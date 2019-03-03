親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18商業周刊

趙琍／現職：誠品畫廊執行總監／經歷： 永漢文化會場經理(攝影者．石吉弘)
趙琍／現職：誠品畫廊執行總監／經歷： 永漢文化會場經理(攝影者．石吉弘)
分享

【文字‧柯曉翔】

畫廊經理人是藝術家和收藏家之間的橋梁。他們擁有鷹眼挖掘藝術家與其作品，包裝、經營並推銷給收藏家。媒合兩者，做出價格判斷，完成藝術品交易，更重要的是立下藝廊價值與影響力。

「一位傑出的畫廊經理人擁有豐富的藝術知識與經驗，」台北當代藝術博覽會總監任天晉（Magnus Renfrew）說，「他深知如何傳遞藝術家的價值與特點，而非只是推銷物件。」透過3位畫廊經理人的故事，一窺她們如何與藝術家、收藏家打交道，建構藝術版圖。

台北當代藝術博覽會首日，南港展覽館人聲鼎沸。穿著一襲黑衣的誠品畫廊執行總監趙琍站在自家展位中心，環視全場，眼光銳利如鷹。

她擁有一雙藝術鷹眼。在徐冰、蔡國強與劉小東等中國天王級藝術家發跡之時，率先介紹給台灣藝術愛好者與收藏家。

2009年，誠品畫廊進軍瑞士巴塞爾藝術博覽會（Art Basel），成為首家參展的台灣畫廊。同年與台北市立美術館推出《蔡國強泡美術館》，總參觀人次超過22萬人，創下台灣當代藝術展覽史參觀人次新高。

獲信賴的作品守護者

如此風光的成績，讓人很難想像1992年趙琍到職時，誠品畫廊像座藝術冷宮，不登廣告、許多作品也不銷售，讓人以為是不賣畫的藝術中心。為了打破畫廊高冷姿態，她每天站在門口，跟顧客聊天。「她很勇於跳出框架，逆向思考。」曾和趙琍共事10年的前藝術公關金振寧說。

藝術家在哪，趙琍就往哪飛。1997年，她前往紐約拜訪藝術家司徒強，順道前往皇后美術館觀賞蔡國強的展覽。刻意避開藝術家，一切端看作品。結果一看震撼，火藥爆破藝術充滿氣魄，對趙琍來說是全新藝術體驗。參觀尾聲她撞見蔡國強，當晚立刻開口邀約，一拍即合，開啟長達21年的代理合作關係。

「趙琍很果斷、tough（堅韌），非常有力度。」藝術家劉小東表示。2004年劉小東在金門南山陣地創作〈戰地寫生——新十八羅漢像〉，共寫生18名軍人。他認為將作品拆開銷售對畫廊壓力不會那麼大。「你放心，完整一組，我來處理。」趙琍有自信的對劉小東說。得知西安藍碼克裝修集團董事長淡勃對畫作有興趣，趙琍飛至北京與藏家交流，也觀察藏家企業經營狀況，確認不會任意炒作，讓劉小東安心。北京國際畫廊博覽會上，這組畫作以50萬美元（約合新台幣1550萬元）成交，造成轟動。

擦去的藝術品再增值

「與藝術家或藏家的合作，像是下一盤棋。」趙琍說。2011年藝術家賴志盛向她出招，在畫廊用素描筆描繪展場牆壁，在現實空間畫出作品，成了〈原寸素描〉。幾乎看不見的素描線讓觀眾一頭霧水，埋藏驚喜。

但，展覽結束就擦去線條的藝術品怎麼賣？趙琍第一個想到的藏家是音樂人姚謙。「音樂和這件作品太吻合了，」她告訴姚謙，「音符被彈奏，在時空消失，但它確實存在，可再次出現。」姚謙後來決定收藏，定價新台幣126萬元。隔年，倫敦海沃德美術館發邀請給姚謙借展〈原寸素描〉，賴志盛親赴倫敦，重新實現藝術。姚謙的收藏履歷經過這個重量級美術館加持，再升一級。收藏資歷12年的收藏家王諴晞說：「趙琍是有原則的畫廊經理人，不會給你收藏的壓力，而是經營長久的夥伴關係。」

進軍瑞士巴塞爾藝術博覽會後，趙琍心更定了。不再追求西方藝術標準，而以自身認定的價值為中心。下一步棋怎麼下？可以想見，更好玩、更出其不意。「我希望有一天我可以賣藝術的氛圍，甚至賣空氣。」她說。

※本文刊登於《商業周刊》1633期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

分享

【延伸閱讀】

《還願》下架了！從1顆彩蛋惹政治爭議看：負面行銷如何操作才不會玩火自焚？

8年沒升官的40歲主任，跳槽1年就變業務總監！背後的職場啟示：豬圈待久了，猛虎也會變成豬

不只是婚宴，連拍婚紗都省了...窮，讓現代年輕人，不得不務實！

內行人才知道的買房訣竅：若屋主還住裡面，想辦法到廚房看冰箱

預防脂肪肝，減少醣比控制熱量更重要！前醫科大學教授教你：3招「微減醣」健康瘦

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:42

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:39

農曆春節惜福料理 五色搭配 五柳枝

2019-02-01 13:31

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 13:30

殯儀館打工囡仔 打造3C新零售王者

2019-02-01 13:27

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

隨河旅行／亞馬遜河篇 發現秘魯的兩張臉

2019-01-18 09:44

保戶夢魘》懸崖上的台灣奇蹟 引爆壽險業2,200億匯損

2019-01-18 09:37

肯德基變童書通路 新經濟先鋒教戰必懂5法則

2019-01-18 09:33

把自己「嫁掉」！ 為了Rimowa 你願付出多少代價？

2019-01-18 09:29

珍奶接班人？46歲台式炸雞攤進攻加拿大

2019-01-11 09:46

廖鎮漢豪賭微風南山 行內人為何還搖頭？

2019-01-11 09:38

曾賠兩千萬 黑手父子賣茶包 波浪行銷奪網購美食王

2019-01-11 09:18

青年茶農／與樹齊高 野放茶成新趨勢

2019-01-11 09:14

台產工程師攻矽谷 貝佐斯、阿里搶投資

2019-01-04 10:55

標籤大王拚生態系 為何挑面膜做？

2019-01-04 10:55

玩樂約旦 自然與古文明的藏庫

2019-01-04 10:54

17直播閃電裁員 台灣準獨角獸錢花去哪？

2019-01-04 10:53

韓國瑜的愛情產業鏈...高雄民企龍頭林義守：我們整個卡在這裡

2018-12-28 10:39

膠囊單車與山坡圓球 車庫發明家狂想曲

2018-12-28 10:37

暴雪得罪玩家的下場 市值一天掉千億

2018-12-28 10:33

貴族世家操刀 孫東寶一年開76店

2018-12-28 10:26

肉多多最快3天開一店 堪稱火鍋界「胖老爹炸雞」

2018-12-21 09:25

新進員工難帶 該怎麼辦？

2018-12-21 09:22

拚防疫下重手 豬怕人也怕的「豬病之神」

2018-12-21 09:15
看更多

熱門文章

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

2019-02-27 11:48

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

2019-02-27 14:32

老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

2019-02-27 14:32

行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

2019-03-03 08:12

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top