他破解伊朗核電駭客、最早預告網路戰爭 被川普封殺的防毒狂人-卡巴斯基CEO專訪

【文●李玟儀】

卡巴斯基用戶數達4億

根據《經濟學人》所述，俄羅斯有3大名產，在伏特加、AK-47步槍之後，第3個，就是卡巴斯基防毒軟體。

它的創辦人：尤金．卡巴斯基（Eugene Kaspersky），是俄國最有錢的男人之一，身價高達13億美元。

但，他也是讓川普與美國很敏感的病毒軟體專家。2017年底，美國總統川普簽署法案，禁止美政府單位使用俄國卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的防毒軟體，因為美方擔憂，卡巴斯基可能與俄國政府有連結。

川普的警戒，來自卡巴斯基在全球有4億用戶，連美國的一些政府單位，都是用其軟體去防衛病毒入侵，但這形同於，它已深入到這些政府與企業的系統內。

4月17日，商周專訪尤金，試圖理解一個俄國人，如何走至今日？

卡巴斯基實驗室CEO，尤金．卡巴斯基(攝影者．程思迪) 分享 facebook

抓病毒成癮，揭美國使壞

「我們就像是搜救隊，全球搜救隊！」尤金自述，如同有人喜歡蒐集蝴蝶標本，他就喜歡用科技蒐集病毒。

「對尤金來說，（抓病毒）是一種成癮，」尤金的朋友在接受《連線》雜誌訪問時說，當一個新的病毒出現時，尤金就會「在電腦前一連坐20小時。」1997年，他創立卡巴斯基實驗室，全職鑽研病毒。

一位台灣駭客形容，如果趨勢科技是資安界的豐田（Toyota），以企業管理與大眾化產品為主，卡巴斯基就是露營車，特別專門於偵測分析領域，「卡巴斯基在整個業界的調性就是，技術非常刁鑽、深入，然後有非常強大分析能力的駭客（團隊）。」

以2010年的伊朗駭客戰爭為例，卡巴斯基實驗室辨識出，惡意程式震網（Stuxnet）的目標是伊朗核電設施，這個程式延遲了該國核電發展。他們破解後直指，此程式只可能是由政府支持。其後《連線》雜誌披露，這款程式是美國國安局與以色列合作開發。

「你想，如果是美國公司分析出來，他也不敢報告，」一位台灣知名駭客說，俄國公司和其他國家的連結較弱，「它（卡巴斯基）比較敢講！」

那一役，讓尤金對世界預告新時代來臨了，「2000年代是網路犯罪者的年代，現在是網路戰爭和恐怖攻擊的新時代。」

最令尤金印象深刻的，則是2015年對抗一個叫Carbanak的惡意程式，駭客在銀行系統中植入後門，從世界各地盜取了約10億美元。尤金說Carbanak是他們處理過最複雜的惡意程式之一，甚至還和網路警察聯手調查此案，揪出這個跨國駭客集團。

他愛挑難的病毒下手，「一開始就做最難的，所以我們可以把其他簡單的（惡意攻擊）都涵蓋到。」

尤金挑難的下手的性格，反映在人生，他熱愛登火山、穿越極地、賽車等運動，「沒有比看到火山爆發更棒的事！」

卡巴斯基大中華區總經理鄭啟良形容：「尤金在技術上是有狂熱的。」他舉例，2008年尤金獨排眾議成立GReAT Team，集結多國菁英，因為他認為必須要有能力夠好的團隊，著重在鑽研長期策畫的攻擊。

當其他防毒公司常談「防禦」與「保護」等關鍵字時，尤金卻認為最好的防禦就是：攻擊。

比如，當專利流氓找上卡巴斯基，他從未妥協，會直接對這些人說：「我們法院見！」英國科技新聞網The Register以「冷血」形容尤金，因為，他還會反過來要求原告賠償。

攻新興市場，營收增近3成

他的強硬，還顯示在堅持公司不上市。他說，他不喜歡對外解釋公司在做的事，特別是對董事會解釋科技，他玩笑的說：「我們有很多工程師，要是工程師來當董事會成員的話，我會很開心！」後來，當時的首席營運官和尤金前妻、共同創辦人娜塔莉（Natalya Kaspersky）相繼離職，他們在2012年告訴路透，對尤金決定不上市感到失望。

現在，他被美國封殺，他對我們說：「美國政府的訂單根本就是Nothing，幾乎是零！」還說，他從美國政府手上賺的錢只夠買幾台高級相機而已。

美國不埋單，他就進攻其他市場，去年，中東、土耳其、非洲等地銷售額成長27％。

過去3年，卡巴斯基每年營收成長率皆有個位數增長，去年營收為7億2千6百萬美元。一位資深業界人士直言：「（卡巴斯基）3千多個人做到7百多million dollars （百萬美元）算不錯，是有利潤的，所以他不必上市。」

尤金看來很堅硬，讓我們忍不住再問，2011年，他兒子曾遭綁架，難道沒有讓他對人生價值與事業改觀？他只回我們一句話：「都沒變。」

我們不滿意，還想追問，下一刻，他卻已輕描淡寫轉移話題，還不忘拋出一句話糾正我們，他說，卡巴斯基絕不是露營車，「我們是法拉利！」

※本文刊登於《商業周刊》1641期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

郭台銘為什麼要選總統？比較韓國瑜跟川普，分析郭董競選背後的優勢與問題

「我可以沒有錢，卻不能沒有尊嚴」你可能不知道的現實是：沒有錢，拿什麼保護尊嚴？

30歲是決定人生貧富的關鍵時刻！搞錯兩個理財順序，注定一生窮忙又負債

拒領千萬主持費、靠版稅賺破億！吳淡如給年輕人的求職啟示：面對厭倦的工作，你有2個選擇

台灣大腸癌發生率已經是世界第一！胃腸肝膽科醫師：早餐我絕不吃的4種食物