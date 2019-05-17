親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

上海豆腐渣工程！都心廠房坍塌 活埋工人10死

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40商業周刊

蘇敬軾領軍中國肯德基20多年，每年以展店百家擴張，圖為他任內出席肯德基開放加盟會...
蘇敬軾領軍中國肯德基20多年，每年以展店百家擴張，圖為他任內出席肯德基開放加盟會。(攝影者．翁挺耀)
分享
【文●管婺媛】

蘇敬軾帶中國肯德基從4家增至4,800家

他被中國媒體譽為「餐飲圈的孫悟空」，是「唯一讓麥當勞吃敗仗的人」。在2015年他於百勝集團退休之前，中國肯德基在他麾下，成為全中國最大連鎖餐飲品牌，門市家數多對手麥當勞1倍。

他是蘇敬軾，百勝餐飲集團前董事會副主席、中國首席執行長，速食連鎖餐飲圈的傳奇人物。

但他退休後做的第一件事，竟是回到台灣拍電影。第一次拍片，就是挑戰台灣電影圈少有的政治題材，試圖推理15年前的319槍擊案。這部《幻術》，從電影劇本、籌資、找團隊，都由他一手包辦。

「做餐飲跟拍電影，對我來講是一致的，」蘇敬軾解釋，消費者喜歡新東西、新刺激，「只是去模仿或者沿用套路，我的興趣不高，我比較喜歡做些不一樣的事。」透過這部電影，他想提出對槍擊案的另一種解釋，讓大家重新動腦。

他在片中，透過爬梳刑事局調查報告與相關媒體素材，直指該案另有幕後黑手，登場人物包括前總統李登輝、親民黨黨主席宋楚瑜、前總統陳水扁等人，全以真實姓名呈現。上映前，前總統李登輝辦公室主任王燕軍就稱，若電影宣傳稿中指名李前總統，絕對提告。

這種敏感性，使該片在籌拍階段，連找演員都相當困難。多位演員事前答應演出，事後又反悔。「全都是蘇敬軾出面協調，最後他在合約上擔保，若出了問題，由他一人承擔，才成功說服。」該片導演符昌鋒說，過去出品方多是出錢而已，「很少人會像他這樣親力親為。」

膽大、敢挑戰，對與蘇敬軾共事過的人來說，並不陌生。

敢挑戰高層

早餐賣粥、油條，貼近當地

「他是一個善於挑戰傳統的人。」通用磨坊公司首席財務官穆里根（Don Mulligan）曾在受訪時如此形容。90年代，穆里根在百事香港財務團隊任職時，蘇敬軾還是集團低位階的經理人。他印象深刻的是某次蘇敬軾直接去電母公司百事（編按：百勝集團前身）會計部門，質疑母公司對中國的風險評估，會限制集團在中國市場的擴張能力。

對外商集團而言，高度標準化是最高指導原則。曾任肯德基台灣區總經理、現任天柏嵐中國區總經理的吳美君說，外商集團大至發展戰略，小至菜單細節，都要完全掌控，「但Sam（蘇敬軾英文名）卻能放手讓大家做一些改變，因為他頂得住來自總公司的壓力。」

吳美君曾經親眼看過蘇敬軾挑戰總公司的場景。

那是一次美國總部開會現場，來自全球公司的高階主管齊聚一堂，蘇敬軾提出想在亞洲開賣早餐的具體規畫，但被美國主管質疑「全世界做早餐沒人成功」，結果他高聲回嗆，並以保證自負後果說服主管。開賣後，早餐粥品成為中國肯德基賣得最好的產品之一。

《哈佛商業評論》曾專文分析肯德基在中國的成功，是因為採用「激進戰略」，即一反肯德基在美國拓展業務的基本邏輯：餐點項目精簡、價格低廉、著重外賣，而是在地化，因應在地消費習慣改變與增加菜色。例如，肯德基賣早餐，以華人熟悉的粥品、油條為主，不模仿麥當勞賣西式早餐。

蘇敬軾的思路是：早餐是中國人三餐中吃得「最保守」的一餐，「中國人有中國胃，若學麥當勞賣滿福堡，沒有特色，我們走一條當時大家認為的『異路』，這是有機會的，只是過去沒人做過而已！」他在1998年正式接手中國業務時，肯德基在全中國僅4家門市，此後的17年間，增加到4800多家；不只早餐賣粥，還賣烤肉串、燒餅。

敢給資源

收權中央，為擴張不省預算

但，能坐穩外商集團高位，面對競爭對手麥當勞來勢洶洶，並非只靠膽識。

「他的談判協調能力、團隊，還有陳述願景的能力，替肯德基在中國打下基礎。」中國百勝餐廳優化部前副總裁張朝陽回憶，中國肯德基在蘇敬軾正式接手前，其實是各省、各城市分公司「各自為政」的狀態，從原料採購、經營管理制度都是分公司自己說了算。蘇敬軾接掌中國業務做的第一件事，是從「地方諸侯」收權中央，「這是高難度的工程，但他就是有辦法做到。」

「其實沒有這麼難，」談起這一段，蘇敬軾解釋了他當時的策略：幫對方解決問題。

當時肯德基計畫將全中國分拆成16個市場，增加門市家數，但店數一多，各分店經常要擔心與其他分店搶雞肉貨源，因此蘇敬軾說服各分店，由中央統一協調整個供應鏈。「我不是把權力收回，而是把責任收回，」他說，「這部分做好，7成的事情都解決了！」

