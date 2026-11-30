美國總統川普第一任的國務卿龐培歐日前接受英國「泰晤士電台」播客節目「將軍與記者」專訪時，呼籲川普應放行此前已批准的數十億美元對台軍售，並正式承認台灣為獨立國家。

六十二歲的龐培歐自二○一八年四月至二○二一年一月川普第一任結束期間擔任國務卿，卸任後多次訪台。他在上述專訪說，「有數十億美元的對台軍售已獲批准，現在需要總統放行。我希望，他會這麼做」。

對中鷹派的龐培歐還說，台灣的自衛能力比十年前更好，但仍有重大缺口；中國大陸國家主席習近平了解發動侵台行動的難度，美國及其區域盟友應強化對北京的嚇阻；在兩岸緊張情勢日益升高下，華府必須加強支持台灣。

龐培歐並呼籲華府為可能和中共發生的對抗做好準備，但盡力避免美中爆發軍事衝突。對於川習今年已三會，是否擔心因此影響川普政府的對台政策，龐培歐答道，「對，我很擔心」。