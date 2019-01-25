台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

分享 facebook 【文●蔡靚萱、李玟儀】

開年的1月17日，台積電法說會上，各家券商重量級分析師雲集，卻聽到比他們期待還要悲觀的消息。台積電兩位最高首長——董事長劉德音與總裁魏哲家，從頭到尾合計講了8次「conservative（保守）」。

未來一年的資本支出？保守。高階智慧型手機市場成長率看法？保守。加密貨幣挖礦需求？很保守。

法說會上丟出的最大震撼彈，莫過於台積電展望今年第一季營收，將比前一季下滑高達22％，比市場上最悲觀的下滑15％到20％預測值，還要差。

會後已有分析師下調目標價。各家券商中，對台積電預估最低來到199元，由摩根士丹利證券分析師詹家鴻所估出。他預測，台積電營收（編按：以美元計價，不含新台幣匯率變化）全年恐將衰退達3.8％。若一語成讖，這將是台積電10年以來，首度出現年營收衰退！

反差的是，法說會隔天，台積電股價反映並不劇烈，在美國掛牌的ADR（美國存託憑證），甚至還連漲2天。到底怎麼一回事？

這場法說會確認了2大訊息：第一，景氣比預期還糟；第二，台積電真的很強。

電子業苦日子來了！

5G應用甜頭要等明年

「我們預期，供應鏈的高庫存量會花上好幾季才能消耗掉。」台積電財務長何麗梅在法說會上表示。在詹家鴻看來，台積電對上半年看法這麼保守，代表科技業可能面臨一個比預期更差的下行週期。

台積電透露，將與長期採購的晶圓片製造商協商降價，那麼，如環球晶等晶圓業者，將面臨毛利下修壓力。同時，台積電表示將小幅縮減資本支出，全年數字下調到100到110億美元，也對半導體設備業者帶來青天霹靂。

整體電子業也不看好。詹家鴻對於台積電所說，高速運算（HPC）晶片扣除加密貨幣產品後，依然只能微幅成長的消息，感到震驚。因為，這代表高速運算晶片的主力應用如AI、雲端、遊戲、伺服器市場成長率，恐不如預期。「這是不在原本預估中的意外利空！」他在報告中論述。

甚至，能讓高階手機春天來臨的5G應用，預估要等到明年，5G手機晶片市場才會起飛。

台積電實力史上最強！

7奈米、客戶多元性皆稱霸

法說會現場，面對分析師詢問，台積電兩位首長從創辦人張忠謀手上接下棒子後，面對嚴峻的景氣挑戰，如何領軍？劉德音霸氣回應，現在的台積電擁有最強的技術領導地位、擁有史上最多元的客戶組合、擁有最大的市場範圍，「你同意嗎（you agree ）？」他問。

事實上，在場法人肯定都會回答：同意。

在全球第二大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布無限期退出7奈米競爭，英特爾的10奈米（約等同台積電7奈米）製程宣告延遲後，台積電的奈米技術已穩坐全世界冠軍。

這讓過去幾年以代工手機晶片為大宗的台積電，產品應用面多了5G設備晶片、AI的雲端訓練與邊緣運算晶片、自駕車時代來臨所需的高效能車用晶片、資料中心伺服器的高速運算晶片。客戶多元性大爆發，讓台積電在不景氣中，市占率仍能穩健上升。

「其他公司都還沒有這樣子搶市占的能力。」里昂證券分析師侯明孝指出，這能將景氣的負面影響抵消掉，也讓其法說會後，股價沒有出現崩盤。

同時，台積電的營運穩健，就連悲觀派代表詹家鴻也認為，台積電今年發放的現金股利可望增加，預估為9元，換算殖利率約4.1％，可對股價帶來支撐。

逢低買進好時機？

短線可能再跌，長線仍被看好

那麼，到底現在能不能逢低買進台積電？要看資金面與評價面。

長線，台積電仍被看好。今年美國放慢升息步調是好消息。野村證券分析師鄭明宗指出，過去數年興起的ETF（指數型基金）被動投資資金，並未流出台股，身為最大權值股的台積電，有這筆穩定資金支撐。但他強調，樂觀的前提是，電子業需求面展望，不能再下調。

短線，外資仍可能做出投資調整。中國銀河聯昌證券分析師詹逸群，在去年10月率先將台積電降評為減碼。他認為韓國高科技股比較便宜，比如三星的股價淨值比只有1倍，台積電則為3.6倍。

回顧2015年台積電曾出現大波段修正，跌幅高達24％。但台積電法說會釋出的訊息是：今年上半年產能利用率比2015年還糟。侯明孝也認為，以台積電波段高點到目前股價跌幅僅為17％、18％估算，不排除還有下行壓力。

現在，影響台積電最大的變數，反而是電子業整體展望會否更差。但做長線投資，在法人看來，是沒問題的！