3方觀點，帶你看懂本屆米蘭家具展！

邁入第58個年頭的米蘭國際家具展（Salone Internazionale del Mobile ），今年主題聚焦在李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）逝世500週年，更擴大成城市節慶活動。會場內集結了181個國家的觀眾，共超過2400家品牌參展，以及相應米蘭國際家具展的米蘭設計週，向外發散的會外活動匯聚成益加精彩的盛事，也表露出米蘭的城市企圖心。

主展場內，可見頂尖家具品牌Tacchini 、Edra、Meridiani等最新發表作品，可觀察領導品牌對於設計與空間思維的演繹，而今年特別盛大的燈具展足足占據了4座展館之廣，更是光彩奪目！

最值得矚目的會外展，有米蘭3年展設計博物館（The Triennale Design Museum），也在義大利蒙札皇宮美術館（Villa Reale di Monza）內策劃一系列義大利經典設計展，按照年份展出從50年代到80年代的傑作。此外十足精彩的米蘭3年展（XXII Triennale di Milano），更提出「破碎的自然（Broken Nature）」集合來自不同領域的藝術創作，聚集非常多有趣的關注點，成為設計師靈感大寶庫。

※本文刊登於《商業周刊》1644期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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