蘇敬軾還有一個原則：想得大，才能做得大。

某一回，開發部向他報告當年業績開了百家門市，創下歷史紀錄，隔年目標同樣是100家。沒想到他立刻追問：「這樣就滿意了嗎？為何目標不是1年開500家？」

張朝陽回憶當下，開發部門人員臉色鐵青，覺得不可思議，反問：「怎麼可能？這樣1年要有多少開發專員、主管⋯⋯。」結果蘇敬軾回應：「對！就是這樣！你不要想預算困難，你重新規畫，需要任何資源跟我說。」

結果，肯德基在蘇敬軾接手後，確實以每年300、500家速度擴張。「他追求的是躍進式成長，」張朝陽說。

蘇敬軾喜歡在會議中說《西遊記》的故事。百勝旗下的品牌如肯德基、必勝客是唐僧，而他是大師兄孫悟空，其他同事分別是取經團隊裡的成員，要讓品牌完成取經任務。

他的用意是，讓團隊齊心為同一目標努力。

「不是每一個人都可以自創一番事業，像唐僧那樣天賦真命；但難道我們不能成佛，就只能成為螻蟻？」蘇敬軾認為，有機會遇上肯德基這個大品牌想進軍中國，就如唐僧想取經，卻手無縛雞之力，得靠眾人協助。「今天有人做孫悟空，明天換我做豬八戒，大家輪番上陣，把它（指品牌）送到西天。」

孫悟空最大的能耐是能夠72變，還有筋斗雲能飛天遁地，但變法能力再大，也敵不過中國整個大環境的條件驟變。

退休回台，當電影金主

議題敏感票房差，無損熱情

2012年，中國肯德基因「速成雞」（指施打生長激素的雞隻）而惹上食安爭議，那是蘇敬軾第一次以首席執行長的身分現身企業形象廣告中，向中國消費者擔保食材的安全，然而連續2季財報都顯示營收下滑，有外媒解讀，此為百勝在中國換帥主因。

談起這一段，他頗為坦然：「要打造一個了不起的品牌，肯定是要有挫折的⋯⋯，有時候不是我們有問題，但我也覺得沒關係。」他補充，中國改革開放後才漸漸與國際標準接軌，當年肯德基就在中國帶頭下，訂了很多新的行業標準、規範。

如今，餐飲圈的孫悟空回到台灣拍電影，一拍就是選電影圈沒人拍過的類型，他能再次成為「台灣影壇的孫悟空」？

「我沒那麼自大，覺得可以改變什麼，」他說，只是身為台灣人，想提供台灣觀眾一些新思考。不過，電影自5月3日上映後，票房成績不理想，他恐怕得認賠不少錢。一次的挫敗並沒澆熄他的電影夢，「或許未來要做娛樂性更多、穿插愛情的電影，但，這又有點不像我的風格了⋯⋯，」他說。

在電影中，蘇敬軾給了主角之一的李登輝相當重的戲份，甚至暗喻槍擊案與他有關，但現實中，他卻對李登輝有極高評價：「他是一個能夠在困難環境中堅持理念，做出很多人想說不敢說、想做不敢做的人。我未必認同他做的事，但我能理解。」

這似乎也與他理念相近，「要敢於去做你認為對的事情，並不是所有人都敢的。」他說。

※本文刊登於《商業周刊》1644期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

分享

【延伸閱讀】

不只是裝腔做勢！川普對中課重稅，連自己人都不放過，獨家揭密特斯拉為台商求情文件 

不需要把同事當朋友！謝文憲：45歲以後，你要交的朋友是這一種 

百貨受創、特賣消失，是因這家outlet？Burberry、Jimmy Choo...50個獨家品牌加入戰場 

她50歲蹲旅行社做助理，2年後圓導遊夢...學新技能把握3原則，拉出生涯第二春 

蛀牙不能補起來就好嗎？為什麼要裝牙套？牙醫師一次解答：關於蛀牙最常見的7個迷思

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

2019米蘭國際家具展 朝聖設計界奧斯卡

2019-05-17 10:42

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:34

在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:35

遊戲股王淨利挑戰10年新高 《明星三缺一》推手營收砍半翻身記

2019-05-10 10:14

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

米其林等級精品 奢華魚子醬

2019-05-03 10:24

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 10:09

全家會長潘進丁談零售未來式：店面越亂為何越賺？

2019-04-26 15:18

他破解伊朗核電駭客、最早預告網路戰爭 被川普封殺的防毒狂人-卡巴斯基CEO專訪

2019-04-26 14:22

一扇門穿越百年 名匠重新打造手工磁磚畫

2019-04-26 13:22

富士康依賴症，讓對岸對他又愛又怕 郭台銘難切割的「中國結」：86％淨資產重壓

2019-04-26 12:09

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:08

職人帶路 探訪酒米之鄉尋味新潟

2019-04-12 10:49

名與利背後…摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 09:56

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 09:46

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-03 15:36

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-03 15:18

喝一杯蒸餾果釀 揭秘白蘭地

2019-04-03 15:10

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:00

談台灣3難題… 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 09:57

用iPair、甜甜圈快襲20國…台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 09:54

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 09:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

布根地運河 我在酒鄉 有一艘私人遊艇

2019-03-08 09:46

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:40

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:36

台灣團購始祖熬過裁員200人風暴 他變新光三越App推手

2019-03-08 09:31
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top