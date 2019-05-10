深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

【文●黃靖萱、張庭瑜、李玟儀 攝影●楊文財 】

美國總部直接管轄，80人辦公室驚見假人、防空洞……

這是台灣人才和全世界最靠近的一次。

我們走進微軟位於台北信義區一棟新大樓裡的AI研發中心，這裡由美國總部直接管轄，連門禁系統都跟台灣微軟辦公室各自獨立。

一整面牆的白板上，密密麻麻的數學公式，對於坐滿軟體工程師的辦公室來說，不意外。但一右轉，2個假人頭赫然立在桌上，這用來訓練人臉識別技術的道具，清楚說明這裡的研發重點。

台灣微軟AI研發中心執行長張仁炯（左1）帶領的團隊，有新鮮人、20年資歷工程師、總部來的研究員，還有清大教授。(攝影者．楊文財) 分享 facebook

再走幾步，有一間「防空洞」，從天花板到大門，都用厚厚的鋁打造而成，門一關起來，所有訊號都收不到。這種用來測試藍牙等無線傳輸的小房間，通常只會設在位於市郊的科技廠裡，如今卻出現在1坪租金高達4000元的精華地段。

「雖然大家還是穿那個鳥樣子，但，身為微軟的研發單位，就要在最精華的地方，讓員工每天來上班感到很驕傲。」穿著T恤、短褲的台灣微軟人工智慧研發中心執行長張仁炯告訴我們。

美國之外，這裡是：

微軟AI影像、

Google研發最大基地

看似宅男窩，這裡其實臥虎藏龍。有30年前就在工研院做車牌辨識的老將、有從清大資工系借調來的教授、從微軟倫敦調來台灣的工程師，也有來自美國微軟研究院（MSR）的麻省理工博士⋯⋯。目前近80人的規模，張仁炯說，目標是5年招到200人。

同樣在台灣大舉擴張的，還有總部在101大樓的Google，準備在新北市板橋興建全新辦公園區。除了將去年從HTC併入的2000多人硬體團隊搬過去，還要再增聘數百人。

Google在美國之外的全球最大研發基地，在台灣；微軟AI影像處理團隊規模僅次於北美總部的研發中心，在台灣。

為什麼是台灣？

「Google在這裡找的是全球團隊，不是本地化團隊。邏輯就是，美國總部找不到人才，而這裡有。」Google台灣董事總經理簡立峰聳聳肩，理所當然的說。

因台灣人便宜好用？

程式競爭力全球第7，「我們很貴的」

《富比世》專欄作家簡寧斯（Ralph Jennings）分析，國際軟體巨擘接連來台擴大投資的現象，除了因中美間長期矛盾，中國潛在侵犯智財權、數據中心安全等疑慮，使他們避中國選台灣外，還有一個重要原因是，聘雇台灣優秀人才的成本相對美國低廉不少。

「我們很貴的，OK？我敢跟你保證，而且跟國際水準沒有差太遠，」張仁炯大笑著回應。

「好用，才是重點，」簡立峰也反駁台灣人「便宜好用」的論調。他認為，跨國企業到海外設公司，從評估、政府溝通到人才招募，其實投入的成本非常高。「如果一個公司說要到一個地方找30個、100個工程師，研發全世界（用）的產品，你千萬不要懷疑他的居心，絕對是因為那些人非常優秀。」

今年4月，美國電腦協會主辦全球最具代表性的大學程式競賽（ICPC），台大團隊在全球1萬6千多個大學隊伍中得到第5名。再根據程式設計解題網站 HackerRank最新研究，擁有最擅長程式設計人才的國家中，台灣競爭力也排名全球第7，證明台灣資通訊人才的素質。

只不過，台大資工系教授洪士灝觀察，過去3、40年來台灣硬體代工的發展太突出，造成的困境是，學校教育出來的頂尖人才，無法在以代工為主的公司裡創造出價值，他們很難被給予真正創新、高水準的研發工作。「希望能借重外商來台設研發部門的機會，讓這些過去被埋沒的人才發光發熱。」他強調，希望被形容為「鬼島」的台灣工作環境，能夠改變。

