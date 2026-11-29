美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州洛杉磯近海28日上午發生規模5.0地震，為當地2014年以來規模最大的地震，隨後又發生至少40起餘震。洛杉磯國際機場天花板板材掉落、窗戶玻璃碎裂，超市停車場內的汽車警報器紛紛響起，民眾為避免遭掉落物品砸傷，爭相逃往戶外；所幸目前未傳出重大災損或人員傷亡。

根據美國地質調查所（USGS），主震發生於當地時間上午9時30分（台灣時間29日凌晨1:30），震央位於沿海城市曼哈頓海灘（Manhattan Beach）西南西方約6公里處，震源深度約12.2公里。主震發生僅幾分鐘後，餘震便接連撼動洛杉磯地區，其中上午11時41分發生規模4.5餘震，促使洛杉磯消防局再度啟動地震應變機制。官員預計，未來幾天還會出現更多餘震。

洛杉磯國際機場內有旅客一度躲到桌下，天花板板材及灰塵掉落，數扇窗戶玻璃碎裂。一名來自休士頓的旅客表示，當時整棟建築劇烈搖晃，掉落的玻璃差點砸中她的頭部，許多驚恐的旅客甚至丟下行李，爭相擠出大門。她說：「當時搖晃得太厲害，我們不知道整棟建築會不會倒塌。」

地震發生當下，達美航空（Delta Air Lines）一架班機正準備降落洛杉磯國際機場，卻因地震被迫中止降落。監視器畫面顯示，當時攝影機劇烈搖晃，附近不斷傳出汽車警報聲，班機中止降落的驚險過程也全被拍下。

機場官員表示，經檢查確認飛行場區未出現異常，航班正常起降。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也表示，消防局完成兩次全市災情評估，未接獲關鍵基礎設施嚴重受損的通報。

另一段影片顯示，位於加州赫莫薩海灘（Hermosa Beach）的一間超市內，紅酒貨架因地震劇烈搖晃，多瓶紅酒掉落摔碎，玻璃碎片及酒液散落一地。

這是洛杉磯地區自2014年鄰近橘郡（Orange County）拉哈布拉（La Habra）發生規模5.1地震以來，規模最大的一次地震。不過，專家指出，這次地震震源較深，地震波須傳遞更長的距離才能抵達地表，因此地面搖晃程度可能相對較低。

加州理工學院地球物理學研究人員瓊斯（Lucy Jones）指出，洛杉磯近海過去一周曾發生3起規模約3的地震，其中一起震央與這次地震的震央相近，可視為28日地震的前震。

達美航空https://x.com/OC_Scanner/status/2126755117387116877/video/1

洛杉磯國際機場https://x.com/Apex_Intel24/status/2126774278154834157/video/1

超市酒櫃https://x.com/sustainme_in/status/2126782344891933080/video/1