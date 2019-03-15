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專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06商業周刊

【文●林洧楨】

8個螺絲，鬆開、更換、再鎖緊。這看似不起眼的鎖螺絲動作，究竟怎麼變出一個年營收達5億元的高成長企業？

蕭文龍（中）與大兒子蕭皕成（左），正透過將手中的自動夾模器結合電腦、自動搬運車等...
蕭文龍（中）與大兒子蕭皕成（左），正透過將手中的自動夾模器結合電腦、自動搬運車等，要槓桿出更大的模具自動倉儲商機。(攝影者．駱裕隆)
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位在彰化埔心鄉的一家機械廠，就是靠著將自動化的大趨勢，套進鎖螺絲這樣的小細節，研發出讓模具更換時間從4小時縮短到最快3分鐘的快速換模技術，讓鴻海、友達、海爾、格力、康佳等兩岸大廠都成為客戶。近年，它更搭上少量多樣化生產的工業4.0順風車，近7年營收成長5倍，成為兩岸快速換模系統的領頭廠。

它是富偉精機，操盤的靈魂人物，是今年64歲的總裁蕭文龍。

窮農戶創業，變兩岸換模王

蕭文龍自言，他的成功機會源自早年考進建大輪胎廠時的見識。窮農戶出身的他，靠著勤奮，從月薪7千元的技術員，一路晉升到操盤新生產線規畫、月薪4萬元的設計部經理，也因此有機會到日本等先進國家參展，看到全球汽車業最新的自動化技術。「各行各業都一樣，自動化是必然要走的路。」他在30年前得此體悟，決心創業。

當時，他看到塑膠射出成型廠的模具更換過程，因模具定位的精準度攸關產品良率，簡單的鬆開、鎖緊動作，全靠老師傅的手感，換一次模就要停機超過4小時。蕭文龍認定自己看到產業空白環節的機會，決定投入自動快速換模系統。

同在早年投入換模系統的百宏機械負責人陳錕淇指出，早期懂模具的，不懂自動化；懂自動化的，又不懂模具，而蕭文龍是學機械出身，又有輪胎自動化產線經驗，是市場罕見「兩者都懂」的換模專家。所以同樣價位，別人開發的系統頂多是手動定位的夾模器，他的產品只要一按鍵就能自動定位。更特別的是，當時市場訂單量有限，別人多是開店兼賣快速換模設備，但蕭文龍卻從一開始就做快速換模專門店。

跑得比趨勢快，卻連虧5年

對趨勢信心滿滿的他，遇上了「有觀念，卻沒有市場」的挫敗。他創業的80年代，台灣製造業景氣正好，大小工廠都忙著出貨，沒時間停下生產做升級，且當年人力成本相對低廉，加上單一產品大量生產，模具更換頻率相對有限，因此雖然他的自動化產品觀念被認同，卻苦等不到訂單。創業頭5年就連續虧損，嚇跑原始股東，陷入獨資苦撐的困境。

面對市場現實，蕭文龍只能勒緊褲帶，自己「白天跑業務，晚上想設計」，1個人當3個人用，公司維持不到10人的最精簡編制，勉強度日。但他仍相信自己看對了方向。

「他比別人專業，也比別人更堅持。」熟識蕭文龍的老友、機械公會名譽理事長徐秀滄說。

1％成本設備，幫台商西進

機械公會秘書長王正青回憶，蕭文龍當年唯一的策略就是教育顧客，把後來好不容易才掙來的百萬元盈餘，全花在參展、廣告宣傳。也因此，在1997年吸引到鴻海的技術人員注意，主動上門洽談合作。

那一年，亞洲金融風暴帶來景氣谷底，台商被迫大舉西進中國擴廠，成為富偉關鍵轉機。

同業分析，富偉的夾模器一組要價約20萬元，僅占總設備採購成本不到1％，卻能讓模具的換模定位從小時計變分鐘計，有用又不貴，是鴻海西進建廠時選上富偉成為配合廠的一大主因。

靠著鴻海大單的加持，富偉身價竄升，如今在沖床與塑膠射出兩大領域的台商圈，均取得過半市占率。

富偉第二代、總經理蕭皕成透露，他父親早就看到了傳統鐵工廠內「模具隨處堆放，等需要時再憑印象去找」的管理痛點，跨界參考零售業的無人店，發展模具自動倉儲管理。

延伸賣服務，大廠搶合作

但早年「跑在市場太前面」的痛苦經驗，讓蕭文龍不再躁進，維持著小而美、約1億元營收的規模，累積實力。直到2013年，德國提出工業4.0規畫，全球製造業少量多樣化生產趨勢明朗後，他才砸下約3年營收的投資額，在中國淮安擴廠，發展自動搬運車與自動模具倉儲，賣起一套要價5百萬元起跳的解決方案。

走進富偉工廠，我們看到建檔管理的龐大模具倉庫，透過自動搬運車的伸縮平台取出模具，運到生產線上後，只要一個按鍵，8組夾模器自動精準定位，最快3分鐘就完成，不需要任何一個人。這樣的效率，正合少量多樣化生產所需。目前已有格力、鴻海等兩岸財團在洽談引進此系統。

雖有兩岸合計上百件的專利技術，為富偉建立競爭門檻，不過富偉老客戶、協易機械董事長特助曾定宸提醒，快速換模市場已從藍海，變成「大家都知道」的紅海，在兩岸取得領先優勢的蕭文龍，下一步將面臨國際盃的挑戰。能否擺脫中國供應鏈，乃至德日大廠的追擊，考驗他的依然是，如何控好向前衝的速度。

※本文刊登於《商業周刊》1635期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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