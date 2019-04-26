一扇門穿越百年 名匠重新打造手工磁磚畫

【文●張智強】

現代不少豪宅或旅店崇尚仿古風格，想盡辦法「回到過去」。要營造出獨具特色的旅館，最好的方式就是從擁有上百年歲月的古蹟下手，將曾經風光的老屋建築做專業修復，重現其風華美麗，並賦予現代旅人所習以為常的舒適便利。

名匠重新打造手工磁磚畫，讓空間顯得氣質非凡，充滿地中海風情。(攝影者．張智強) 分享 facebook

熱那亞．執政官宮

入住世界文化遺產之街

義大利北部大城熱那亞（Genova）有一條建於1550年的加里波地街（Via Garibaldi），據說曾耗費3百多年進行修建，雖然只是短短250公尺的街道，卻經歷過熱那亞最輝煌的時光，2006年還被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

這條街，曾是宮殿與名門貴族群居的精華地段，出自名建築師手筆的豪宅林立、百家爭豔，巴洛克風的雕梁畫棟、精美壁畫和大理石階梯，整條街道簡直就是一個巨型藝術博物館；雖不免斑駁，但仍可感受到曾領一時風騷的繁榮景象。

光是走馬看花不夠過癮，入住其中那又是更強烈的感官享受。執政官宮大約建於1563到1569年之間，旅店內有許多知名的巴洛克畫家貝爾納多．斯特羅齊（Bernardo Strozzi）的創作，當應該被小心蒐藏於藝術博物館的畫作，卻親密的躍然眼前時，更令人加倍震撼。生於熱那亞的貝爾納多想必對此地充滿感情，執政官宮的公共空間裡，還遺留了幾面他碩果僅存的濕壁畫（Fresco），非常稀有也珍貴非凡。

我入住房間（甚至可說是宅邸）的窗戶高大極了，讓人心生敬畏，史詩場景般的壁畫，就這樣無隔閡的成了獨一無二的裝潢。

里斯本．貝爾蒙特

大航海時代的藍白旅店

德國導演文．溫德斯（Wim Wenders）以電影《里斯本的故事》拍出了錄音師追尋那城鎮內涵與聲音的故事，而我則是為了追尋這部電影而去。

貝爾蒙特位於葡萄牙共和國首都里斯本（Lisbon）一處山丘頂端，原是15世紀時由貴族居住的華美宮殿，5百多年之後雖成廢墟，但仍坐鎮阿爾法瑪（Alfama）舊城區正中心，成為城市中最古老的建築之一。法國生態學家弗雷德里克・科斯特斯（Fredric Coustols）買下此處後，視為自家祖宅般花費6年時間細細修復，購買同時期的骨董裝飾，甚至請來大師手工一片片安裝近4千片葡萄牙藍白磁磚畫（Azulejo），重現大航海時代風姿。若不是鍾愛至極，不會下此功夫。

早餐簡直是一場盛宴，服務生準時而一絲不苟的將美食、器皿和白酒擺放於桌檯，如此展開一天簡直奢華極了。用過餐後，我就迫不及待登上頂樓，此處可以瞭望整座里斯本城的全貌，如詩如畫也如歌，聖母合唱團悠揚空靈的演奏樂曲，若有似無的繚繞飄散，眼前是一片地中海的平靜蔚藍與古城紅磚瓦相互輝映，我也不自覺哼起曲來，還未飲便已醺醺然。

哈瓦那．聖伊莎貝爾

重溫50年代夢幻寫實

古巴開放後，到那裡旅行的人總是抱著懷舊心態，那暫停於5、60年代的輝煌歲月，仍活生生被保存著，如歷史電影場景，既是現實又感虛幻，尤其，是在首都哈瓦那。

奶油而鮮豔的美式骨董車仍完好的奔馳路間，色彩強烈但已顯斑駁的建築物們依舊風情萬種，舊城區鋪滿鵝卵石的街道歷經滄桑卻更具味道，行走其中彷彿觀看一場老電影，直到手中的手機響起才驚覺這還是21世紀，而資本主義正逐漸侵入。

聖伊莎貝爾建築本身在18世紀已經完成，1867年成為旅店，至今已經152年了，1997年又重新擴建翻修，由哈瓦那歷史城市辦公廳透過哈巴瓜內斯（Habaguanex）公司經營，所有利潤都用來投資歷史中心的再造工作。前美國總統卡特到訪時也入住其中，可以想見它的重要性。

它的地點非常方便，離市中心很近，面對著城市最早最美的阿瑪斯廣場（Plaza de Armas），到古巴自然歷史博物館（National Museum of Natural History）、海事博物館（Maritime Museum）都只有數步之遙，是孕育哈瓦那文化的起源地。

我的建議是一定要選擇有陽台的角落套房，可以舒舒服服的倚靠在蔚藍色的窗欄上，探望周遭人文景色，感覺就像當地人一樣，以親近而又帶點距離的角度，觀賞城市中移動的常民生活，見證時光斷層中的不變與變。

※本文刊登於《商業周刊》1641期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

郭台銘為什麼要選總統？比較韓國瑜跟川普，分析郭董競選背後的優勢與問題

「我可以沒有錢，卻不能沒有尊嚴」你可能不知道的現實是：沒有錢，拿什麼保護尊嚴？

30歲是決定人生貧富的關鍵時刻！搞錯兩個理財順序，注定一生窮忙又負債

拒領千萬主持費、靠版稅賺破億！吳淡如給年輕人的求職啟示：面對厭倦的工作，你有2個選擇

台灣大腸癌發生率已經是世界第一！胃腸肝膽科醫師：早餐我絕不吃的4種食物