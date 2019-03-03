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台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27商業周刊

英特爾這次為燈會派1組6到8人的團隊來台，但天空中的300台無人機，只需要1個人...
英特爾這次為燈會派1組6到8人的團隊來台，但天空中的300台無人機，只需要1個人用電腦操縱即可。(來源．屏東縣政府)
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【文●吳中傑】

今年台灣燈會在屏東舉辦，臉書上瘋傳的亮點，是半導體廠英特爾（Intel）設計的無人機秀。伴隨著音樂、燈光與水舞，3百架無人機在屏東大鵬灣的夜空上緩緩變換，排列出屏東、Taiwan字樣，及鵝鑾鼻燈塔與黑鮪魚等帶有在地特色的圖案。

促成此演出的，是屏東縣政府。縣府團隊去年在韓國平昌冬季奧運看到英特爾無人機秀後，主動接洽。過去，該公司只在美國足球超級盃、美國國際消費電子展（CES）等國際一線場合表演。這次燈會演出，是縣府從半年多前開始不斷來回溝通，並提供表演場地周遭環境、長期氣候監測等數據，才讓英特爾點頭。

英特爾一直以來雖強打「Intel Inside」品牌廣告，但從不做花俏的行銷。為什麼這幾年突然開始做起無人機表演，這跟賣晶片有什麼關聯？

沒跟上智慧型手機爆發潮

決心轉型，卻讓接班人跑光

幾百台無人機背後，其實是這個台灣電子業領頭大哥的轉型大計。

過去幾十年，英特爾就像電腦「中央處理器」（CPU）的代名詞，它更是台灣電子業的驅動者，宏碁、華碩的筆電不能沒有它，廣達、仁寶等電子五哥則仰賴英特爾發出的規格手冊，做為設計參考。

這個PC時代的巨人，卻在行動裝置失落了一整個世代。從2008年iPhone3推出、智慧型手機進入爆發期，到2016年為止，8年間，以智慧型手機處理器矽智財（IP）為主要產品的安謀（ARM）營收成長率是210％，同期間，英特爾的營收成長率卻只有58％。

英特爾決心轉型，全球裁員約11％、逾1萬2千名員工，要降低對PC業務的依賴。

2017年3月，英特爾市值甚至首度被台積電超越，讓出全球半導體業市值冠軍的寶座。

轉型時，它耗費極大資本，一個購併案，可以高過台積電一整年的資本支出。

英特爾花了新台幣約4710億元，收購自動駕駛解決方案商Mobileye，並入股地圖服務商Here，以快速補足在自駕車市場的缺口；它還用5143億元收購，可發展人工智慧的IC設計公司Altera，企圖在AI領域追趕輝達（Nvidia）。甚至光是在無人機領域，它也收購了超過5間公司。

過程中，英特爾也折損不少人才，外界調侃該公司接班人全不見了。

例如曾任英特爾總裁的詹姆士（Renee James），外界雖認為她是因未能當上執行長而求去，但她在一次訪談中澄清，自己是因不認同轉型方向而退休：「我真的對做無人機、或你每賣一個晶片只能得到12美元的小裝置生意沒興趣……，我更願意花時間專注於下一波大潮。」

重整後，股價漲7成

挑戰：提升新業務營收比率

雖然還不能斷言轉型成功，但資本市場已認可英特爾的努力。自2016年重整至今，該公司股價漲了約70％，勝過那斯達克大盤同期漲幅，如今也重新站回全球半導體企業市值第一的寶座。

無人機表演，就是英特爾轉型成績的軍力展示。每台不到3百公克的無人機，得裝有控制器、感測器和可呈現40億種光色組合的LED燈，並搭配演算法，才能讓機器在空中變換隊形與顏色，且即使在GPS訊號不良的室內場地，也能確保無人機不會擦撞、脫隊。

英特爾也從2017年9月開始和Google的自駕車計畫Waymo及BMW等企業合作。該公司甚至正研發能像直升機一樣在天空飛行的無人飛天車。

今日，英特爾非PC相關營收已占該公司整體營收48％，絕對金額逾1兆、是6年前的2.3倍。

目前出具英特爾分析報告的41間外資中，有36間將該公司評為持有或持有以上等級。但該公司非PC營收仍有逾8成來自資料中心業務，其自駕車、物聯網等新業務的營收比率提升，仍是後續挑戰。

過去，英特爾是台灣電子業的領頭大哥，該公司轉型後，目前在伺服器與資料中心領域仍高度倚賴台灣供應鏈，「台廠在這部分還是有約9成市占，」國際研調機構IDC資深分析師高振偉表示。特別是能切入伺服器整機、或自有品牌的業者，如廣達旗下雲達，毛利是筆電代工的2倍到3倍。

但在更新的無人機、無人車或智慧物聯網等領域，台灣供應鏈的面孔則開始改變，從過往的電子五哥變成工業電腦、網通廠。「人家（指英特爾）開始轉了，但（電子）五哥很多人還是沒跟上，」一位電子組裝廠的副總經理表示，當前科技業，數據為王，如果台廠再只以硬體為中心，將是死路。高振偉提醒，尤其智慧物聯網裝置的難度較低，中國業者緊追在後，台廠目前雖沒脫隊，但有壓力。

但願英特爾華麗轉身的同時，台灣電子業的轉型腳步也能跟上，在夜空中放出屬於自己的煙火。

※本文刊登於《商業周刊》1633期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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