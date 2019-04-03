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廢墟少年：高風險家庭少年的一場生存之戰

龍頭市值1週蒸發345億 為何只是動盪開端？

2019-04-03 15:02商業周刊

台灣人薪資裡有一半以上是儲蓄和投資，而不是買純保障型保單，這股推力讓保險業轉型不...
台灣人薪資裡有一半以上是儲蓄和投資，而不是買純保障型保單，這股推力讓保險業轉型不易。(攝影者．楊文財)
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【文．馬自明】

美國壽險新契約保障額度是台灣的7.38倍

從去年到今年第1季，台灣壽險公司的損益，比坐雲霄飛車還刺激。去年因股、債、匯市震盪，到12月底整體壽險業「淨值」損失及「攤銷後成本（AC）」項下未實現損失高達新台幣7381億元，相當於高鐵造價的1.6倍，史上最慘。

但到今年初股市反彈，3月底，國泰、新光、中壽等壽險公司又指出，帳上的未實現「損失」，又逐步轉成未實現「獲利」。

7千億元上下的震撼教育，嚇壞保戶，也嚇壞股東。台灣主要壽險公司，因去年匯損緣故，今年多發不出現金股利，股價跟著下跌。單以壽險龍頭國泰金為例，自3月21日至3月28日，市值就蒸發345億元。

但，你以為壽險風波暫告段落了嗎？其實藏在台灣壽險公司背後，是難以解決的3大關鍵困局，保戶恐怕再也沒有高利率的「超殺保單」可買，股東也不能再誤將壽險股視為「高成長股」。

困局一》新會計準則上路

賠錢賣高利率保單時代結束

第一個困局，是號稱「魔王級」的新國際會計準則IFRS17。「連資深會計師都覺得難懂！」安侯建業執業會計師鍾丹丹表示，該會計準則複雜度高，其中最重要的改變之一，就是保險業「損失要馬上認，利益要分年攤」。

簡單來說，現行的會計制度，保險公司向保戶收到錢，就視為收入，只須提存準備金；但新的會計制度，保險公司必須檢視每一筆保單的賺賠，賠錢要立刻列入虧損，賺錢則主要按照保險期間，分年認列。

所以，保險公司因擔心財報難看，將不願意再賣賠錢保單，「超殺保單」將可能銷聲匿跡，想買都買不到；而獲利也因切割成數年認列，難以出現爆發性成長。

新會計準則已成為全球各保險公司的頭號麻煩，而且避無可避。

韓國為降低新會計準則衝擊，預計增資逾新台幣1兆元，相當於台灣一整年保費收入的逾3分之1。此新會計準則台灣將在6年後上路，不到4年內要全部就緒，各保險公司都如臨大敵。

困局二》金管會出手

靠外幣保單衝業績成效有限

為在新會計準則上路前搶市占率，又為避免匯損壓力，保險業者想出兩全其美的招數：從去年底到今年初，各家業者紛紛調高部分美元保單宣告利率，達到4％甚至以上，以高利率吸引保戶進場。

投資基本定律是：高風險，才有高報酬（高利率），但美國10年期公債殖利率只有2.4％左右，保險公司若不「涉險」，投資較高風險的商品，則做不到承諾保戶的4％利率。

因此，金管會主委顧立雄直呼「誇張」，直言宣告利率太高，要求各保險業者提出說明。

但壽險業主管嘀咕，金管會管太多！根據《保險業辦理國外投資管理辦法》，保險業可投資「BBB＋」等級以上的債券，符合條件的保險業甚至可投資「BBB-」或「BB+」的債券，目前美國BBB級債券殖利率為4％。

「台灣的確找不到4％的商品可以投資，但國外有！」壽險業主管指出。而且，如果美國債券市場是大海，台灣就是小水坑，規模不到美國的130分之1，10年期公債殖利率也只有3分之1。

因此，台灣保險業一窩蜂把錢放到國外，比率高達保費收入的近7成，目的就是賺取較高的報酬率，以及更好的流動性。

為何鄰近台灣的韓國保險業，海外投資比只有8.3％？國泰金總經理李長庚對外解釋，韓國不但10年期政府公債殖利率比台灣高出1.5％至3.8％，且規模是台灣的6倍，但韓國保費收入卻比台灣低，韓國保險業不必到海外冒險，43％的保費都投入政府公債。

