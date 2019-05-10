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在與世隔絕鹹水湖 與黃金水母溫柔共游

2019-05-10 10:35商業周刊

純天然白泥_位於洛克群島的牛奶湖因色澤呈乳白色得名。泡在湖裡半晌，湖水帶有淡淡硫...
純天然白泥_位於洛克群島的牛奶湖因色澤呈乳白色得名。泡在湖裡半晌，湖水帶有淡淡硫磺與鹹味。(攝影者．柯曉翔)
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【文．柯曉翔】

來到帛琉我才知道，世界上有一種黃金水母沒有毒，可以和牠們一起游泳。通往水母湖的樹林入口，就像在進行一場神聖的儀式，水柱從肩膀澆下，確保我們身上沒有塗抹防曬油。穿過樹林，抵達與世隔絕的內陸鹹水湖。

數十萬隻黃金水母生活在此，自成獨特亞種。由於長久以來沒有天敵，原用於自衛的毒素消失殆盡。我往湖中心游，探入湖面以下，湖水呈現淡祖母綠，透著陽光，透明的水母逐漸聚攏圍繞。若非感受湖水的涼意，還以為正看著滿是水母、背景為海洋的螢幕保護程式。

這兒的水母不是一直如此快活。2016年，聖嬰現象導致氣溫升高，產生乾旱危機，水母大量死亡，帛琉科羅州政府下令封湖2年。去年10月，水溫與水母生態恢復正常，才重新開放。根據珊瑚礁研究基金會（CRRF）去年底的報告，目前約有63萬隻黃金水母，雖遠低於高峰期的3千萬數量，但若天氣持續正常，數量可望再增加。當地導遊楊博文不斷提醒我們，動作務必輕柔，避免傷害脆弱的水母。我們小心翼翼，順著水流。

「男人會館」反映海洋文化

水母湖牽動著帛琉的觀光命脈。畢竟，觀光業占帛琉經濟產值約9成。觀光口號「原生態的帛琉天堂（Pristine Paradise Palau）」揭示一切，他們深深明瞭，沒有大海，就沒有帛琉。

青年外交官劉仕傑曾於2015年至2017年派駐帛琉大使館，在帛琉的日子，他籌組壘球隊，常一擊出全壘打，球就掉進大海。他的帛琉朋友把自己不到3歲的小孩丟進海裡，水性好似天生，「不用刻意學習，他們就可以漂浮自如。」他說。

在帛琉的傳統文化建築「男人會館」，也可發現海洋的痕跡。屬於母系社會的帛琉，16座男人會館位於各部落中心，是男性談論時事、社交的場所，女性止步。傳說女性若踏入，會化成男人會館的墊腳石。入口鮮豔的圖騰，刻印各類海洋生物。

遊客立誓守護的天堂

帛琉是鯊魚的天堂。2009年，帛琉成立世界上第1個國家鯊魚保護區，禁止在約60萬平方公里的海域捕撈鯊魚，保護面積相當於1個法國。若在漁船上查獲1隻鯊魚，罰鍰10萬美元（約新台幣310萬元）。「帛琉人願意放棄部分經濟利益，設立嚴格的環境保護規範，把永續環境放在首要位置。」帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均說。明年1月1日，帛琉更將成為世界上第1個全面禁止販售、使用防曬乳的國家，以保護珊瑚礁。

劉仕傑說，帛琉貫徹環境教育，內化成普遍思維。每位旅客入境帛琉，都必須在護照上簽署《帛琉誓詞》。文字由帛琉的孩童發想，違者須承擔法律責任，最高罰鍰1百萬美元（約新台幣3100萬元）。我的護照被蓋上藍色的印章，上面寫道：「帛琉之兒女，我身為貴境之客，僅立此誓，以能維衛和保護貴鄉之美麗而獨特的島嶼家園。」

享受太平洋時區式的慢活

乘坐小艇，緩緩駛向擁有蒂芬妮藍色澤的牛奶湖。導遊撲通下水，不消1分鐘，從湖底挖起軟泥。這是火山灰沉積，也是天然的美容聖品。我們往身上臉上塗抹，等到白泥漸乾，再入湖洗淨，享受一場大自然的ＳＰＡ。

在帛琉的時光緩慢悠長，街上沒有紅綠燈，若遇修路或事故，則由2個人站在前後指揮交通。雷均不只工作去帛琉，度假也往帛琉。坐著朋友的快艇前進無人島，手撿貝殼、凝望島中湖，放空一下午。「這裡過的是『太平洋時區』，享受當下。」劉仕傑說。看海的時間遠比看人的多，過生活嘛，萬事不急。

離開帛琉的那天，出了海關，我打開護照，離境印章圖樣竟是一隻紫色的水母。就像帛琉誓言所說：「不是給我的東西，我不會拿走。我留下的唯一印跡是會沖刷掉的腳印。」但我把太平洋的風、海浪的潮聲，一併打包進記憶帶走了。

※本文刊登於《商業周刊》1643期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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