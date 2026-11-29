美國加州曼哈頓灘（Manhattan Beach）及周邊地區今天上午發生規模5.0地震。地震學家表示，這是洛杉磯地區多年來規模較大的地震之一。

洛杉磯KTLA電視台報導，根據美國地質調查所（USGS）資料，地震發生於上午9時30分，震央位於曼哈頓灘西南西方約6公里處，震源深度約7.5公里。

這起地震最初測得規模5.2，隨後下修至4.7，之後再修正為5.0。

美國地質調查所指出，主震發生後4分鐘內，南灣（South Bay）外海接連發生兩起較小地震。

洛杉磯消防局在地震後不久啟動「地震應變模式」，調派全市106處消防分隊，透過陸、海、空巡查轄區內約1200平方公里範圍的關鍵基礎設施及其他需留意區域。

洛杉磯消防局表示，截至上午9時35分，尚未接獲建築物結構受損或人員受傷的初步通報。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今天上午在社群平台X發布聲明表示，全市均有震感，官員正持續監控地震影響。

聖地牙哥的CBS8電視台報導，加州理工學院地震學家瓊斯（Lucy Jones）說：「這是洛杉磯地區好一陣子以來規模較大的地震之一。我想，洛杉磯都會區上一次發生規模超過5的地震，是2014年的拉哈布拉（LaHabra）地震。」

「話雖如此，我們位處地震帶。長期來看，這對我們而言是相當常見的事。」