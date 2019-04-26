親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

米店老闆遭陌生男子持刀捅腹 傷口深達7公分送醫急救

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

他破解伊朗核電駭客、最早預告網路戰爭 被川普封殺的防毒狂人-卡巴斯基CEO專訪

2019-04-26 14:22商業周刊

【文●李玟儀】

卡巴斯基用戶數達4億

根據《經濟學人》所述，俄羅斯有3大名產，在伏特加、AK-47步槍之後，第3個，就是卡巴斯基防毒軟體。

它的創辦人：尤金．卡巴斯基（Eugene Kaspersky），是俄國最有錢的男人之一，身價高達13億美元。

但，他也是讓川普與美國很敏感的病毒軟體專家。2017年底，美國總統川普簽署法案，禁止美政府單位使用俄國卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的防毒軟體，因為美方擔憂，卡巴斯基可能與俄國政府有連結。

川普的警戒，來自卡巴斯基在全球有4億用戶，連美國的一些政府單位，都是用其軟體去防衛病毒入侵，但這形同於，它已深入到這些政府與企業的系統內。

4月17日，商周專訪尤金，試圖理解一個俄國人，如何走至今日？

卡巴斯基實驗室CEO，尤金．卡巴斯基(攝影者．程思迪)
卡巴斯基實驗室CEO，尤金．卡巴斯基(攝影者．程思迪)
分享

抓病毒成癮，揭美國使壞

「我們就像是搜救隊，全球搜救隊！」尤金自述，如同有人喜歡蒐集蝴蝶標本，他就喜歡用科技蒐集病毒。

「對尤金來說，（抓病毒）是一種成癮，」尤金的朋友在接受《連線》雜誌訪問時說，當一個新的病毒出現時，尤金就會「在電腦前一連坐20小時。」1997年，他創立卡巴斯基實驗室，全職鑽研病毒。

一位台灣駭客形容，如果趨勢科技是資安界的豐田（Toyota），以企業管理與大眾化產品為主，卡巴斯基就是露營車，特別專門於偵測分析領域，「卡巴斯基在整個業界的調性就是，技術非常刁鑽、深入，然後有非常強大分析能力的駭客（團隊）。」

以2010年的伊朗駭客戰爭為例，卡巴斯基實驗室辨識出，惡意程式震網（Stuxnet）的目標是伊朗核電設施，這個程式延遲了該國核電發展。他們破解後直指，此程式只可能是由政府支持。其後《連線》雜誌披露，這款程式是美國國安局與以色列合作開發。

「你想，如果是美國公司分析出來，他也不敢報告，」一位台灣知名駭客說，俄國公司和其他國家的連結較弱，「它（卡巴斯基）比較敢講！」

那一役，讓尤金對世界預告新時代來臨了，「2000年代是網路犯罪者的年代，現在是網路戰爭和恐怖攻擊的新時代。」

最令尤金印象深刻的，則是2015年對抗一個叫Carbanak的惡意程式，駭客在銀行系統中植入後門，從世界各地盜取了約10億美元。尤金說Carbanak是他們處理過最複雜的惡意程式之一，甚至還和網路警察聯手調查此案，揪出這個跨國駭客集團。

他愛挑難的病毒下手，「一開始就做最難的，所以我們可以把其他簡單的（惡意攻擊）都涵蓋到。」

尤金挑難的下手的性格，反映在人生，他熱愛登火山、穿越極地、賽車等運動，「沒有比看到火山爆發更棒的事！」

卡巴斯基大中華區總經理鄭啟良形容：「尤金在技術上是有狂熱的。」他舉例，2008年尤金獨排眾議成立GReAT Team，集結多國菁英，因為他認為必須要有能力夠好的團隊，著重在鑽研長期策畫的攻擊。

當其他防毒公司常談「防禦」與「保護」等關鍵字時，尤金卻認為最好的防禦就是：攻擊。

比如，當專利流氓找上卡巴斯基，他從未妥協，會直接對這些人說：「我們法院見！」英國科技新聞網The Register以「冷血」形容尤金，因為，他還會反過來要求原告賠償。

攻新興市場，營收增近3成

他的強硬，還顯示在堅持公司不上市。他說，他不喜歡對外解釋公司在做的事，特別是對董事會解釋科技，他玩笑的說：「我們有很多工程師，要是工程師來當董事會成員的話，我會很開心！」後來，當時的首席營運官和尤金前妻、共同創辦人娜塔莉（Natalya Kaspersky）相繼離職，他們在2012年告訴路透，對尤金決定不上市感到失望。

現在，他被美國封殺，他對我們說：「美國政府的訂單根本就是Nothing，幾乎是零！」還說，他從美國政府手上賺的錢只夠買幾台高級相機而已。

美國不埋單，他就進攻其他市場，去年，中東、土耳其、非洲等地銷售額成長27％。

過去3年，卡巴斯基每年營收成長率皆有個位數增長，去年營收為7億2千6百萬美元。一位資深業界人士直言：「（卡巴斯基）3千多個人做到7百多million dollars （百萬美元）算不錯，是有利潤的，所以他不必上市。」

尤金看來很堅硬，讓我們忍不住再問，2011年，他兒子曾遭綁架，難道沒有讓他對人生價值與事業改觀？他只回我們一句話：「都沒變。」

我們不滿意，還想追問，下一刻，他卻已輕描淡寫轉移話題，還不忘拋出一句話糾正我們，他說，卡巴斯基絕不是露營車，「我們是法拉利！」

※本文刊登於《商業周刊》1641期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

郭台銘為什麼要選總統？比較韓國瑜跟川普，分析郭董競選背後的優勢與問題

「我可以沒有錢，卻不能沒有尊嚴」你可能不知道的現實是：沒有錢，拿什麼保護尊嚴？

30歲是決定人生貧富的關鍵時刻！搞錯兩個理財順序，注定一生窮忙又負債

拒領千萬主持費、靠版稅賺破億！吳淡如給年輕人的求職啟示：面對厭倦的工作，你有2個選擇

台灣大腸癌發生率已經是世界第一！胃腸肝膽科醫師：早餐我絕不吃的4種食物

分享

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

富士康依賴症，讓對岸對他又愛又怕 郭台銘難切割的「中國結」：86％淨資產重壓

2019-04-26 12:09

全家會長潘進丁談零售未來式：店面越亂為何越賺？

2019-04-26 15:18

一扇門穿越百年 名匠重新打造手工磁磚畫

2019-04-26 13:22

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:08

職人帶路 探訪酒米之鄉尋味新潟

2019-04-12 10:49

名與利背後…摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 09:56

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 09:46

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-03 15:36

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-03 15:18

喝一杯蒸餾果釀 揭秘白蘭地

2019-04-03 15:10

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:00

談台灣3難題… 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 09:57

用iPair、甜甜圈快襲20國…台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 09:54

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 09:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

布根地運河 我在酒鄉 有一艘私人遊艇

2019-03-08 09:46

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:40

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:36

台灣團購始祖熬過裁員200人風暴 他變新光三越App推手

2019-03-08 09:31

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top