吸走人更簡單，何必特地來？

全球8成AI主機台灣製，有軟硬綜效

特別是，AI大浪潮襲來，這個改變世界的力量，也正在改變台灣。張仁炯指出，過去5年來，全世界軟體相關科系的學生加起來，跟需求相比，還缺了30％。

藝珂人事顧問這幾年收到大量來自歐洲、東南亞大型博弈企業、交友軟體公司，開出大量程式設計的職缺，推高台灣軟體人才需求。藝珂科技招募部門主管粗略統計，現在平均1個軟體人才會有3份工作機會等著他挑，反觀硬體人才，則是5個人競爭1個工作機會。

但，優秀人才有更高的海外移動能力，矽谷巨頭們為什麼偏要來台設研發中心？

除了人才的搶手程度，促使他們「逐人才而居」，還有一個不可缺的答案是：在地綜效。

多次強調AI將為台灣帶來黃金年代的科技部長陳良基分析，AI需要硬體支撐，而全球AI運算的主機，有8成來自台灣。台灣的硬體製造加上半導體實力，讓我們站上AI時代的制高點。

張仁炯也說，硬體製造商都在台灣，韌體製造商超過一半也都在這，「軟體既然可以be anywhere，那為什麼不closer（指接近硬體基地）？」

「站在巨人肩膀上，會是驚人的加乘，」簡立峰口中的巨人，就是台灣的硬體實力，因為所有新興科技都必須在硬體產業基礎下才能成長。他指出，Google在台灣的研發團隊一直擴大，除了人才素質，也與在地產業鏈有非常大的關係。

軟硬結合的加乘效果，他舉例，近年來PC產業走下坡，取而代之的是雲端產業起飛，當時Google改變原被品牌伺服器占據的市場，轉而自己設計再請台灣代工，這讓台灣長出了每年以20％速度成長、產值達6千億的雲端伺服器產業，未來產值上看兆元。「而AI的加乘效果，我不要去臆測，它一定會遠超過我的想像。」

同樣的，微軟來台增設AI研發中心，不只是擴大在台灣的研發能量，也改變微軟和台灣產業的關係。因為除了技術開發，他們還做了一件過去研發單位絕不可能做的事：走入產業。

他們創新，卻很local

親跑中南部小新創，看客戶使用場景

「以前（研發）永遠不會做local（在地）綜效，」張仁炯舉例，過去微軟就是做一套自己認為很棒的產品，然後提供給客戶。但這模式，在AI時代並不管用。

「因為AI，我們認知到，如果我不能了解客戶的使用場景，其實我不曉得要把怎樣的技術拿出來給客戶。」張仁炯在我們採訪隔天，就得趕到中南部和廠商開一整天的會，進入他們的辦公室、工廠，觀察他們的做事方法。即使是規模小至30人的新創公司，他也親自出馬。

不能只是關起門來研發。這樣的體會，也發生在加入Google 1年多的原HTC手機工程團隊上。

手拿著美國時間5月7日才正式發表的最新手機Google Pixel 3A，台灣硬體副總裁彭昱鈞握壓手機下半部，便自動開啟了語音助理，「幫我找出在北海道拍的照片。」他一說完，照片就篩選出來。而且，用手機拍照時，相機會自動辨識物體和場景，最佳化拍照模式。這是他結合Google在AI影像辨識的演算法，優化硬體產品的最新體驗。

這是彭昱鈞帶領一批原HTC代工Pixel團隊，成為Google人後，主導的第1個作品。過程中，他們必須和美國總部的市場分析同仁討論價位、功能、定位客層後，接著工程團隊才能開始開發設計；再和美國的採購團隊討論供應商等等。這些從市場端回推到開發端的流程，是過去這群硬體工程團隊不熟悉的。

