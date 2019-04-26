親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

米店老闆遭陌生男子持刀捅腹 傷口深達7公分送醫急救

家庭月入15萬在中南部算什麼咖？ 網：呼風喚雨、跟神一樣

一扇門穿越百年 名匠重新打造手工磁磚畫

2019-04-26 13:22商業周刊

【文●張智強】

現代不少豪宅或旅店崇尚仿古風格，想盡辦法「回到過去」。要營造出獨具特色的旅館，最好的方式就是從擁有上百年歲月的古蹟下手，將曾經風光的老屋建築做專業修復，重現其風華美麗，並賦予現代旅人所習以為常的舒適便利。

名匠重新打造手工磁磚畫，讓空間顯得氣質非凡，充滿地中海風情。(攝影者．張智強)
名匠重新打造手工磁磚畫，讓空間顯得氣質非凡，充滿地中海風情。(攝影者．張智強)
分享

熱那亞．執政官宮

入住世界文化遺產之街

義大利北部大城熱那亞（Genova）有一條建於1550年的加里波地街（Via Garibaldi），據說曾耗費3百多年進行修建，雖然只是短短250公尺的街道，卻經歷過熱那亞最輝煌的時光，2006年還被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

這條街，曾是宮殿與名門貴族群居的精華地段，出自名建築師手筆的豪宅林立、百家爭豔，巴洛克風的雕梁畫棟、精美壁畫和大理石階梯，整條街道簡直就是一個巨型藝術博物館；雖不免斑駁，但仍可感受到曾領一時風騷的繁榮景象。

光是走馬看花不夠過癮，入住其中那又是更強烈的感官享受。執政官宮大約建於1563到1569年之間，旅店內有許多知名的巴洛克畫家貝爾納多．斯特羅齊（Bernardo Strozzi）的創作，當應該被小心蒐藏於藝術博物館的畫作，卻親密的躍然眼前時，更令人加倍震撼。生於熱那亞的貝爾納多想必對此地充滿感情，執政官宮的公共空間裡，還遺留了幾面他碩果僅存的濕壁畫（Fresco），非常稀有也珍貴非凡。

我入住房間（甚至可說是宅邸）的窗戶高大極了，讓人心生敬畏，史詩場景般的壁畫，就這樣無隔閡的成了獨一無二的裝潢。

里斯本．貝爾蒙特

大航海時代的藍白旅店

德國導演文．溫德斯（Wim Wenders）以電影《里斯本的故事》拍出了錄音師追尋那城鎮內涵與聲音的故事，而我則是為了追尋這部電影而去。

貝爾蒙特位於葡萄牙共和國首都里斯本（Lisbon）一處山丘頂端，原是15世紀時由貴族居住的華美宮殿，5百多年之後雖成廢墟，但仍坐鎮阿爾法瑪（Alfama）舊城區正中心，成為城市中最古老的建築之一。法國生態學家弗雷德里克・科斯特斯（Fredric Coustols）買下此處後，視為自家祖宅般花費6年時間細細修復，購買同時期的骨董裝飾，甚至請來大師手工一片片安裝近4千片葡萄牙藍白磁磚畫（Azulejo），重現大航海時代風姿。若不是鍾愛至極，不會下此功夫。

早餐簡直是一場盛宴，服務生準時而一絲不苟的將美食、器皿和白酒擺放於桌檯，如此展開一天簡直奢華極了。用過餐後，我就迫不及待登上頂樓，此處可以瞭望整座里斯本城的全貌，如詩如畫也如歌，聖母合唱團悠揚空靈的演奏樂曲，若有似無的繚繞飄散，眼前是一片地中海的平靜蔚藍與古城紅磚瓦相互輝映，我也不自覺哼起曲來，還未飲便已醺醺然。

哈瓦那．聖伊莎貝爾

重溫50年代夢幻寫實

古巴開放後，到那裡旅行的人總是抱著懷舊心態，那暫停於5、60年代的輝煌歲月，仍活生生被保存著，如歷史電影場景，既是現實又感虛幻，尤其，是在首都哈瓦那。

奶油而鮮豔的美式骨董車仍完好的奔馳路間，色彩強烈但已顯斑駁的建築物們依舊風情萬種，舊城區鋪滿鵝卵石的街道歷經滄桑卻更具味道，行走其中彷彿觀看一場老電影，直到手中的手機響起才驚覺這還是21世紀，而資本主義正逐漸侵入。

聖伊莎貝爾建築本身在18世紀已經完成，1867年成為旅店，至今已經152年了，1997年又重新擴建翻修，由哈瓦那歷史城市辦公廳透過哈巴瓜內斯（Habaguanex）公司經營，所有利潤都用來投資歷史中心的再造工作。前美國總統卡特到訪時也入住其中，可以想見它的重要性。

它的地點非常方便，離市中心很近，面對著城市最早最美的阿瑪斯廣場（Plaza de Armas），到古巴自然歷史博物館（National Museum of Natural History）、海事博物館（Maritime Museum）都只有數步之遙，是孕育哈瓦那文化的起源地。

我的建議是一定要選擇有陽台的角落套房，可以舒舒服服的倚靠在蔚藍色的窗欄上，探望周遭人文景色，感覺就像當地人一樣，以親近而又帶點距離的角度，觀賞城市中移動的常民生活，見證時光斷層中的不變與變。

※本文刊登於《商業周刊》1641期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

郭台銘為什麼要選總統？比較韓國瑜跟川普，分析郭董競選背後的優勢與問題

「我可以沒有錢，卻不能沒有尊嚴」你可能不知道的現實是：沒有錢，拿什麼保護尊嚴？

30歲是決定人生貧富的關鍵時刻！搞錯兩個理財順序，注定一生窮忙又負債

拒領千萬主持費、靠版稅賺破億！吳淡如給年輕人的求職啟示：面對厭倦的工作，你有2個選擇

台灣大腸癌發生率已經是世界第一！胃腸肝膽科醫師：早餐我絕不吃的4種食物

分享

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

富士康依賴症，讓對岸對他又愛又怕 郭台銘難切割的「中國結」：86％淨資產重壓

2019-04-26 12:09

全家會長潘進丁談零售未來式：店面越亂為何越賺？

2019-04-26 15:18

他破解伊朗核電駭客、最早預告網路戰爭 被川普封殺的防毒狂人-卡巴斯基CEO專訪

2019-04-26 14:22

區塊鏈不安全？機場安檢是求心安？ 傳奇密碼學大師專訪：別輕信物聯網

2019-04-12 16:08

職人帶路 探訪酒米之鄉尋味新潟

2019-04-12 10:49

名與利背後…摘星反而變難賺！米其林餐廳真的活得好嗎？

2019-04-12 09:56

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 09:46

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-03 15:36

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-03 15:18

喝一杯蒸餾果釀 揭秘白蘭地

2019-04-03 15:10

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:00

談台灣3難題… 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 09:57

用iPair、甜甜圈快襲20國…台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 09:54

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 09:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

布根地運河 我在酒鄉 有一艘私人遊艇

2019-03-08 09:46

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:40

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:36

台灣團購始祖熬過裁員200人風暴 他變新光三越App推手

2019-03-08 09:31

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top