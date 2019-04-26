富士康依賴症，讓對岸對他又愛又怕 郭台銘難切割的「中國結」：86％淨資產重壓

【文●蔡靚萱】

他是中國最大出口商、最大民營企業集團、最大的工業用地使用者，也是最大的民營製造業雇主。鴻海／富士康集團董事長郭台銘，他需要中國，中國也需要他。

若沒仔細爬梳過資料，大部分人恐怕都沒聽過這「4個最大」，中國與富士康間的牽絆依賴，竟是如此之深！

中國官媒對郭台銘選總統冷處理，央視只在非黃金時段的晚間新聞中略微提及。(攝影者．陳宗怡) 分享 facebook

中國工業地，它租最多！

租逾9千公頃，相當14個竹科

從1988年在深圳投資建廠、首度建立中國生產基地，富士康從深圳走往江蘇昆山、接著到山西晉城與太原、山東煙台、天津與河北廊坊，西進四川成都，接著在河南鄭州布建iPhone生產線，現在更將觸角伸向各省的2、3線城市。

鴻海申報的赴大陸投資資訊顯示，去年底被投資公司帳面價值合計達1兆1千4百50億元，是總匯出金額的5倍多，顯示在大陸經營得不錯。驚人的是，換算高達鴻海淨資產的86％。

根據中國媒體《時代財經》統計，截至去年5月，富士康已在中國28個城市建有47個廠區，總占地面積達9,259公頃。這已是中國單一民企集團所租用的最大工業用地（編按：中國土地皆為國有）。換算等於新竹科學園區的14倍大。

去年富士康慶祝赴中國設廠30週年慶時，郭台銘特別亮出2000年，時任福建省省長的習近平到深圳龍華園區考察，及2009年習近平仍擔任國家副主席時，到富士康太原園區參觀的照片。

他，始終被當「外人」

習叫他老友，卻扶植其陸企死敵

《日經亞洲評論》報導，習近平在2013年會見當時國民黨主席連戰所帶領的企業團時，再度與郭台銘見面，親暱的稱他為「我的老友」。但這卻也凸顯，習近平擔任國家主席後，沒再到訪過富士康。富士康終究是外資，而非中國在地企業，習近平找民企談話，不會找他；出國訪問找企業家同行，不會找他。富士康在中國的優異成績單，也不會有官媒協助宣傳。

這種不是「親生」的，卻又少不了富士康的矛盾，衍生的兩大事件，是郭董在中國的痛。

一是比亞迪竊取商業機密。富士康發現，2003年起陸續有4百多名手機代工部門的幹部跳槽比亞迪，盜取了上萬份商業機密文件，同期間，比亞迪手機製造業務爆發性成長。富士康於2006年正式告上法院後，原本被郭董以為十拿九穩的官司，最後卻只有少數幾名比亞迪員工被判有罪，比亞迪創辦人王傳福全身而退。而王傳福已成了習近平3年多前訪問英國時，指定陪同的企業家。

2010年富士康爆發員工連12跳的自殺事件，由於密集發生得太不尋常、且中國罕見以高密度全國性宣傳手法聲討，一度傳出富士康被中國政府高層鎖定整治。當年鴻海股東會一反過去不讓記者入場的態度，全面開放進場，鮮少批評中國的郭台銘，罕見揚言要從中國撤資，說正在找地點把部分生產線搬回台灣，用機器全自動化生產。

中國有最鮮美的胡蘿蔔，卻也有不測風雲的棒子。郭董的體會，只會比其他台商更深，而不是更淺。

鴻海到全中國10多個省與直轄市設廠，其實也讓各地方政府又愛又怕。

中國省府開始「戒富士康」

iPhone出貨下滑，衝擊就業、財政

由於富士康設廠不只保證帶來就業機會、消費商機，也肯定能成為當地繳稅、進出口大戶，吸引各省爭相向富士康招商。在郭台銘刻意操縱競爭心理與談判講價下，最後往往祭出超優惠條件，被中國媒體戲稱為「富士康模式」。

其中以河南省最為典型。根據《紐約時報》報導，富士康鄭州廠區設立之始，河南省為富士康提供了超過15億美元資金，蓋工廠、員工宿舍，還鋪路、建發電廠。一般外商投資可享受「兩免三減半」優惠（獲利首2年免稅、後3年稅率減半），鄭州政府則給了五免五減半優惠，並降低富士康為員工繳納的社會保險和其他費用，這些優惠1年高達1億美元。

富士康在此設立iPhone組裝工廠，果然為河南帶來龐大出口量，最高峰是2015年就占了河南省進出口比重的67.5％。然而，當富士康設廠就等於帶來造鎮效果時，規模大本身就成了問題。隨著iPhone出貨量下滑，讓河南嘗到過度仰賴單一企業的教訓，改為積極尋求「非富士康」企業進駐。這類「富士康依賴症」，在中西部省分尤為常見。

這套操縱比價策略也被郭用於向中、美講價。2017年4月下旬他才進到白宮與美國總統川普會談，不到兩週，中國總理李克強殺到鄭州富士康廠區「固樁」，要郭董將更多高端研發和產業鏈留下來。

想選總統卻有共黨員工

如何利益迴避、財產信託，是大工程

郭台銘在與中國高層若即若離的關係中，如今增添了參選台灣總統的變化。與美國的關係，則綑綁了威斯康辛州建廠延宕如何解套的難題。

根據新華社報導，富士康集團的第一個共產黨黨委（基層委員會）早在2001年就成立，截至2017年9月為止黨員達3萬多人。這規模已在民企中數一數二。如果郭董真的獲國民黨提名、明年1月真的當選，將面臨此種尷尬：

台灣總統創辦的企業裡，有3萬名共產黨員。

在此之前，這位拿下中國「4個最大」的台企老闆，要選台灣總統，如何做好利益迴避與財產信託？如何說服選民？將是浩大工程。

※本文刊登於《商業周刊》1641期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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