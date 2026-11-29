商業內幕27日刊登美國旅遊作家德勞倫蒂斯（Jenna DeLaurentis）的文章，她曾遊遍全球7大洲，近年陸續造訪日本、南韓、泰國及越南等亞洲國家，但她說最令她驚喜的卻是台灣。她與丈夫原本不抱任何期待，卻在為期2周的台灣之旅結束後，認定台灣是自己最喜愛的亞洲旅遊目的地之一。除了自然景觀、觀光環境及民眾的熱情好客，她更直言：「論美食，台灣難有對手。」

德勞倫蒂斯現居美國內華達州，是一名專門撰寫旅遊文章的自由撰稿人。她表示，台灣面積比美國大多數州還小，人口卻超過2000萬，觀光產業也相當蓬勃，但旅遊期間，無論是在海灘還是在首都台北，她從未感到過於擁擠。住宿、旅遊行程及交通費用也比她曾造訪的其他亞洲國家便宜，遊覽西門町、台北101等熱門景點時，更不必在人群中穿梭。

她指出，台灣今年預計迎來逾900萬名外國遊客，相較之下，日本及泰國2025年分別接待約4300萬及3300萬名國際旅客。

台灣豐富多元的自然景觀也讓熱愛戶外活動的德勞倫蒂斯大開眼界。台灣約70%的土地面積由山地覆蓋，低海拔地區可見綿延數公里的翠綠稻田，更擁有超過1560公里的美麗海岸線。從在墾丁國家公園潛水與海龜共游，到騎自行車穿越景色壯麗的太魯閣峽谷，台灣處處都能滿足她對戶外探險的熱愛。

談及美食，德勞倫蒂斯直言台灣難有對手。儘管近年珍珠奶茶風靡美國，加上鼎泰豐的成功，台灣料理在美國的知名度有所提升，但受歡迎程度仍不及日本、泰國及越南料理。她坦言，抵達台北前對台灣美食所知甚少，實際品嘗後卻驚豔不已。

旅遊期間，她每天早晨都以富有嚼勁、包著青蔥或起司的蛋餅開啟一天，午餐及晚餐則享用麻醬麵、小籠包，丈夫更是每天都要吃上一碗台灣牛肉麵。台灣便利商店琳瑯滿目的即食點心、新奇飲料及加熱餐點，在她看來也絲毫不輸深受遊客喜愛的日本便利商店。

德勞倫蒂斯發現，相較於其他曾造訪的亞洲國家，台灣料理的口味似乎最貼近她這個美國人熟悉的味道。儘管曾在世界各地品嘗無數美食，台灣料理仍是最令她驚喜的。

除了美景與美食，台灣人的人情味同樣令德勞倫蒂斯難忘。她表示，過去在亞洲各國旅遊時都曾遇過友善的當地民眾，但台灣人似乎更加熱情好客，也更樂於與陌生人互動。

有一次，夫妻倆提早1小時抵達一間家庭經營的旅館，老闆不但沒有請兩人晚點再回去，反而端出一盤熱帶水果招待，陪兩人聊天直到房間準備妥當。另一次搭乘火車時，一名列車長與夫妻倆暢聊約20分鐘，還在兩人下車前送上一枚「幸運幣」。

無論是在餐廳用餐、搭乘火車，還是在海灘游泳，經常有台灣民眾主動與夫妻倆攀談。這份熱情讓兩人感受到台灣人由衷的歡迎，也成為夫妻倆迫不及待想再次造訪台灣的原因之一。