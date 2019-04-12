親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔…

南韓江原道大火一發不可收拾 「史上最惡山火」為何失控？

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 09:46商業周刊

【文●王姿琳】

臺銀備抵呆帳提列2018年較前年增加4.6倍

全台灣最大的銀行，最近狀況很多！

近來大同集團財務危機連環爆，二度主辦其聯貸案的臺銀成最大苦主。據統計，臺銀對大同集團的債權超過80億元，光是即將下市的華映與綠能2間公司，就占約38％。

臺銀14個月提列逾百億元備抵呆帳，遭獨董、立委質疑授信品質下降。(來源．本刊資料...
臺銀14個月提列逾百億元備抵呆帳，遭獨董、立委質疑授信品質下降。(來源．本刊資料)
分享

備抵呆帳數字前後不一

被質疑為預算達標拉低獲利

一波未平，一波又起。3月30日，臺灣金控獨立董事陳錦稷在個人臉書上公開質疑：臺銀的備抵呆帳數字，竟從2017年的16億元大幅度跳升至去年的73億元，管理層不僅解釋不清，甚至想透過董事會強行通過財報。

所謂備抵呆帳，就是銀行在面對放款時，評估可能拿不回來的款項，而提列對應的呆帳金額。對銀行來說，備呆提得多，當年度獲利會減少，但若呆帳真的發生，就能用該筆金額直接回沖。

以往，銀行提列備呆採「最低限度」制，去年首度導入國際會計準則九號公報（IFRS9）後，須取金額「高」者計算，因此，各銀行提列金額都比過去高，像土地銀行，備呆就從近6億元增加至34億元。

這次讓陳錦稷最反彈的，不是臺銀提出更高的備呆數字，而是臺銀總經理邱月琴呈報的數字前後不一，原稱含華映授信餘額22億元在內，共提列73億元。但調查後發現，該筆22億元並未包含在內。甚至，1名臺銀前高層直言，臺銀內部為了「湊」出73億元數字，還想找其他客戶授信案件充數，「拿好客戶來湊，很危險，做法也不對啦！經營團隊弄了1禮拜也講不清楚！」

臺銀雖非上市櫃公司，但它屬於政府百分之百持有的銀行，按理來說，全民都是臺銀的股東。儘管它背負政策使命，與民營銀行追求獲利的表現無法相比，但若與公股比較，做為經營績效指標的資產報酬率（ROA），臺銀近5年幾乎持平，在八大公股敬陪末座。

這次，臺銀一舉將備抵呆帳覆蓋率拉高至715％。備抵呆帳覆蓋率的算法是，用備呆金額除以逾期放款餘額，數字越高，代表承受呆帳的能力越強，今年前2月，全體國銀的平均為553％。

陳錦稷會質疑臺銀財務數字操作並非沒道理。曾任公股行庫獨董的政大金融系兼任教授朱浩民就指出，泛公股行庫每年都有預算目標，一旦達標，就可領到績效獎金。通常在盈餘狀況佳的時候，即便沒有預期呆帳發生，也會額外提列備呆金額，避免隔年度預算被拉得太高，反而達標不易。

中華獨立董事協會副理事長、實踐大學財金系講座教授沈中華強調，長遠來看，提列呆帳，雖然是提升資產品質，對債權人（編按：指銀行客戶、買銀行發行債券者）有所保障，但若從一般公司來看，就會減損當年度獲利，財報也無法允當表達公司經營能力，「就是欺騙股東！你怎麼知道股東同意（經理人）挪移呢？」

總稽核2年換5人

被質疑人事更換太頻繁

3年前，臺銀董事長呂桔誠執掌兵符後，臺銀經營階層，僅去年8月因前任總經理魏江霖屆齡退休，而由最資深的副總經理邱月琴內升為總經理，整體而言變動不大。唯獨管理內控的總稽核人選，從2017年5月到2019年3月，短短2年內，連同金控、銀行在內，總稽核就換了5個人次，更換速度之頻繁，也讓陳錦稷提出警示。

獨董陳錦稷自2016年8月31日起就擔任臺灣金控的獨董，他是總統蔡英文英國倫敦政經學院的學弟，也是重要財經幕僚。過去2年，他對臺銀的財報都沒有異議，今年卻緊咬不放。

類似的案例，也發生在2016年8月中。時任富邦金獨董的他，就在董事會上放炮，抨擊負責旅館業務的富邦旅館管理顧問公司，明明是富邦蔡家的私人公司，興建飯店的土地卻從富邦人壽取得，「擺明吃豆腐，」陳錦稷說，強調若要拿人壽土地蓋旅館，也應照程序標租，不能損及股東利益。

當時，富邦對此事澄清是有誤會，但臺銀對這次獨董的質疑，只表示：「已虛心檢討改進。」面對商周詢問提列方式與過去差異為何，是否逐案檢討等問題，都未回應。

2年前，永豐金內部有吹哨者出來揭弊，此次則是銀行界首度由獨董針對公司經營層發難。臺銀目前看來雖不是重大弊案，但獨董用最高規格去檢視，並無不妥，起碼他的糾舉，讓大家看到，面對監督，臺銀管理層竟是以這樣的態度面對。台灣最大的銀行，螺絲真的鬆了！

※本文刊登於《商業周刊》1639期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

少了店員成本，小七無人店業績還比實體店差...4點看懂為何追求「無人」經營，竟成最大敗因

在英國工作7點前下班、半年調薪5-10%...為什麼這位台灣工程師還是發誓一定要回台灣？

為什麼高鐵女服務員都綁「高馬尾」？形象管理專家分享：3個害你形象被扣分的髮型地雷

減肥一定要先減壓！前台大醫師：從85到65公斤，我這樣突破3個減肥瓶頸

分享

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

客人多了成本漲更兇！摘星反而變難賺？米其林餐廳週年追蹤

2019-04-12 09:56

信實保全4千人軍團 掃廁所掃到登興櫃！

2019-04-03 15:36

嘉隆逆勢拿6成市占 吊扇王體貼水電師傅的「不效率成長術」

2019-04-03 15:18

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02

喝一杯蒸餾果釀 揭秘白蘭地

2019-04-03 15:10

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:00

談台灣3難題… 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 09:57

用iPair、甜甜圈快襲20國…台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 09:54

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 09:36

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

布根地運河 我在酒鄉 有一艘私人遊艇

2019-03-08 09:46

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:40

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:36

台灣團購始祖熬過裁員200人風暴 他變新光三越App推手

2019-03-08 09:31

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:42

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:39

農曆春節惜福料理 五色搭配 五柳枝

2019-02-01 13:31

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 13:30

殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者

2019-02-01 13:27

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top