他們不用離鄉，卻很全球

「一個程式寫壞，全世界都壞了」

「台灣工程師有個習慣，會等指令。」彭昱鈞說，過去總是等老闆說做什麼，工程師就會很快開始，也很拚命。「但在Google，強調的是你要怎麼讓自己在做這些事時，有更多附加價值跑出來。」

例如，對硬體產業來說，物料成本（BOM Cost）非常重要。過去在HTC，只有少數人才有資格知道，多數的工程師，則是被主管要求哪裡要省下多少，不必知道原因，會解題就好。

彭昱鈞說，現在大家都能看到這份物料成本表，可由下而上自發思考，什麼樣的設計可以減少電路，或如何優化設計。「自己主動想做，就不會妥協，而是在想怎麼做到最好，這就是在提升自己的價值。」

簡立峰觀察，台灣的教育方式培養了一流的「解題高手」，而不是「創造題目的人」。他說，台灣是世界的供應鏈，高度的代工能力，代表我們解題能力很強，所以一直是很稱職的技術解決方案提供者，但我們不是需求的創造者。「我們和矽谷人才相比，就是差在這兒。」

如今，透過國際軟體大廠對台灣帶來的文化刺激，也有機會讓我們變成需求創造者。

「我們跟年輕人說，今天有這麼一個機會，你不用離鄉背井，只是為了要去世界級的一流大公司，」張仁炯告訴我們，這將為台灣帶來一番新風景。

過去，台灣微軟的角色，是美國總部和台灣PC產業的橋樑，負責協助後者符合微軟Windows認證；現在，大規模擴張的AI研發中心，卻是讓台灣更靠近微軟的技術核心。

這批在台灣的AI工程師，負責的是微軟全球核心技術研究，包含影像識別、知識圖譜、智慧文字辨識，都是會應用在微軟產品的AI技術。「台灣團隊在這邊是負責全球的東西，」張仁炯說，就像他當年在微軟第1個任務是開發「word」，全世界幾億人在用。

「每一個員工進來，我都要讓他們了解，從加入這辦公室做工程師的第2天開始，你要做的產品就是世界第1。」簡立峰也如此告訴台灣員工：「Google沒有其他人在做你正在做的那件事。你一個程式寫壞了，全世界就都壞了。」而這對台灣帶來的經驗擴散，就是不必到矽谷，在台灣也能做到世界級。

「這是最容易改變台灣下一代孩子的企圖心和眼界的方式。」他說。

巨頭帶進機會，卻也有威脅！

像黃埔軍校擴散，在家鄉改變世界

不諱言，大量來自外商的需求，對本地產業的挑戰也隨之而來。《MIT科技評論》就在今年初的文章中探討，以色列新創圈正受到培育它的科技巨頭威脅。因為自2014年以來，有來自21個國家、至少117家公司在以色列設立研發中心。結果造成以色列工資提高，人才卻大量短缺，以色列每年關閉的新創公司，數量不斷增加。

但，我們無須讓疑懼的眼光送走機會。

去年微軟在台AI研發中心招募約30人，其中70％都是新鮮人。有趣的是，張仁炯希望這些受過微軟訓練的人，將來可以多出去其他產業看看。「有點像是黃埔軍校，我們希望培養更多好的人才，開枝散葉。只有這樣做你才能讓人才產生流動。」

簡立峰在去年1月底，對著剛從HTC加入Google的2000多人團隊說：「讓我們一起在你家（鄉），改變全世界。」這正是他15年前成為台灣Google第1位員工時，被當時邀請他的主管所打動的同一句話：「change the world from your hometown。」

後來，他發現改變世界也許不難，難的是「在你的家鄉」。

如今，矽谷軟體巨人所代表的新經濟，來到有著硬體巨人的台灣，這是我們從舊經濟巨人的肩頭，跳到新巨人肩膀上的好機會。台灣人才，這次不該再被低估了。

※本文刊登於《商業周刊》1643期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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