他認為，台灣保險業到海外投資，創造報酬率，帶回給台灣保戶，「海外投資（的本事），台灣比韓國先進很多，」「錢放在銀行收益相對低，保險業透過海外投資拉高收益（編按：台灣的銀行1年期定存利率僅約1％，但美國1年期公債殖利率為2.4％）。」

但台灣保險業者去年踢到了大鐵板，主因是前進海外投資的保單，大多是新台幣保單，也就是把新台幣換成外幣，再投資外幣商品，不但可能產生匯兌損失，還要付出避險成本。

於是，保險業者才改走另一條路：直接賣外幣保單。外幣保單直接用外幣投資，不必再承擔匯率風險，因此各家皆把「衝刺外幣保單」當成今年業務重點。新光金副董事長李紀珠即表示，今年外幣保單的占比要再提高10個百分點。

然而，衝刺外幣保單最佳方式，就是提高宣告利率，喊得越高，保戶就容易掏錢買，這又跟金管會的政策牴觸。

「我們是請保險業者說明，不是要處罰，」金管會保險局副局長張玉煇解釋。但在金管會明示、暗示下，壽險業的宣告利率只敢退、不敢進，中壽已在3月初調降宣告利率至4％以下。

如果宣告利率只降不升，保險業既因擔心避險成本及匯損，減緩銷售新台幣保單，也不容易衝刺外幣保單的市場，今年將業績難做。

困局三》國人觀念難改

偏好儲蓄險更勝保障型保單

「國泰人壽從2012年起，開始走保障型保單，放棄既有市占率，」李長庚在法說會上表示，事實上國壽也要求業務員，平均每月至少要賣出1張保障型保單；而李紀珠亦指出，台灣應借鏡日本，朝保障型保單轉型。

為什麼他們都想調整保單結構，轉以保障型保單為主？主打保障型保單的保德信人壽策略長邢益華指出，銷售儲蓄險的保險公司為了市場競爭，提高對客戶的回報利率，可能影響公司本身的獲利。

其次，儲蓄型商品的繳費年期和存續期間較短，當市場出現更高利率保單時，客戶可能在期滿領回，或甚至中途解約轉買其他公司保單，造成保險公司的保費收入不穩定。

不過，台灣人平均1年繳的保費高達新台幣15萬5千元，比美國高出約18％，但若以個人壽險新契約平均保額來看，美國卻是台灣的7倍以上，這是因為美國的保障型保單比率高於台灣。

保障型保單「叫好不叫座」，以國壽來看，2017年純保障型保費收入只有約90億元，是總保費收入的85分之1，但國壽創造的市占率，卻是保德信人壽的44倍。要改變台灣保險市場「重儲蓄、輕保障」的結構，是條遙遠的路。

「台灣保戶買保單不是為了保障，是為了理財，」保經公司高階主管直言。站在保險公司角度，1張儲蓄險1年繳數萬元，但保障型保單1年不過幾千元，前者對大型保險公司的市占率、收入貢獻，高於後者。

高飽和市場榨不出奶

將降業務佣金，甚至裁員

分析師常以「初年度保費收入」評量壽險公司的業務動能，如果保險公司賣較低利率的保障型保單，保費收入將降低，不易從高度飽和的台灣保險市場再「榨出牛奶來」，股價便往下降評。

在保戶需求及股價的考量下，多半保險業情願提供保戶更多高利率的儲蓄險，也難以銷售更多保障型保單，造成台灣民眾「保費繳很多，保額卻很低」的怪現象。

當新會計準則上路，金管會又嚴管保單利率，多數保險公司不易調整保單結構，3道難題圍堵，某保險經紀公司高階主管指出，保險業除非不在乎股價和獲利，否則為維持獲利，剩下「降低成本」一途：一是降低業務員的佣金，回饋給保戶，拉進更多保單；二是裁減業務員數量。但不論何種降低成本的方式，都非長久之計，長期困局難解。

※本文刊登於《商業周刊》1637期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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