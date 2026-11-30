美國總統川普表示，美國證管會（SEC）正計劃強制企業在提到人工智慧（AI）時，改為使用「超級智慧」（super intelligence，SI）一詞。

川普28日在社群媒體貼文，批評福斯新聞一位主持人使用AI，「能麻煩某人跟她解釋是超級智慧、不是人工智慧嗎」，「我們傑出的SEC主席艾特金斯（Paul Atkins）很快就會將這個詞變成強制使用」，「他跟我一樣，他喜歡語文的精確性」！不過，白宮與SEC都未立即提供SEC計劃如何推行調整的細節。

彭博資訊分析，SEC在試圖要求上市企業遵循川普偏好的措辭時，能採取各種不同做法，包括能援引一項法規，定義特定詞彙，告知企業若使用類似詞彙，可能造成投資人混淆，產生誤導。

SEC也能向企業發布員工指引，告知SEC員工在檢視企業申報文件時，會留意相關用詞，並會要求未使用這個詞彙的公司解釋原因。

若SEC要讓這個要求具有法律約束力，可能須經過正式的制定規範程序，這就需要對要求企業須改用SI一詞，進行成本效益分析，且可能面臨訴訟風險。