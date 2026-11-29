美國南加州外海今天發生規模5.0地震，不僅震動洛杉磯地區的窗戶，更迫使一架客機中止降落洛杉磯機場。

法新社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）表示，震央位於洛杉磯近郊曼哈頓海灘（Manhattan Beach）的外海，後續接連發生一連串餘震。

地震引發汽車警報器作響、震碎機場窗戶，煉油廠也因啟動自動安全程序而冒出大量濃煙，但目前尚未傳出人員受傷或重大災損的消息。

加州州長緊急服務辦公室在臉書（Facebook）發文表示，正「積極與地方官員合作，評估地震造成的影響」。

辦公室並提醒：「地震難以預測，民眾應做好準備，以防餘震發生。」

根據當地拍到的畫面，主震發生時，一架達美航空（Delta Airlines）客機正準備降落洛杉磯機場，被迫中止降落。

地震發生時，這架客機正準備觸地降落，機組人員隨即接獲指令中止降落，避免跑道可能出現裂縫而發生危險。

洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「這麼做絕對是正確的，因為在跑道完成檢查之前，他們怎麼可能知道跑道是否安全？」

餘震造成洛杉磯機場一塊白色天花板掉落，其中一座航廈的窗戶也被震碎。

27歲、來自馬里蘭州律師的克芮麥（Kenna Cramer）當時正準備搭機返回華盛頓，她向當地媒體表示：「大家都嚇壞了。有一名女子尖叫了一聲，不過大家很快就鎮定下來。」